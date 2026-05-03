Sinner-Zverev in chiaro? Finale Madrid 2026: orario e dove vederla in TV

La finale del Masters 1000 di Madrid 2026 si gioca oggi, domenica 3 maggio, con inizio non prima delle ore 17:00 sulla Caja Mágica di Madrid. Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per il primo titolo in Spagna della sua carriera — e per tentare un record senza precedenti: cinque successi consecutivi nei Masters 1000, una serie che nessun tennista ha mai realizzato in questa modalità.

La partita non sarà visibile gratuitamente: Sky, che detiene i diritti del torneo, ha scelto di non trasmettere la finale né in diretta né in differita su TV8, a differenza di quanto aveva fatto a Montecarlo.

Dove vedere Sinner-Zverev in TV e streaming

La finale Sinner-Zverev a Madrid è trasmessa in esclusiva su Sky. Ecco tutte le opzioni disponibili:

Sky Sport Uno (canale 201) — diretta TV per abbonati Sky

(canale 201) — diretta TV per abbonati Sky Sky Sport Tennis (canale 203) — diretta TV per abbonati Sky

(canale 203) — diretta TV per abbonati Sky Sky Go — streaming per abbonati Sky da app e browser

— streaming per abbonati Sky da app e browser NOW — streaming con Pass Sport, anche senza abbonamento Sky completo

— streaming con Pass Sport, anche senza abbonamento Sky completo Tennis TV — piattaforma streaming ufficiale ATP, a pagamento

Non è prevista trasmissione gratuita su TV8 o su altri canali in chiaro, né in diretta né in differita.

Perché la finale non è in chiaro su TV8

Sky detiene i diritti esclusivi del Masters 1000 di Madrid e, a differenza di quanto aveva deciso per la finale di Montecarlo — trasmessa su TV8 — questa volta ha optato per la copertura esclusiva sul proprio bouquet a pagamento.

La decisione non viola alcun obbligo di legge. L’ATP Madrid non figura tra gli eventi tutelati dalla normativa italiana sui «grandi eventi» (il decreto che recepisce la direttiva europea sui servizi media audiovisivi), la quale garantisce la trasmissione in chiaro solo per un elenco ristretto di manifestazioni: alcune partite della Nazionale di calcio, i Giochi Olimpici, il Giro d’Italia, Wimbledon e poche altre. Per il Masters 1000 di Madrid, Sky è libera di scegliere.

Va detto che un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevede futuri allargamenti di questa lista — ma entrerà in vigore solo alla scadenza dei contratti in essere. La stessa questione si era posta per la finale degli US Open 2024 tra Sinner e Fritz, all’epoca risolta con la trasmissione in chiaro grazie a una scelta volontaria dei broadcaster.

Il percorso di Sinner a Madrid: una settimana da numero 1

Jannik Sinner è il tennista che ha guadagnato di più nel 2026, con un patrimonio complessivo — tra prize money e sponsor — che supera abbondantemente i 60 milioni di dollari di carriera. A Madrid ha attraversato il tabellone senza cedere un set, confermando la forma dei mesi precedenti.

Dall’altra parte della rete c’è Alexander Zverev, già avversario di Sinner nella semifinale di Indian Wells, uno dei pochi giocatori capaci di impensierire l’altoatesino su qualsiasi superficie. I precedenti recenti sorridono a Sinner, ma una finale Masters 1000 su terra battuta è sempre una variabile aperta.

Come seguire la partita senza Sky

Per chi non ha un abbonamento Sky, le alternative legali per seguire la finale in diretta sono due:

NOW con il Pass Sport — attivabile mese per mese, senza vincoli di abbonamento annuale

con il Pass Sport — attivabile mese per mese, senza vincoli di abbonamento annuale Tennis TV — la piattaforma ufficiale ATP, disponibile su iOS, Android e smart TV

Aggiornamenti sul punteggio in tempo reale sono disponibili gratuitamente sulle app ufficiali ATP Tour e sui principali siti di informazione sportiva.