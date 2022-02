Elezioni regionali Sicilia 2022: data, candidati e sondaggi

Grandi manovre in vista delle elezioni regionali Sicilia 2022 che, a meno di uno slittamento a causa del Covid, si terranno in autunno anche se sulla data al momento regna ancora l’incertezza.

Dopo il successo alle elezioni regionali del 2017, in Sicilia con ogni probabilità sarà di nuovo in campo l’attuale presidente Nello Musumeci, anche se nel centrodestra non tutti i partiti sembrerebbero essere pronti a sostenere la sua corsa verso un secondo mandato.

Nel centrosinistra appare scontata una alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con la scelta del candidato che dovrebbe spettare ai pentastellati vista la loro forza in Sicilia.

Un possibile simposio giallorosso renderebbe impossibile una intesa tra il PD e Italia Viva, tanto che Matteo Renzi da tempo sarebbe in contatto con altri esponenti moderati per dare vita a una sorta di terzo polo centrista.

Guardando i sondaggi che finora sono stati pubblicati, queste elezioni regionali in Sicilia sembrerebbero essere molto equilibrate, con la definizione delle alleanze che sarà fondamentale per capire quale potrebbe essere il candidato favorito.



Elezioni regionali Sicilia 2022: la data

Le elezioni regionali in Sicilia nel 2017 si sono tenute in data 5 novembre. Cinque anni più tardi, appare plausibile che le urne torneranno ad aprirsi nello stesso periodo anche se incombe sempre l’incognita Covid.

Sarà comunque la Regione in autonomia a stabilire la data delle regionali 2022, tenendo naturalmente conto di quella che potrebbe essere la situazione sanitaria in Sicilia in quel periodo.

Come avvenuto di recente, facile che venga confermata la doppia giornata di voto: la domenica dalle ore 07.00 fino alle 23.00 e il lunedì dalle ore 07.00 fino alle 15.00.

In primavera invece ci saranno le elezioni amministrative, con l’appuntamento più atteso in Sicilia che è quello delle comunali che si terranno a Palermo.



La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni regionali in Sicilia è stata modificata l’ultima volta nel 2014, quando è stato deciso di applicare una sforbiciata al numero dei deputati eletti che così sono passati da 90 a 70.

Per il resto si tratta di una legge elettorale in gran parte proporzionale, che prevede il voto di preferenza e un premio di maggioranza di sette deputati, tra cui anche il Presidente eletto, alla lista del candidato più votato.

Oltre al seggio assegnato al secondo candidato presidente più votato, i restanti 62 deputati vengono eletti tramite le liste provinciali dove è ammesso il voto disgiunto. Ecco nel dettaglio quanti deputati elegge ogni Provincia siciliana alle elezioni regionali.

Agrigento - 6

Caltanissetta - 3

Catania - 13

Enna - 2

Messina - 8

Palermo - 18

Ragusa - 4

Siracusa - 5

Trapani - 5

Non essendo previsto un ballottaggio, verrà eletto Presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più dei suoi avversari.



I candidati

Lo scorso novembre Nello Musumeci ha rotto gli indugi, annunciando la sua volontà di correre per un secondo mandato alle prossime elezioni regionali. Eccezion fatta per la sua lista Diventerà Bellissima e per Fratelli d’Italia, nessun altro tra gli alleati ha risposto con entusiasmo di fronte a questa disponibilità.

Del resto le recenti turbolenze all’interno della maggioranza non hanno reso il clima sereno all’interno del centrodestra, tanto che la Lega cercando di giocare d’anticipo a settembre ha annunciato la volontà di sostenere come candidato Nino Minardo.

Altro aspirante presidente in Sicilia tra le fila del centrodestra è il sindaco di Messina Cateno De Luca, che di recente ha strizzato l’occhio a Italia Viva benedicendo la candidatura del renziano Davide Faraone a sindaco di Palermo.

Del resto da tempo in Sicilia si parla di un “laboratorio dei moderati”, che alle elezioni regionali e amministrative potrebbe unire Italia Viva, varie sigle centriste e magari anche una parte di Forza Italia.

Situazione complessa anche nel centrosinistra, dove però non sembrerebbero esserci dubbi su una alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Per la scelta del candidato però le trattative sono ancora in alto mare.



Hanno dato la propria disponibilità a candidarsi il deputato regionale di Articolo 1 Claudio Fava e l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso. Ai pentastellati a cui spetterà con ogni probabilità l’ultima parola, non dispiacerebbe però l’idea di puntare di nuovo su Giancarlo Cancelleri.

I sondaggi

Alle elezioni regionali del 2017 Nello Musumeci è riuscito a trionfare grazie alla divisione tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. In questo voto del 2022 però lo scenario dovrebbe essere differente.

Stando a un sondaggio realizzato a giugno 2021 da Keix Data per il quotidiano La Sicilia, vedendo quelle che sarebbero le preferenze ai singoli partiti o liste una triplice allenza PD-sinistra-M5S potrebbe superare il centrodestra.

Elezioni Sicilia Sondaggio Keix Data

Ago della bilancia potrebbero essere i centristi, ma sondaggi a parte soltanto quando saranno definiti i candidati e gli schieramenti si potrà avere un quadro più chiaro in merito a queste elezioni.