Terza dose vaccino Lazio: come prenotare, a chi tocca e dove andare

Anche il Lazio ha dato il via alla somministrazione della terza dose di vaccino a completamento del ciclo vaccinale per alcune categorie di persone. La regione di Nicola Zingaretti ha fatto da apripista, iniziando le somministrazioni alla Asl di Rieti già dalla scorsa settimana per poi estenderle anche al Centro Vaccinale del Policlinico Umberto I.

A partire dal 20 settembre il Lazio ha deciso di partire in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati, somministrando la terza dose di richiamo ai pazienti indicati nella circolare del ministero della Salute. Vediamo dunque chi dovrà ricevere la dose aggiuntiva di vaccino nel Lazio, come prenotarla e dove andare.

Terza dose di vaccino Lazio: chi deve farla

Stando alle direttive del ministero della Salute, anche nel Lazio, la somministrazione della terza dose di vaccino inizierà da 10 categorie di pazienti, considerati a maggiore rischio. In una circolare è stato precisato che per queste particolari fasce si parla di una «dose addizionale», ossia una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario composto da due dosi, in modo da poter raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. Ma vediamo quali sono le categorie di pazienti idonee alla somministrazione della dose addizionale:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, attesa di trapianto d’organo, terapie a base di cellule T, pazienti oncologici, immunodeficienze primitive, immunodeficienze secondarie, persone in dialisi e con insufficienza renale cronica grave, pregressa splenectomia, persone affette da Aids.

Come prenotare la terza dose di vaccino nel Lazio

Al momento, come ha precisato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, non è previsto alcun sistema di prenotazione per la terza dose di vaccino come invece è avvenuto per la somministrazione della prima e della seconda dose.

A oggi la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino riguarda un numero ristretto di persone, proprio per questo motivo si è deciso che saranno le singole strutture a contattare direttamente i trapiantati e gli immunodepressi, fissando gli appuntamenti singolarmente e dando loro anche le indicazioni su dove andare. Nel caso in cui non si dovesse ricevere la chiamata, o si volessero avere dei chiarimenti, si potrà comunque fare affidamento al proprio medico di medicina generale o ai call center messi a disposizione dalla Regione.

Terza dose per gli over 80: da quando?

Le persone over 80 attualmente non sono incluse nelle categorie idonee a ricevere la terza dose di vaccino, secondo quanto stabilito dal ministero della Salute, tuttavia ha precisato D’Amato che “quando successivamente sarà aperta anche agli over 80, come sembra che sia, queste persone avranno la stessa metodologia per le prime due dosi, con la novità che potranno prenotarsi, nel Lazio, anche in farmacia”