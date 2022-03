Fuga dalla Russia per le aziende mondiali: che succede?

L’invasione dell’Ucraina sta causando un esodo di massa delle grandi società dalla Russia, invertendo tre decenni di investimenti da parte di imprese occidentali e straniere in seguito al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991.

Con questa sintesi un’analisi di Bloomberg inquadra quello che sta accadendo nell’ambito imprenditoriale, come conseguenza della guerra inaspettatamente diventata drammatica tra Kiev e Mosca.

Con i Governi stranieri che aumentano le sanzioni contro la Russia, chiudono lo spazio aereo e bloccano alcune banche dal sistema di messaggistica Swift, la pressione sul business si sta facendo sentire. Alcune aziende hanno concluso che i rischi, sia reputazionali che finanziari, sono troppo grandi per continuare. Operare in Russia è diventato profondamente problematico.

Quali grandi aziende sono coinvolte in questa fuga? Una panoramica.

leggi anche Primo successone delle sanzioni: già alzati i gates per i fondi europei sugli emergenti

I colossi petroliferi sotto pressione: chi abbandona la Russia?

Quello che sta accadendo in Russia può essere definita come la più grande rivalutazione delle relazioni aziendali.

In focus c’è innanzitutto il comparto energetico, visto che la grande nazione euroasiatica è la terza produttrice mondiale di petrolio, la maggiore esportatrice di gas e per la maggior parte dell’ultimo decennio è stata considerata la destinazione di esplorazione e sviluppo più promettente del mondo.

Le decisioni di BP, Shell e della norvegese Equinor di tagliare i legami con i loro partner russi hanno aumentato la pressione su aziende del calibro di TotalEnergies, ExxonMobil, Trafigura e Glencore affinché facciano lo stesso.

Tra le major petrolifere ancora operanti in Russia, Total ha la maggiore esposizione commerciale ora che BP ha deciso di cedere la sua partecipazione del 19,75% in Rosneft e Shell si sta muovendo per terminare la sua partnership con Gazprom, secondo alcuni analisti.

Il gruppo francese ha investito molto in due progetti nella penisola di Yamal, nel nord ghiacciato della Russia, mentre cerca di sviluppare il proprio business del gas naturale liquefatto insieme al partner strategico locale Novatek.

Per quanto riguarda Shell, per esempio, la sua produzione russa ha rappresentato il 5% del suo totale globale lo scorso anno. L’espansione nel Paese era stata una priorità per il management, mentre possiede anche il 27,5% dell’enorme progetto GNL offshore Sakhalin-2 di proprietà statale di Gazprom nell’estremo oriente russo.

La supermajor statunitense Exxon opera in Russia da 25 anni e impiega più di 1.000 persone oltre a gestire il progetto petrolifero e del gas Sakhalin-1 in collaborazione con due unità e società Rosneft dell’India e del Giappone.

Dall’automotive alle banche: quali società in fuga?

Le principali banche, compagnie aeree, case automobilistiche e non solo hanno tagliato le spedizioni, messo fine a partnership e definito inaccettabili le azioni della Russia.

La Warner Bros ha dichiarato di aver ritirato l’uscita di «The Batman» di questa settimana dagli schermi russi, in seguito all’annuncio di Walt Disney di sospendere l’uscita di film cinematografici in Russia.

Nel frattempo Mastercard ha affermato di aver bloccato più istituti finanziari dalla sua rete di pagamento dopo le sanzioni contro la Russia.

Molte aziende stanno ancora valutando opzioni, come lo spedizioniere Maersk, che lunedì ha dichiarato di monitorare le sanzioni contro la Russia e di prepararsi a rispettarle. Uno scenario includeva la sospensione delle prenotazioni merci.

I principali produttori di auto e camion hanno tagliato le esportazioni verso la Russia, tra cui Volvo e GM, anche se insieme le due società vendono solo circa 12.000 veicoli all’anno in Russia.

Ford Motor, che ha una partecipazione del 50% in tre stabilimenti russi, non ha commentato in modo sostanziale i suoi piani oltre a dire che mira a gestire l’impatto sulle sue operazioni e mantenere i lavoratori al sicuro.

Daimler Truck Holding, uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli commerciali, ha dichiarato che interromperà le sue attività commerciali in Russia fino a nuovo avviso e potrebbe rivedere i legami con il partner locale della joint venture Kamaz PJSC.

La General Motors ha affermato che stava interrompendo le spedizioni in Russia, citando “una serie di fattori esterni, inclusi problemi della catena di approvvigionamento e altre questioni al di fuori del controllo dell’azienda”. Il colosso esporta circa 3.000 veicoli all’anno in Russia dagli Stati Uniti.