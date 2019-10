Inter-Juventus in diretta streaming Serie A, dove vederla

Dove vedere Inter-Juventus in diretta streaming: la partita chiude la settima giornata del campionato di Serie A e offrirà un sfida di tutto rispetto e fondamentale per la classifica, dato che vedrà sfidarsi le prime due classificate.

Inter-Juventus si gioca domenica 6 ottobre alle 20:45: la partita viene trasmessa da Sky Sport, che gode dei diritti esclusivi, ma tuttavia esistono diversi modi per vederla anche senza essere abbonati alla pay TV.

I neriazzurri ospiteranno a Milano la Juventus, e si tratta di un match pronto a infuocare gli animi di entrambi le tifoserie: da una parte c’è l’Inter, che guida il campionato con una serie di vittorie consecutive e dall’altra la Juventus, che vince lo scudetto da otto anni a questa parte. Ad allenare l’Inter poi abbiamo Conte, ex tecnico della Juventus.

Inter-Juventus in diretta streaming e TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, essendo parte del pacchetto diritti del colosso pay TV (che detiene 7 partite in esclusiva contro le 3 di DAZN).

Inter-Juventus andrà in onda per tutti gli abbonati su Sky Sport 251, basterà collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio previsto alle ore 20:45. La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano.

Non siete a casa e non avete Sky a disposizione? Poco male: Sky Go, l’app per guardare streaming da mobile su PC, smartphone e tablet per iOS e Android riservata agli abbonati potrebbe fare al caso vostro.

Grazie a Sky Go è possibile guardare la programmazione prevista su satellite anche senza essere direttamente collegato al decoder. Una volta inserite le credenziali di accesso all’interno del form e selezionati i canali di Sky Sport corrispondenti per guardare la partita o qualsiasi altro contenuto.

Non siete abbonati a Sky? Tranquilli, potete comunque vedere Inter-Lazio rivolgendovi a un amico o a un parente per farvi prestare l’accesso alla piattaforma (che può essere collegata anche alla TV).

Inter-Juventus in streaming gratis su Now TV

Now TV, l’internet TV di Sky, è una soluzione utile per guardare in streaming Inter-Juventus senza essere abbonati.

Se avete già un abbonamento al pacchetto Sport di Now TV potete guardare Inter-Juventus comodamente su smartphone, tablet e PC e anche in TV tramite Google Chromecast e attraverso l’apposita app per Smart TV.

In alternativa potete approfittare dei 14 giorni di prova gratuita previsti dal servizio, ma attenzione al rinnovo automatico. Si può risparmiare anche scegliendo di acquistare solo Inter-Juventus potete sempre acquistare una sottoscrizione da un giorno al prezzo di 7,99 euro.

Inter-Juventus in streaming nei gruppi Facebook

State cercando di guardare Inter-Juventus in diretta e non sapete come fare? Tenete d’occhio i gruppi su Facebook dedicati ai tifosi e in particolar modo quelli contenenti le tifoserie di Inter e Juventus.

Nei gruppi Facebook vengono spesso pubblicate delle vere e proprie dirette (illegali) effettuate dai singoli utenti abbonati per permettere a tutti di guardare la partita: dimenticate l’alta definizione, ma questo tipo di alternativa è gratuita, in mancanza di canali migliori, e priva di alcun tipo di rischio.

Prestate particolare attenzione ai gruppi chiusi, ovvero quelli che per accedervi richiederanno di premere l’apposito pulsante di iscrizione, con successiva approvazione degli amministratori. Questo tipo di gruppi sono più al sicuro dalla morsa dei diritti Sky DAZN, sempre in agguato e pronta a oscurare i video rilevati pubblicamente (anche per questo è meglio non condividere la diretta sul proprio profilo).

Inter-Juventus in streaming pirata illegale

L’ultimo tentativo utile, ma rischioso, è quello di rivolgersi allo streaming illegale. Ci sono varo canali pirata, compresi i siti di bookmaker e le reti pay TV estere, ma richiedono spesso l’installazione e l’accesso a una VPN apposita.

Questo tipo di soluzione, oltre a essere contro le regole può condurre a diverse sanzioni, ed è spesso macchinosa e non del tutto affidabile.