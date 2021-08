Italia: prospettive positive, nonostante variante Delta. I dati Istat

L’Italia resta in uno scenario di previsioni positive secondo la nota mensile economica dell’Istat.

Pur evidenziando le incertezze a livello globale che avanzano con la variante Delta, l’istituto ha dipinto un quadro piuttosto ottimista per il nostro Paese.

Alla luce dei buoni risultati del secondo trimestre, cosa ha messo in evidenza l’Istat sulla situazione economica dell’Italia?

Italia dinamica nel secondo trimestre: i dati Istat

Un’Italia in ripresa è quella dipinta dalla nota mensile sull’andamento dell’economia nazionale dell’Istat.

Nello specifico, l’istituto ha ricordato che:

“Nel secondo trimestre, il Pil italiano è cresciuto, in base alla stima preliminare, del 2,7% in termini congiunturali, con un dinamismo più accentuato di quello degli altri principali Paesi europei. La variazione acquisita per il 2021 è +4,8%.”

Per quanto riguarda l’indice della produzione industriale, al netto delle costruzioni, nel secondo trimestre si è verificato un rialzo dell’1,0%.

Secondo l’Istat: “la fase di ripresa dei ritmi produttivi dovrebbe estendersi anche al terzo trimestre. L’indice del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato in luglio un deciso incremento portandosi sui livelli massimi della serie. I servizi hanno segnato il recupero più robusto, superando i livelli pre-crisi.”

Anche per le famiglie, i segnali osservati sono stati positivi e dal mercato del lavoro sono giunti dati più incoraggianti: il tasso di occupazione è aumentato di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente mentre si sono ridotte sia la disoccupazione (-0,2 p.p.), scesa sotto il 10%, sia l’inattività (-0,7 p.p).

Quali prospettive per l’Italia?

L’Istat ha sottolineato che “le prospettive per l’economia italiana restano decisamente positive”.

Tra aprile e giugno, la crescita del PIL è stata affiancata a una “significativa ripresa della domanda di lavoro da parte delle imprese.”

In questo scenario di ripresa per il nostro Paese, comunque, incombono le incertezze legate alla diffusione della variante Delta a livello mondiale.