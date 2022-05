Cosa sono le Altcoin?

Sebbene Bitcoin sia la criptovaluta più diffusa al mondo e punto di riferimento nel mondo delle valute digitali, esistono oltre 16.000 criptovalute alternative e il loro numero cresce costantemente (fonte CoinMarketCap). Nate con lo scopo di superare i limiti di Bitcoin e integrare delle funzioni complementari, nessuna di esse è riuscita a prevalere e a superare BTC per notorietà e capitalizzazione.

In questa guida vediamo quali sono le differenze che intercorrono tra le Altcoin e Bitcoin.

La definizione, di base, è piuttosto semplice: con il termine Altcoin si intendono infatti tutte le criptovalute, ad eccezione del Bitcoin. Alt deriva infatti dall’inglese alternative, coin indica moneta. Quindi le Altcoin sono tutte le monete alternative a Bitcoin.

Il termine Altcoin è apparso per la prima volta nel 2011, in occasione del lancio di una crypto nota come Namecoin e viene utilizzato ancora oggi per differenziare il token di Nakamoto dalle tante monete digitali coniate negli ultimi anni.

La maggior parte di queste, a ben vedere, sono dei semplici utility/reward token, pensati soprattutto per funzionare su specifiche app o piattaforme. Altre, invece, hanno guadagnato quote di mercato miliardarie: c’è Ethereum, seconda solo al BTC, che deve il suo successo alla tecnologia blockchain sottostante, Tether, stablecoin legata al dollaro USA con un rapporto 1:1 e Binance Coin la valuta digitale dell’exchange USA Binance, che insieme chiudono il podio delle Altcoin con una capitalizzazione di mercato complessiva di quasi 1.000 miliardi di dollari.

Bitcoin e le Altcoin sono legati a doppio filo, al punto che ogniqualvolta una news irrompe per gonfiare o sgonfiare la quotazione della prima, anche le seconde finiscono per seguirne l’andamento, verso l’alto o verso il basso. Ad eccezione di Ethereum, forse l’unica Altcoin che punta davvero a scalzare il Bitcoin cavalcando il boom della finanza decentralizzata (DeFi), le altre si limitano a ritagliarsi il loro spazio nel segmento delle crypto-currency, e non è raro che i progetti vengano persino abortiti.

Le Altcoin ancorate alle valute fiat

Anche tra le Altcoin, però, ci sono alcune differenziazioni da fare. Oltre ai già citati social token, versioni spesso parodistiche delle monete digitali, la principale sottocategoria è quella delle Stablecoin, ovvero crypto che per spezzare la volatilità si ancorano a delle valute fiat come il dollaro o l’euro. Tra queste la più nota è Tether, mentre a livello di scambi troviamo in vetta USD Coin, entrambe legate al biglietto verde.

Perchè investire in Altcoin

Le turbolenze sul mercato delle criptovalute hanno dimezzato il valore di Bitcoin dai sui massimi storici trascinando al ribasso anche tutte le altre valute digitali. Al di là della correlazione esistente tra i prezzi, dietro ad alcune Altcoin ci sono dei progetti rivoluzionari che potrebbero far decollare il valore di mercato. Potrebbe dunque essere conveniente investire in Altcoin sfruttando i prezzi molto più bassi rispetto a BTC, a condizione di conoscere e comprendere l’innovazione del progetto sottostante.