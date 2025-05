Sondaggi elezioni Genova 2025, ecco chi diventerà il prossimo sindaco

Sondaggi elezioni Genova 2025: mentre si avvicina sempre più il momento del voto - i seggi per il primo turno delle amministrative si apriranno in data domenica 25 e lunedì 26 maggio -, sono diverse le indagini che stanno provando a ipotizzare chi potrebbe vincere queste comunali.

Come noto le elezioni amministrative Genova 2025 si sono rese necessarie dopo la vittoria di Marco Bucci, ex sindaco di centrodestra, alle recenti regionali in Liguria con i seggi che di conseguenza sotto la Lanterna si andranno ad aprire in anticipo rispetto a quella che era la scadenza naturale della precedente amministrazione.

Chiusi i termini per presentare candidature e liste, in totale sono sette gli aspiranti sindaci in corsa a Genova: Pietro Piciocchi (centrodestra), Silvia Salis (centrosinistra), Antonella Marras (Sinistra Alternativa), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori), Raffaella Gualco (Genova Unita) e Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione).

Dopo aver amministrato per anni Genova, il centrosinistra cercherà di tornare alla guida della città compattandosi attorno alla figura di Silvia Salis, ex martellista e da tempo dirigente sportiva; il centrodestra invece ha scelto di puntare sulla continuità candidando l’assessore uscente Pietro Piciocchi.

In queste elezioni comunali a Genova non mancano però outsider e candidati civici, con il quadro del primo turno che appare abbastanza complesso anche se un ballottaggio forse potrebbe non essere così scontato come in molti immaginano.

Vediamo allora nel dettaglio cosa dicono i sondaggi elettorali che sono stati realizzati di recente in merito alle elezioni Genova 2025, visto che a breve arriverà lo stop alla loro pubblicazione.