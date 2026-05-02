La BCE sta sbagliando di nuovo. E stavolta a pagare sarà l’Italia, due volte

Christine Lagarde, lo scorso 30 aprile, ha detto qualcosa di insolito. Ha detto, davanti ai giornalisti riuniti a Francoforte, che «potrebbero esserci enormi cambiamenti» sui tassi nei prossimi mesi. Quando un banchiere centrale parla così, di solito è perché non sa più cosa fare.

Il problema della BCE, oggi, non è quale leva tirare. Il problema è che le leve che ha in mano sono quelle sbagliate per il problema che ha davanti. E l’Italia, in coda a questa filiera, paga due volte: sull’inflazione importata che le erode i salari, e sui tassi che la BCE sarà costretta — non vorrà, sarà costretta — ad alzare proprio mentre l’economia europea decelera. Triplo, in realtà, se contiamo il vincolo demografico.

Il déjà vu del 2021, allo specchio

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