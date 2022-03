Pagamento Naspi marzo 2022 in settimana: le date

Il pagamento della Naspi di marzo 2022 parte in settimana protraendosi anche nella prossima secondo il calendario cui l’INPS ci ha abituati. Occorre tuttavia ricordare che per l’accredito dell’indennità di disoccupazione Naspi, a differenza di altre prestazioni come il reddito di cittadinanza, non esistono date fisse comuni a tutti i beneficiari d’Italia.

La Naspi viene pagata nel mese successivo a quello di competenza in un arco temporale che anche nel mese di marzo va dal giorno 8 e fino al 15, giorno più giorno meno. Alcuni beneficiari dell’indennità di disoccupazione Naspi testimoniano che il pagamento in alcune città parte già domani martedì 8 marzo.

Vediamo nel dettaglio quali sono le date del pagamento della Naspi di marzo 2022, come controllare, ricordando che per qualcuno la prestazione potrebbe ancora essere sospesa.

Pagamento Naspi marzo 2022: le date

Il pagamento della Naspi di marzo 2022 parte già questa settimana, dal giorno 8, e testimonianze in merito alle date arrivano dai beneficiari attraverso i vari canali social. La Naspi viene pagata il giorno 8 in molte zone d’Italia, in Toscana per esempio, come testimonia un beneficiario di Lucca.

Il giorno mercoledì 9 marzo tocca alla città di Napoli o, in Sardegna, a Olbia. La stessa data del 9 è riportata dai beneficiari che ricevono il pagamento della Naspi a Roma, Cesena e Bari. L’accredito è previsto giovedì 10 a Milano.

Come già anticipato queste sono date indicative che tuttavia non ci riportano il calendario completo e affidabile del pagamento della Naspi in tutte le parti d’Italia. Per essere certi della data del pagamento della Naspi di marzo 2022 possiamo consigliare di controllare in autonomia accedendo all’area riservata del servizio sul sito dell’INPS come vedremo dettagliatamente di seguito.

Anche nel mese di marzo qualcuno potrebbe non ricevere il pagamento della Naspi; il riferimento è ad alcune categorie specifiche di lavoratori. Si tratta di coloro che non hanno comunicato all’INPS, entro il 31 gennaio 2022, il reddito presunto che si andrebbe a percepire nell’anno in corso.

Potrebbero non ricevere quindi il pagamento di marzo della Naspi coloro che hanno un reddito da lavoro autonomo o subordinato, che prendono quindi la disoccupazione in misura ridotta, e che hanno iniziato a lavorare nel 2021 e che non hanno tuttavia entrate tali da far decadere il diritto all’indennità di disoccupazione. La Naspi torna a essere pagata non appena si comunica all’INPS il reddito presunto per l’anno in corso.

Pagamento Naspi marzo 2022: come controllare la data

Controllare la data del pagamento della Naspi di marzo 2022 è molto semplice. I beneficiari dell’indennità di disoccupazione possono accedere all’area riservata sul sito dell’INPS, e più nel dettaglio al Fascicolo previdenziale, con le credenziali SPID, CNS, o CIE.

Una volta effettuato l’accesso occorre:

cliccare su “ prestazioni ”;

”; cliccare su “ pagamenti ”;

”; apparirà “Disoccupazione non agricola”;

cliccare su “prestazione” per i dettagli;

A questo punto compare la data di disponibilità del pagamento che spesso non coincide con quella di elaborazione (tra le due può passare anche una settimana). Per sapere quando arriva la Naspi si può in alternativa consultare la sezione “Notifiche” con le comunicazioni dell’INPS sulle prestazioni.

Per il pagamento delle nuove domande di Naspi è previsto il meccanismo di frazionamento dell’accredito anche nel mese corrente. Se la domanda presentata e accolta presenta la dicitura “pagamento in corso” significa che entro 15 giorni o anche 20 dall’accoglimento della richiesta la Naspi viene liquidata. I primi pagamenti della disoccupazione Naspi sono così frazionati: