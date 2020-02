Le scuole sono chiuse per Carnevale 2020? Una domanda che si staranno ponendo genitori e alunni e che viene spontanea quando le festività non sono segnate in rosso sul calendario.

Per le festività come quella di Carnevale 2020 la decisione di concedere o meno il giorno o i giorni di vacanza spetta alle scuole e prima ancora delle singole Regioni.

Pur essendo il Carnevale una festa molto importante nel panorama culturale italiano e che da secoli si rinnova nelle sue diverse tradizioni che si nascondono negli angoli più reconditi della Penisola, non è una festa nazionale e pertanto il fatto che le scuole siano chiuse non è automaticamente assicurato come per il 1°novembre o il 25 dicembre.

Ci sono alcune regioni però in cui le scuole sono chiuse sulla base del calendario scolastico 2019-2020 approvato dalla Giunta regionale.

Abbiamo visto il cedolino dello stipendio di febbraio su NoiPA e le date di pagamento degli stipendi anche per gli insegnanti.

Vediamo ora dove le scuole sono chiuse per il Carnevale 2020, il martedì grasso, che quest’anno cade il 25 febbraio.

Scuole chiuse per Carnevale 2020: ecco dove

Le scuole sono chiuse per Carnevale 2020, ma solo in alcune regioni sulla base dei calendari regionali approvati prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020.

Alcune Regioni infatti hanno stabilito già prima dell’inizio dell’anno scolastico quali e quanti sarebbero stati i giorni concessi per le vacanze di Carnevale 2020, la festa delle maschere che precede l’inizio della Quaresima.

Tuttavia i singoli istituti, anche nelle regioni in cui non sia previsto dal calendario scolastico, possono decidere se concedere o meno la pausa dalle lezioni nel giorno di martedì grasso fermo restando che i giorni di lezione effettivi devono essere 200.

Le regioni che prevedono la chiusura nel giorno di Carnevale o anche nei giorni che anticipano il Carnevale sono 9 e sono:

Abruzzo: 25 febbraio ;

; Basilicata: 24 e 25 febbraio ;

; Campania: 24-25 febbraio ;

; Friuli Venezia Giulia: da lunedì 24 al 26 febbraio 2020 ;

; Piemonte: dal 22 al 26 febbraio 2020 ;

; Trentino-Alto Adige: dal 22 al 25 febbraio 2020 ;

; Valle d’Aosta: dal 24 al 26 febbraio ;

; Veneto: dal 24 al 26 febbraio.

C’è poi la provincia autonoma di Bolzano nella quale le scuole per Carnevale 2020 resteranno chiuse per più giorni in assoluto vale a dire dal 22 al 29 febbraio.

Scuole chiuse dopo Carnevale 2020: le prossime vacanze

E se alcune scuole saranno chiuse per il Carnevale 2020, vediamo quali sono le prossime vacanze previste per gli studenti e anche per quelli che si preparano ad affrontare la Maturità 2020.

Dopo Carnevale che cade il 25 febbraio inizia, secondo il calendario cattolico cui le festività a livello nazionale si rifanno, la Quaresima vale a dire il periodo di 40 giorni che anticipa la Pasqua.

La Quaresima infatti parte dal mercoledì delle ceneri, quello immediatamente successivo al martedì grasso che quest’anno cade il 26 febbraio, e si conclude con il Sabato Santo.

Le prossime vacanze sono quelle di Pasqua. Quest’anno Pasqua cade domenica 12 aprile. In tutte le scuole italiane e in ogni regione, le lezioni saranno sospese dal 9 aprile che è il giovedì Santo al martedì 14 aprile il giorno successivo alla Pasquetta, la giornata notoriamente dedicata alle scampagnate.

Ricordiamo che oltre Pasqua che è domenica, il 13 aprile, Pasquetta, è l’unico giorno segnato in rosso sul calendario e quindi l’unico giorno di festa nazionale in cui anche i lavoratori, nella maggior parte dei settori, saranno esonerati dal lavoro.