Cosa succede con la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche?

Cosa potrebbe succedere se Giorgia Meloni dovesse vincere le elezioni? Una domanda lecita, soprattutto considerando le prime proiezioni che vedono il centrodestra vincente alle elezioni politiche e Fratelli d’Italia come primo partito, con un netto vantaggio su Lega e Forza Italia.

Una vittoria del centrodestra, che sembra ormai quasi certa, potrebbe portare la leader di Fdi a Palazzo Chigi, avendo ottenuto di gran lunga il risultato di primo partito. Secondo l’intesa che da anni vige nel centrodestra, è proprio il leader di partito più votato a essere indicato per la poltrona di presidente del Consiglio.

In questo momento sarebbe quindi Giorgia Meloni. Il successo elettorale, però, potrebbe anche non bastare. Siamo sicuri che si formerà un governo Meloni? Molto dipende anche dai suoi alleati elettorali, ma è pur vero che il potere contrattuale della leader di Fdi, se questi dati dovessero essere confermato, è molto alto.

Elezioni politiche: il destino di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni presto potrebbe diventare la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio in Italia. Il condizionale però resta sempre d’obbligo. Nonostante il fatto che una vittoria del centrodestra non sembrerebbe essere in discussione, il post voto potrebbe riservare delle sorprese.

Silvio Berlusconi infatti viene descritto da tempo come poco convinto nel consegnare le chiavi di un futuro governo nelle mani di Giorgia Meloni. I calcoli che si facevano prima delle elezioni erano semplici: si diceva che se alle elezioni politiche Fratelli d’Italia avesse ottenuto un risultato notevole, una investitura per l’ex ministro della Gioventù sarebbe stato inevitabile.

Se invece Lega e Forza Italia fossero finiti non troppo distanti da Fratelli d’Italia, ecco che tutto sarebbe potuto tornare in discussione nonostante anche di recente Matteo Salvini abbia ripetuto come “chi ottiene anche un solo voto in più farà il premier”.

Tutto dipenderà però da come sarà composto il prossimo Parlamento: se Forza Italia dovesse essere numericamente indispensabile per il centrodestra, con un buon risultato del Pd e del terzo polo non sarebbe da escludere l’ipotesi di nuove larghe intese. Possibilità che al momento sembra però remota.

Anche se Giorgia Meloni dovesse vincere con buon margine le elezioni politiche non ci sarebbero comunque certezze sul suo ruolo, fermo restando che la presidente di FdI è indubbiamente la grande favorita per Palazzo Chigi.

Un governo di centrodestra a guida Meloni

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra aveva redatto un programma elettorale di coalizione, con i singoli partiti che poi hanno pubblicato anche un proprio documento contenente i propositi elettorali.

Per capire come potrebbe agire un eventuale governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, si potrebbe dare uno sguardo a quelle che sono le principali proposte contenute nel programma della coalizione.

Politica estera

Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico.

Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno a ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto.

Difesa e promozione delle radici e identità storiche e culturali classiche e giudaico-cristiane dell’Europa.

Salute

Contrasto alla pandemia di Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali - come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti - senza compressione delle libertà individuali secondo il principio del convincere per non costringere.

Aggiornamento dei piani pandemici e di emergenza, e revisione del Piano sanitario nazionale.

Energia

Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione, compreso il nucleare pulito e sicuro, senza veti preconcetti.

Transizione energetica sostenibile attraverso l’aumento della produzione dell’energia rinnovabile.

Sostegno di politiche di price-cap a livello europeo.

Lavoro ed economia

Taglio del cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori.

Interventi sull’Iva per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità e ampliamento della platea dei beni di prima necessità con Iva ridotta. Riduzione Iva sui prodotti energetici.

Estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro in particolar modo per i settori del turismo e dell’agricoltura.

Innalzamento del limite all’uso del denaro contante allineandolo alla media dell’Unione Europea.

Pnrr

Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, colmando gli attuali ritardi di attuazione.

Accordo con la Commissione europea, cosi come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione del PNRR in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità.

Potenziamento della rete dell’alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia (realizzando il ponte sullo Stretto).

Riforme

Elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma capitale.

Attuare percorso già avvenuto per il riconoscimento delle Autonomie ai sensi dell’art. 116 comma 3 della Costituzione garantendo tutti i meccanismi di perequazione.

Giustizia

Equo processo in tempi rapidi.

Riforma della Giustizia: effettività del giusto processo, separazione delle carriere e riforma del Csm.

Riduzione di tempi del processo penale e civile.

Stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama

Sociale e pensioni

Sostituzione dell’attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro.

Ridefinizione del sistema di ammortizzatori sociali al fine di introdurre sussidi più equi ed universali.

Innalzamento delle pensioni minime sociali e di invalidità.

Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione.

Fisco

Pace fiscale e saldo e stralcio: accordo tra cittadini ed Erario per la risoluzione del pregresso.

Politiche fiscali ispirate al principio del “chi più assume, meno paga”.

Estensione della Flat Tax per le partite Iva fino a 100.000 euro di fatturato, Flat Tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese.

Rapporto più equo tra Fisco e contribuenti: revisione dell’onere della prova fiscale, riforma del della giustizia tributaria e superamento delle sproporzioni del sistema sanzionatorio.

Famiglia

Piano di sostegno alla natalità, prevedendo anche asili nido gratuiti, asili nido aziendali, ludoteche.

Riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti e servizi per l’infanzia.

Aumento dell’assegno unico e universale.

Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica.

Sicurezza

Adeguamento dell’organico e delle dotazioni delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco e fattiva collaborazione di questi con la Polizia locale e le Forze armate, per consentire un capillare controllo del territorio.

Implementazione della sicurezza nelle città: rafforzamento Operazione Strade Sicure, poliziotto di quartiere, e videosorveglianza.

Difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall’Ue con il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani.

Creazione di hot-spot nei territori extraeuropei, gestiti dall’Unione europea, per valutare le richieste d’asilo.

Scuola e ricerca

Piano straordinario per l’eliminazione del precariato del personale docente e investimento nella formazione e aggiornamento dei docenti.

Allineamento ai parametri europei degli investimenti nella ricerca.

Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola.

Vista la delicata situazione economica del Paese, alle prese con l’inflazione e la crisi energetica, difficilmente nell’immediato un governo di centrodestra potrebbe attuare subito le promesse elettorali più esose come l’aumento delle pensioni minime o la flat tax.

Più facile invece che inizialmente un eventuale governo Meloni possa incidere soprattutto sulle riforme a costo zero, ovvero quelle riguardanti la giustizia, l’autonomia e il presidenzialismo.