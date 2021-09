Quanto guadagna Roberto Occhiuto? Stipendio e CV del candidato in Calabria

Roberto Occhiuto è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a seguito della prematura scomparsa di Jole Santelli.

Quello dell’attuale deputato di Forza Italia è stato fin da subito il nome più caldo per il centrodestra in vista del voto. A fine giugno, è arrivata poi l’ufficializzazione della candidatura in ticket con il leghista Nino Spirlì, già indicato come suo eventuale vice.

A sfidarlo sarà la scienziata Amalia Bruni, sostenuta dal tandem PD-M5S, mentre in queste elezioni regionali in Calabria sono della partita anche il (quasi ex) sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l’ex Presidente Mario Oliverio.

Ma chi è Roberto Occhiuto? Vediamo la biografia, i guadagni, il CV e lo stipendio di questo politico di Forza Italia indicato come il grande favorito a diventare il prossimo Presidente della Regione Calabria.

La biografia di Roberto Occhiuto

Nome: Roberto Occhiuto

Data di nascita: 13 maggio 1969

Luogo: Cosenza

Istruzione: laurea in Scienze Economiche

Lavoro: giornalista e dirigente

Partito: Forza Italia

Ruolo: deputato, candidato Presidente alle elezioni regionali Calabria 2021

Curiosità: suo fratello Mario è anche lui un politico sempre di Forza Italia, sindaco di Cosenza dal 2011

Roberto Occhiuto Il CV

I guadagni e lo stipendio

In materia di stipendio, essendo deputato Roberto Occhiuto ha diritto a un’indennità lorda di 11.703 euro. Al netto sono 5.346,54 euro mensili più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Ad essi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Per quanto riguarda i guadagni, nella dichiarazione dei redditi 2020 del deputato azzurro, che si rifà al 2019 come periodo d’imposta, il reddito complessivo dichiarato è stato di 105.496 euro.

Dichiarazione redditi Occhiuto 2020 La dichiarazione dei redditi 2020 di Roberto Occhiuto

Una somma simile a quella del 2018 (105.152 euro) ma di poco superiore alla dichiarazione 2019 (100.768 euro). Nella dichiarazione 2008, precedente quindi al suo ingresso in Parlamento, il reddito complessivo di Occhiuto era invece di 140.125 euro.