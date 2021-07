Green pass obbligatorio per i dipendenti pubblici?

Con l’obbligatorietà del green pass in arrivo dal 6 agosto per le attività sociali, sta prendendo piede il dibattito sulla possibilità di obbligo per i lavoratori pubblici e anche lo stesso Draghi sostiene che già durante il prossimo autunno, potrebbero arrivare disposizioni in merito.

Intanto si parla di partire a settembre con gli uffici aperti e la questione su obbligo o meno riguarda per primi gli insegnanti, ma anche tutti i dipendenti pubblici. La domanda è questa: il green pass diventerà obbligatorio per i dipendenti pubblici o no? Cosa dice la legge italiana in merito? Il green pass obbligatorio significa vaccino obbligatorio?

Cosa dice la legge

In merito di obbligatorietà del green pass per i dipendenti pubblici, la legge a cui si fa sempre più spesso riferimento per capire cosa fare e cosa no è quella del Codice Civile inerente alla tutela dei lavoratori e delle condizioni di questi ultimi sul luogo di lavoro.

Nello specifico, l’art. 2087 del Codice Civile sulla Tutela delle condizioni di lavoro, consente e al contempo obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure - dipendentemente dalla particolarità e specificità del lavoro stesso - che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

L’interpretazione dell’art. 2087 del Codice Civile

La questione è controversa, poiché se questo articolo significa da un lato che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure utili, secondo scienza e esperienza, perché si riduca il rischio di infortuni (e quindi anche di contagio) di ogni singolo dipendente, dall’altro lato si parla anche di integrità e benessere morale del singolo lavoratore.

Ciò vuole significare che l’integrità e il benessere morale di un dipendente, nel momento in cui egli è un prestatore di lavoro, dovrebbero essere anche tutelati nonostante tutto e che forse, un obbligo generalizzato potrebbe non andare in quella direzione. In tal senso, c’è chi propone alternative, come campagne di sensibilizzazione.

Cosa dicono Governo e sindacati

Tuttavia, la spinta del Governo nei confronti dei dipendenti pubblici si rivolge verso un dover ritornare in ufficio. Il Presidente del Consiglio Draghi si è espresso sullo smart working e sul fatto che i dipendenti pubblici devono tendere al rientro in ufficio. A seguire questa linea c’è anche il ministro Renato Brunetta, il quale vorrebbe spingere i dipendenti pubblici sempre di più verso il rientro in ufficio.

Confindustria e i sindacati, intanto, spingono perché si rivedano alcuni parametri. Considerando che il green pass può essere ottenuto non solo con la doppia dose di vaccino, ma anche essendo guariti dal covid-19 o avendo fatto un tampone da meno di 48 ore, una soluzione per non rendere la vaccinazione obbligatoria potrebbe essere quella di rendere gratuiti i tamponi, dato che il loro costo è uno dei nodi cruciali per cui un dipendente potrebbe avere problemi sul luogo di lavoro.

La decisione sugli insegnanti

Per capire come evolverà la situazione, bisogna prima attendere la decisione sugli insegnanti. Infatti, se si decidesse di introdurre l’obbligo di vaccino per questa categoria di lavoratori, le misure di prevenzione potrebbero andare ad espandersi con rapidità anche a tutti gli altri ambiti professionali pubblici.

In particolare, le misure di prevenzione andrebbero ad essere attuate maggiormente in tutti quegli uffici pubblici dove il contatto con il pubblico è frequente e non può essere garantito il mantenimento della distanza.