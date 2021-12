I migliori spumanti italiani per brindare: la selezione dei migliori sotto i 25 euro

Con il Natale alle porte si avvina il momento dei festeggiamenti ed è fondamentale scegliere le bollicine migliori adatte per la serata. Gli spumanti sono uno dei prodotti più ricercati da famiglie e giovani in occasioni delle feste. Secondo l’Ovse (Osservatorio economico vini e spumanti), in Italia verranno stappati quasi 70 milioni di bottiglie made in Italy, con una spesa complessiva di 610-620 milioni di euro. Ma come scegliere l’etichetta migliore? L’offerta italiana è ricca e ampia di opzioni e opportunità di scoprire nuovi frizzanti gusti e per questo arriva in aiuto la selezione de Il Gusto, che ha realizzato una piccola guida per individuare i migliori spumanti italiani al di sotto dei 25 euro.

I migliori spumanti per brindare: la ricca offerta italiana

Se si è alla ricerca di uno spumante autoctono, che utilizza solo l’uva del territorio nazionale, in Italia l’offerta è ricchissima e molto ampia. Non esiste alcuna cantina che non abbia mai provato a cimentarsi nella produzione di uno spumante. Oltre alla quantità, dal punto di vista della qualità, i prodotti nostrani presentano un livello mediamente alto, tutto sta nello scovare le etichette giuste, trovando le bottiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo unito all’originalità del sapore. Per questo Il Gusto ha elaborato una selezione sulla base di bottiglie che possono essere facilmente reperibili e che si trovano al di sotto dei 25 euro.

I migliori spumanti italiani con metodo classico

Lo spumante può essere realizzato con due tecniche, entrambe partono da un vino base, ma è la rifermentazione che avviene con metodi diversi. Il metodo classico (o Champenoise) vede l’aggiunta al vino di una miscela di vino, zucchero e lieviti selezionati in grado di far partire la rifermentazione in bottiglia. Il vino viene poi imbottigliato e lasciato a fermentare in cantina, fino a 2-3 anni. La bottiglia viene poi rabboccata con il cosiddetto “liquore di spedizione” un composto di vino bianco finissimo, acquavite e saccarosio. In base alla quantità gli spumanti si dividono in extra brut, brut, sec, demisec e dolce. Ecco quindi la selezione dei migliori spumanti italiani con metodo classico.

Perlugo Dosaggio Zero, Pievalta

Il Verdicchio fa mostra della propria versatilità. Il Perlugo di Pievalta, a Maiolati Spontini, Ancona, vede la lavorazione con un metodo classico marchigiano dove viene utilizzata l’uva a bacca bianca tipica del territorio. I profumi di erbe aromatiche e mallo di mandorla sapranno conquistare i migliori palati. Il prezzo è di 14,90 euro.

Piemonte Doc Spumante Linea Terra Produttori in Clavesana

Il Piemonte Doc Spumante della linea Terra di Clavesana è un prodotto ricavata da uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate tra Cuneo, Alessandria e Asti. La lavorazione vede un affinamento di lieviti superiore ai 20 mesi. Riconoscibile il sentore di lievito e crosta di pane, mentre il gusto risulta pieno ed equilibrato con un finale acidulo e persistente. Ottimo per antipasti e primi sostanziosi. Il prezzo è di 16.50 euro.

Cuveé Voyage Metodo Classico Brut Frescobaldi

Questo spumante è il nuovo metodo classico toscano firmato Frescobaldi. Le uve nascono nell’area pedemontana a nord est di Firenze. L’altitudine regala freschezza, sapidità ed eleganza al blend di Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco, affinato sui lieviti per 24 mesi. Il prezzo è di 18 euro.

Pas Dosé Contratto

Il Pas Dosé è l’omaggio di Contratto al primo spumante millesimato, prodotto in Italia nel 1919. Lo spumante conquisterà per la sua freschezza e il bouquet di agrumi, frutta secca e note di pasticceria. Perfetto per i piatti tipici della tradizione piemontese. Il prezzo è di 20,50 euro.

KK Spumante Dosaggio Zero rosè, Kante

Uno dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia. Sulla roccia dura vignaioli come Edi Kante hanno saputo impiantare vigneti da cui trarre vini ormai noti. Questo prodotto è al 100% Pinot Nero, dal gusto morbido e fresco. Ottimo per piatti delicati di pesce. Il prezzo è di 22,90 euro.

Alta Langa Blanc de Blanc Extra Brut, Fontanafredda

Questo Extra Brut riposa sui lieviti per tre anni, si presenta con un sapore e profumo ricco e complesso. Perfetto come aperitivo. Il prezzo è di 23,90 euro.

Solo Uva Franciacorta Brut Docg

Spumante degno di lode è quello dell’azienda del giovane Andrea Rudelli, con soli 1,5 ettari vitati e 10.000 bottiglie prodotte ogni anno. La tecnica è fondamentale: in nessuna fase vengono aggiunti zuccheri. Dal color giallo paglierino, il gusto risulta equilibrato e avvolgente con un bouquet di frutta a polpa gialla. Ottimo per antipasti e primi di verdure. Ottimo anche come aperitivo.

Il prezzo è di 23,90 euro.

Brut Trento Doc, Balter

Spumante 100% Chardonnay, riposa non meno di 30 mesi sui lieviti ed è perfetto dall’aperitivo a piatti di mare ai dolci. Il profumo di pasticceria, scorza di pompelmo e fiori di campo è intenso, mentre al palato risulta fresco con note di mandorle e nocciole tostate. Il prezzo è di 22,90 euro.

I migliori spumanti italiani con metodo Martinotti

Il metodo Martinotti (o Charmant) vede una rifermentazione in autoclave, i sedimenti vengono eliminati prima dell’imbottigliamento con un particolare metodo di filtraggio. Questo metodo consente una lavorazione più rapida, in modo da preservare gli aromi del vitigno di origine. Ecco quindi la selezione dei migliori spumanti italiani con metodo Martinotti.

Manzoni Rosa Spumante Millesimato Extra Dry Ca’ di Rajo

Uno spumante più che raro. Questo rosato deriva da uno dei vitigni più rari al mondo: il Manzoni rosa. Prodotto dalla cantina trevigiana Ca’ di Rajo. Il Manzoni Rosa è un autoctono del Friuli, coltivato in provincia di Treviso in Veneto. Questa varietà nacque dalle sperimentazioni del professor Manzoni, che per migliorare il vitigno, incrociò il Traminer e il Trebbiano. Lo spumante risulta delicato, si presenta con un bouquet di frutti di bosco, agrumi e rosa passita. Risulta poi al sapore sapido, asciutto e vellutato. Ottimo per aperitivi originali. Il prezzo è di 8,90 euro.

Il Vino dei Poeti Prosecco Doc Bottega

Il Vino dei Poeti è una delle interpretazioni della Bottega del prosecco più noto e venduto al mondo. Si presenta al naso con sentori di mela, pesca bianca e agrumi. Da l sapore fresco e morbido è l’ideale come aperitivo. Il prezzo è di 9.50 euro.

Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Valdo

Una delle etichetti più amate di Valdo, azienda leader del Prosecco Superiore Docg. Cuvée di Boj ha recentemente ricevuto la medaglia d’oro al concorso Champagne&Sparkling Wine Championship. Lo spumante nasce nella Valle dei Buoi, in provincia di Belluno, con un uva 100% Glera. Intensi i sentori di pera e mela. Da provare con ogni portata. 100% Glera, raffinato al palato. Il prezzo è di 12.50 euro.

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Cuvée del Fondatore, Ca’ di Rajo

Altra etichetta della Ca’ di Rajo, ottima sia la versione Extra Dry e Brut. Le uve sono coltivate sulle colline patrimonio UNESCO. Dalla potatura alla vendemmia, tutto viene fatto a mano, lungo i pendii nell’area di Valdobbiadene. Perfetto con i dolci. Il prezzo è di 12-13 euro.

Conegliano Valdobbiadene Docg Extra Dry Millesimato, Serafini&Vidotto

Il gruppo Swerafini&Vidotto è ormai collaudato dal 1985. Lo spumante è di colore giallo paglierino, al naso si presenta con un bouquet di mela e frutta bianca. Al palato risulta acidulo, fruttato e cremoso. Ottimo con piatti di pesce. l prezzo è di 13.90 euro.

Rive di San Pietro Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Val d’Oca

Ancora una volta ci spostiamo sulle pendici di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il prodotto vede l’utilizzo di uva Glera, raccolta a mano. Il risultato finale è un prosecco luminoso con note floreali, al gusto si rivela delicato. l prezzo è di 12 euro.

Gold Prosecco Doc, Bottega

Inconfondibile l’etichetta di Sandro Bottega Brillante. Il prosecco è realizzato con l’uva Glera, che cresce sulle colline in prossimità alle Prealpi Venete. Con sentori di mela verde, pera, agrumi e di fiori bianchi, glicine e mughetto, e un finale di salvia. al palato risulta morbido e fresco. Perfetto per brindare o accompagnarlo a piatti elaborati. l prezzo è di 24 euro.

Ecco quindi quali sono i migliori spumanti e prosecchi italiani adatti per un brindisi durante le feste, adesso non tocca far altro che scegliere il preferito.