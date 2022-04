Olena Zelenska: chi è e dove si trova la moglie di Zelensky

Ha deciso di rimanere in Ucraina per dare il suo personale contributo affrontando la crisi umanitaria che sta affrontando il suo paese. Con l’invasione della Russia, la first lady Olena Zelenska, come il marito Volodymyr Zelensky, è oggi target dei russi.

Nonostante questo la Zelenska ha deciso di rimanere in Ucraina con i suoi figli lavorando con la sua organizzazione “convoy for life” per espatriare i bambini, soprattutto quelli malati di cancro, garantendo loro il diritto alla salute.

Da sceneggiatrice a first lady dell’Ucraina, Zelenska ha avuto una carriera brillante e ha saputo sfruttare il suo ruolo per poter portare all’attenzione tematiche sociali importanti. Ecco chi è, dove si trova e cosa sta facendo Olena Zelenska

Chi è Olena Zelenska: la first lady dell’Ucraina

Sceneggiatrice di successo e first lady dell’Ucraina. Olena Zelenska - classe 1978 - è originaria di Kryvyi Rih, città in cui è nato anche suo marito Volodymyr Zelensky. I due hanno iniziato a frequentarsi durante l’università, quando lei studiava architettura e lui legge. Dopo otto anni, si sono sposati nel 2003 e dal loro matrimonio sono nati due figli.

Nonostante i suoi studi in architettura, la Zelenska ha scelto di diventare sceneggiatrice, continuando a lavorare anche dopo l’elezione del marito come presidente, conciliando i suoi turni di lavoro con il suo status di first lady presso l’ufficio del presidente. “Lo status di first lady è puramente rappresentativo, non si viene pagati quindi si possono combinare due lavori” aveva spiegato in un’intervista.

Pur non amando l’attenzione, la Zelenska ha saputo sfruttare la sua visibilità per temi sociali importanti: la nutrizione e le pari opportunità, cercando di essere un’intermediaria tra le persone e le istituzioni. Proprio a favore della parità, Olena Zelenska si è spesa per la rimozione delle barriere architettoniche.

Ha partecipato a un evento organizzato in occasione dell’adesione dell’Ucraina alla Biarritz Partenership for Gender Equality definendolo: “un importante passo per l’Ucraina nel raggiungimento dell’uguaglianza nel senso più ampio, indipendentemente dell’età, della cultura e dalle differenze fisiche e mentali”. Con l’arrivo della guerra la Zelenska non ha rinunciato al suo impegno civile e adesso lavora con la sua organizzazione per espatriare i bambini e i civili bisognosi di cure.

Olena Zelenska dove si trova adesso la moglie di Zelensky

Con l’arrivo della guerra, Olena Zelenska, esattamente come suo marito, è diventata target dei militari russi, per questo avrebbe avuto l’opportunità di espatriare con i propri figli, rifugiandosi in qualche località al sicuro.

Eppure come Zelensky, Olena ha scelto di rimanere nel suo Paese per poter dare una mano. A oggi non si sa dove si trova la first lady. L’unica cosa certa è che vive con i due figli in una località segreta, dove lavora all’organizzazione dei “convoy for life” per garantire assistenza ai più piccoli.

Olena Zelenska: cosa sta facendo per l’Ucraina

Da quando è diventata first lady, la Zelenska ha colto il suo ruolo come opportunità per poter impegnarsi in questioni e tematiche sociali importanti. La guerra ha stravolto i suoi piani - come ha confessato in un’intervista a La Repubblica. A oggi Olena Zelenska lavora con il suo staff sulla questione umanitaria, affrontando la tragedia che migliaia di città come Mariupol stanno vivendo.

In particolare, stiamo evacuando i bambini con disabilità e gli orfani, e quelli malati di cancro, perché possano continuare le cure indispensabili in Polonia e in Francia, è una collaborazione tra i rispettivi ministeri della Salute, Affari sociali e Affari esteri.

Queste le parole della first lady, la quale ha spiegato che tutti gli ospedali sono stati spostati nei rifugi antiaereo, e che il suo lavoro è portato avanti con le first ladies di tutto il mondo, conducendo una guerra dell’informazione, “spiegando che questa non è una “operazione speciale” ma un massacro, un omicidio collettivo”.

Una volta arrivati presso la clinica Unicorn in Polonia, saranno i medici a decidere se lasciare i bambini in Polonia o farli trasportare in altri Paesi dell’Europa. La first lady ha poi voluto rassicurare la popolazione. Dopo la guerra, il primo compito dell’Ucraina sarà quello di aiutare gli espatriati a tornare a “casa”.