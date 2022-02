Riunione BCE 3 febbraio: svolta nelle parole di Lagarde? Le previsioni

La BCE va in scena con la riunione del 3 febbraio: cosa aspettarsi dal primo vertice del 2022?

Non c’è dubbio che questo incontro sia davvero molto atteso, soprattutto quando Lagarde parlerà come di consueto nella conferenza stampa: il suo tono cambierà sulla politica dei tassi di interesse? Ci sarà l’annuncio di un rialzo dei costi di finanziamento già nel 2022?

Gli interrogativi si intensificano proprio nel giorno in cui l’Eurostat ha fatto una sgradita sorpresa all’Eurotower: i dati del 2 febbraio hanno confermato un’inflazione galoppante, spinta al 5,1% ben oltre le attese.

A questo punto, nella riunione BCE del 3 febbraio si azzarderà una mossa più restrittiva di politica monetaria? Le previsioni degli esperti.

Riunione BCE 3 febbraio: previsioni e temi in focus

Il Consiglio direttivo della BCE si riunisce il 3 febbraio. La banca centrale della zona euro si concentrerà sull’inflazione, sui rischi geopolitici, sul recente aumento dei rendimenti obbligazionari e sulle sue implicazioni per le condizioni di finanziamento.

Un’altra questione chiave sarà come impostare una politica monetaria indipendente nella regione, in un momento in cui banche come la Federal Reserve statunitense stanno entrando in un ciclo di forte stretta.

Secondo gli esperti di ING, è altamente improbabile ci siano modifiche sui tassi in questo incontro. Invece, la maggior parte dell’attenzione si concentrerà su come la BCE intende affrontare il rischio di inflazione e quando e in quale intensità ci saranno modifiche ai tassi e alle linee guida del quantitative easing (QE).

In poche parole, scrivono gli analisti ING, “pensiamo che la presidente Christine Lagarde eviterà accuratamente di sembrare troppo allarmata per l’inflazione e, insieme al riconoscimento che le pressioni sui prezzi rimarranno elevate per la maggior parte del 2022, l’idea che il core alla fine si allenterà dalla fine del 2022 in poi dovrebbe rimanere centrale. Di conseguenza, Lagarde dovrebbe continuare a respingere le speculazioni su un aumento dei tassi nel 2022.”

Vincent Manuel, Global Chief Investment Officer di Induez Wealth Management ha ipotizzato che la governatrice scarterà la prospettiva di un rialzo dei tassi nel 2022, ma non respingerà tale prospettiva per il 2023. In poche parole, nessuna fretta per la BCE: il tempo dovrebbe essere dalla sua parte. “Da un punto di vista macroeconomico, il gioco finale è probabilmente più certo del percorso a breve termine”, ha affermato.

In definitiva, la BCE dovrà orientare con cautela le aspettative del mercato. La Banca dovrà confermare la sua nuova posizione “da falco” (inaugurata a dicembre con l’annuncio della riduzione degli acquisti di asset) senza sembrare troppo aggressiva.

Se le aspettative del mercato dovessero aumentare troppo rapidamente, i tassi di interesse più elevati potrebbero minare la ripresa economica. D’altra parte, un eccessivo atteggiamento accomodante potrebbe danneggiare la credibilità della BCE come combattente contro l’inflazione. Questo è il motivo per cui la BCE deve evitare di passare dalla “pazienza sull’inflazione” al “panico inflazionistico”.

ING in una nota ha suggerito che per scongiurare tale passaggio, sarà necessario: confermare le decisioni di dicembre, mantenere la porta aperta per riduzioni di acquisto di asset più rapide e sottolineare che la sequenza di rialzi dei tassi avverrà solo dopo la fine degli acquisti di attività.

Cosa scommettono in mercati sui tassi BCE

Gli investitori scommettono che l’inflazione persistentemente elevata costringerà la Banca Centrale Europea ad aumentare i tassi di interesse più di una volta quest’anno, sfidando l’insistenza di Lagarde che prevede di congelare i tassi ai minimi storici almeno fino al prossimo anno.

Questa settimana i mercati hanno anticipato le aspettative di una politica più restrittiva, con un aumento del tasso sui depositi della BCE a meno 0,25 per cento – dal suo attuale tasso di meno 0,5 per cento – ora scontato entro dicembre, secondo gli scambi sui mercati di finanziamento a breve termine.

Ciò implica che i trader si aspettano almeno due rialzi dei tassi di 0,1 punti percentuali.

La crescente convinzione nei mercati che i tassi dell’Eurozona siano destinati a salire per la prima volta dal 2011 arriva nonostante il ripetuto rifiuto di Christine Lagarde delle richieste di inasprimento anticipato. Il presidente della BCE ha affermato il mese scorso che la banca centrale aveva tutte “le ragioni per non agire così rapidamente o spietatamente” come la Fed.

Le aspettative di rialzo dei tassi hanno riacceso questa settimana una svendita di obbligazioni dell’Eurozona, spingendo il costo del debito a 10 anni della Germania, un benchmark chiave per gli asset in tutto il blocco valutario, sopra lo zero.

I mercati stanno scommettendo bene? Le parole di Lagarde di domani, al termine della riunione BCE, daranno la risposta.