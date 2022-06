ETF petrolio: come investire e quale scegliere

Investire in ETF sul petrolio: come fare?

La corsa al rialzo dei prezzo del petrolio ha attirato molti investitori, interessati a posizionamenti a lungo termine mediante gli ETF sul petrolio.

Investire sul petrolio tramite ETF permette di evitare i rischi di esposizione ai singoli titoli che tendono a fluttuare in base alla direzione della quotazione del petrolio. Come succede per gli altri investimenti, la chiave degli ETF sul petrolio sta nella loro commissione: più è bassa, migliore è considerato l’ETF.

Quale ETF sul petrolio scegliere per investire sui movimenti del prezzo del greggio? Gli ETF sul petrolio (più correttamente “ETC”- Exchange Traded Commodities) sono la strada più semplice per investire sulla materia prima più seguita nei mercati di tutto il mondo.

Investire in ETF sul petrolio

Ma come funzionano gli ETF petrolio e come investire?

La crisi energetica avviata alla fine del 2021 con la riapertura delle attività dopo lo stop forzato dalla pandemia si è acutizzata con lo scoppio della guerra in Ucraina. La domanda globale è cresciuta del 6% e ha messo in crisi l’intera filiera degli idrocarburi, provocando un aumento record dei prezzi del petrolio , del gas e di altre materie prime.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (EIA), nell’ultimo quadrimestre del 2021 il prezzo del petrolio è quadruplicato rispetto ai valori medi del periodo 2015-2020. Dati che non tengono conto degli effetti della guerra in atto tra Russia e Ucraina e dell’inflazione in crescita.

Per continuare a cavalcare l’onda rialzista, andando “long” sul mercato energetico, è possibile investire sull’ETF sul petrolio.

Esistono varie tipologie di ETF sul petrolio e molti investitori, sia meno che più esperti, si chiedono quale sia l’ETF migliore per investire sulla quotazione del petrolio.

Di seguito vediamo tutti gli ETF sul petrolio sui quale è possibile investire sia long (puntando al rialzo sul prezzo) che short (puntando su un ribasso del prezzo), come scegliere l’ETF migliore e tutti i consigli utili per investire sul prezzo del greggio.

Anche i piccoli investitori, infatti, possono investire sul petrolio grazie agli ETF, fondi di investimento a gestione passiva che si muovono seguendo le variazioni di prezzo dei future sul petrolio.



Gli ETF sul petrolio, ripetiamo, sono gli strumenti più semplici per investire sulla quotazione del greggio, e sono disponibili direttamente sulla Borsa Italiana.

Per chi invece fosse interessato ai CFD sul petrolio, ovvero ai contratti per differenza, la soluzione di investimento migliore è quella offerta dai broker, che oltre al trading sui cambi valutari rendono disponibile l’investimento anche sulle materie prime come il petrolio.

Come funzionano

Gli ETF sul petrolio sono disponibili all’acquisto su Borsa Italiana e su molte altre borse mondiali, uno strumento semplice e privilegiato per investire sui movimenti della quotazione di questa materia prima.



Essendo gli ETF sul petrolio uno strumento per investire e non un investimento in sé, è bene analizzare con attenzione le nostre intenzioni e la situazione sul mercato prima di aprire una qualsiasi posizione.

Come funzionano gli ETF sul petrolio? Molto semplice: il fondo investe direttamente su indici o su contratti derivati e l’investitore decide quanto mettere sull’ETF per scommettere sui movimenti del prezzo del greggio. Lo strumento utilizzato per investire su una singola materia prima è l’Exchange Traded Commodity, ETC.

Tipologie

Ogni società produttrice di ETF ha un suo ETC che segue l’andamento del prezzo del petrolio. Solo sulla borsa italiana ne esistono circa 26.

Esistono varie tipologie di ETF sul petrolio a seconda del tipo di investimento che abbiamo intenzione di realizzare.

Le maggiori categorie di ETF petrolio sono le seguenti:



ETF petrolio short (per puntare sul ribasso),

(per puntare sul ribasso), ETF petrolio long (per puntare sul rialzo),

(per puntare sul rialzo), ETF petrolio a leva (che amplifica i movimenti del sottostante),

(che amplifica i movimenti del sottostante), ETF petrolio WTI (benchmark statunitense),

(benchmark statunitense), ETF petrolio Brent (benchmark inglese/europeo),

(benchmark inglese/europeo), ETF petrolio hedged (coperto contro il rischio di cambio data la quotazione del petrolio in dollari),

(coperto contro il rischio di cambio data la quotazione del petrolio in dollari), ETF sui derivati del petrolio (come ad esempio la benzina).

ETF petrolio su Borsa Italiana

Sulla Borsa Italiana sono quotati all’incirca 26 ETF sul petrolio su cui si può investire tramite la piattaforma di trading offerta dal proprio broker finanziario. Per individuare correttamente l’ETF scelto è importante conoscere il Codice ISIN.

Complessivamente sono circa 200 gli ETC su cui si può investire a Piazza Affari. Tra i più amati troviamo gli ETF sul petrolio.

Ecco le caratteristiche di alcuni degli ETF petrolio quotati su Borsa Italiana:

Nome Sottostante Valuta Leva Long-Short SG ETC BRENT OIL FUTURE Future sul Brent Eur no Long WISDOMTREE BLOOMBERG BRENT CRUDE OIL BLOOMBERG BRENT CRUDE SUBINDEX Usd no Long WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL in USD DOW JONES-UBS BRENT CRUDE SUBINDEX Usd no Long WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL EUR DAILY HDG BLOOMBERG BRENT CRUDE OIL MULTI-TENOR EUR DAILY-HE Eur no Long SG ETC DAILY LONG +2X BRENT OIL FUTURE Future sul Brent Eur si Long SG ETC DAILY LONG +3X BRENT OIL FUTURE Future sul Brent Eur si Long WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED BLOOMBERG PETROLEUM SUBINDEX Usd si Long WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY L SOLACTIVE BRENT CRUDE OIL COMMODITY FUTURES SL Usd si Long SG ETC DAILY SHORT -1X BRENT OIL FUTURE Future sul Brent Eur no Short WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1XDAILY SHORT BLOOMBERG BRENT CRUDE Oil SL index Usd no Short SG ETC DAILY SHORT -3X BRENT OIL FUTURE Future sul Brent Eur si Short WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3XDAILY SHORT SOLACTIVE BRENT CRUDE OIL COMMODITY FUTURES SL Usd si Short SG ETC WTI DAILY EURO HEDGED COLLAT Future sul Wti Eur no Long SG ETC WTI OIL COLLATERALIZED in USD SOLACTIVE WTI FUTURES LONG INDEX TR Usd no Long WISDOMTREE BLOOMBERG WTI CRUDE OIL BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SUBINDEX Usd no Long WISDOMTREE WTI CRUDE OIL WTI CRUDE OIL A MICRO CLASSIC SECURITIES Usd no Long WISDOMTREE WTI CRUDE OIL EUR DAILY HEDGE DOW JONES-UBS WTI CRUDE OIL SUBINDEX EU HED DA ER Usd no Long WISDOMTREE WTI CRUDE OIL LONGER DATED DOW JONES-UBS WTI CRUDE OIL SUBINDEX 3 MONTH FORW Usd no Long SG ETC WTI +2X DAILY LEVERAGED COLLAT WTI FUTURES X2 LEVERAGED INDEX Eur si Long SG ETC DAILY LONG +3X WTI OIL FUTURE Future sul Wti Eur si Long WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY L SOLACTIVE WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES SL INDEX Usd si Long SG ETC DAILY SHORT -1X WTI OIL FUTURE Future sul Wti Eur no Short SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL FUTURE Future sul Wti Eur si Short WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SL INDEX Usd no Short WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SOLACTIVE WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES SL INDEX Usd si Short

Come scegliere gli ETF sul petrolio

Una volta scelto il petrolio come materia prima su cui vogliamo investire tramite ETF, per capire come scegliere lo strumento migliore gli analisti più esperti consigliano l’attenta valutazione di tre parametri:



liquidità,

costo,

tasse.



1) Liquidità

Si tratta di un parametro essenziale nella scelta del miglior ETF petrolio a seconda delle proprie esigenze. C’è bisogno che l’ETF prescelto abbia volumi tali da permettere di vendere in qualsiasi momento senza inutili attese. Inoltre, gli ETF con poca liquidità solitamente offrono uno spread molto svantaggioso, che va a ridurre il rendimento dell’investimento.



2) Costo

Il prezzo degli ETF integra già al suo interno i costi di gestione che vengono scalati sul rendimento e si aggirano in un range tra lo 0,3 e l’1% all’anno. A questo costo va aggiunta la commissione dell’operazione richiesta da tutti i broker.

3) Tasse

Attenzione al Paese di provenienza degli ETF perché sugli investimenti esteri vengono applicate tasse più alte. Per questo motivo è preferibile optare sempre per gli ETF petrolio quotati alla Borsa Italiana e armonizzati.