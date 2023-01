La sanità è al collasso, bisogna aumentare i fondi: i risultati del sondaggio

È necessario aumentare i fondi per la sanità in Italia. Questo è il grido d’allarme che emerge dal sondaggio realizzato da Money.it, viste le recenti polemiche scaturite da alcuni casi di malasanità e per le critiche rivolte al governo in merito a quanto è stato stanziato per il settore nella legge di Bilancio 2023.

È necessario aumentare i fondi per la sanità? Risultati sondaggio Money.it

Come si può vedere dal sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, c’è stato un autentico plebiscito in favore di un aumento dei fondi per la sanità.

Fa molto riflettere come il 70% dei rispondenti al sondaggio chieda più soldi in quanto il Sistema sanitario nazionale, da sempre una sorta di vanto per il nostro Paese, sarebbe ormai al collasso.

Per il 26% invece l’aumento dei fondi per la sanità sarebbe necessario per abbattere le liste d’attesa, un problema atavico in Italia che si è particolarmente accentuato da quando il Covid ha sconvolto le nostre esistenze.

Il sondaggio sulla sanità

Proprio la pandemia è il convitato di pietra di questo sondaggio, visto che Giorgia Meloni ha spiegato come “il governo ha aumentato la dotazione di 2 miliardi di euro per cercare di dare risposte al mondo della sanità ed è stato detto che era insufficiente rispetto ai parametri; ma bisogna fare attenzione perché i parametri degli anni precedenti erano di una realtà estremamente emergenziale, non so quanto si possa ritenere che quello fatto durante il Covid sia il parametro anche per il futuro”.

In sostanza per la presidente del Consiglio, che ha ha voluto rispondere a chi faceva notare come i soldi stanziati dal governo servissero a malapena per coprire i costi del caro-bollette, come quanto speso in Italia per la sanità negli anni duri del Covid non possa essere un parametro per il futuro.

In considerazione dei tempi difficili per le casse del Paese, il sentore è che il governo dopo i cospicui finanziamenti degli scorsi anni, sia propenso a chiudere i rubinetti per quanto riguarda la sanità ora che il Covid non sembrerebbe fare così tanta paura.

Una scelta che se confermata dai fatti andrebbe nella direzione diametralmente opposta rispetto a quella auspicata dai lettori che hanno partecipato al sondaggio, visto che complessivamente il 96% di loro sarebbe favorevole allo stanziamento di maggiori fondi per la nostra sanità.