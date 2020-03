Sondaggi politici: Lega ancora in calo, salgono Renzi e La Sinistra

Sembrerebbe vivere una fase di stallo la nostra politica da settimane alle prese con l’emergenza coronavirus. Come dimostra anche l’unanimità sull’estensione della zona rossa a tutto il Paese, adesso non è il momento delle polemiche e degli attacchi con l’unico obiettivo comune che è quello di superare questo momento molto difficile.

L’ultimo sondaggio politico di Swg diramato in data 9 marzo dal Tg La7 di conseguenza non vede grandi scossoni, anche se fatto abbastanza inedito sono dati in calo i principali partiti tutto a favore delle forze politiche considerate “minori”.

L’unico a sorridere può essere considerato Matteo Renzi, con Italia Viva che tornerebbe a crescere dopo un periodo di calo costante, mentre La Sinistra sembrerebbe continuare nel suo buon momento facendo registrare un nuovo segno positivo.

Pollice verso invece per tutti i partiti di centrodestra, con la coalizione che comunque nel suo complesso viene attestata al 49,2% e quindi sostanzialmente vincitrice con qualsiasi legge elettorale si dovesse votare.

Sondaggi politici: Lega in calo

In questo momento le preoccupazioni maggiori degli italiani non sembrerebbero essere quelle legate alle varie vicissitudini politiche, con l’epidemia di coronavirus in corso in Italia e nel resto del mondo che sta attirando su di sé tutte le attenzioni.

Sembrerebbero reggere abbastanza all’urto di questa emergenza i partiti di governo, nonostante il segno negativo attestato a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Di fronte a una crisi del genere, perdere qualcosa nei sondaggi ci può stare ma l’importante è evitare un tracollo.

Bene invece La Sinistra che andrebbe a confermare il suo buon momento piazzandosi ancora sopra a Italia Viva: il partito di Matteo Renzi tornerebbe a crescere ma sarebbe ancora lontano dalle aspettative della vigilia.

Chi invece è da settimane in calo è la Lega, che comunque rimane per distacco il primo partito del paese, ma questa volta lo scivolone del Carroccio non fa crescere gli altri partiti della coalizione.

Sia Fratelli d’Italia che Forza Italia infatti sono dati con il segno negativo, anche se la flessione meno marcata del partito di Giorgia Meloni rispetto ai 5 Stelle avvicina le due forze politiche ormai separate da poco più di un punto percentuale.

Bene tutte le forze politiche minori di centrosinistra, con Azione di Carlo Calenda che tornerebbe ad avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 3%, asticella questa che però potrebbe essere alzata a breve almeno al 4%.

Facile pensare vista questa prospettiva che forze politiche come Verdi e +Europa, quando la situazione tornerà alla normalità, cercheranno di imbastire alleanze con altri partiti per non rischiare di restare fuori dal Parlamento.

Infine è molto interessante vedere come in questo sondaggio siano il 40% gli intervistati che non si esprimono, segno di come in Italia sia alta l’incertezza politica tra nuovi partiti, vecchi partiti in crisi e alleanze ancora tutte da decidere.