Cosa è successo a Trump? Come lobby e think tank orientano davvero la Casa Bianca

Roberto Vivaldelli

7 Gennaio 2026 - 07:09

Donald Trump ha evoluto la sua politica estera da un iniziale non-interventismo a un bellicismo deciso, culminato nell’operazione militare in Venezuela

Cosa è successo a Trump? Come lobby e think tank orientano davvero la Casa Bianca

Dalle primarie del 2016, quando Donald Trump irruppe sulla scena politica conservatrice sconvolgendo tutti gli equilibri, fino al suo secondo mandato presidenziale, molto è cambiato nell’evoluzione del leader repubblicano.

Presentatosi inizialmente come paladino di un nuovo conservatorismo anti-interventista, contrario alle «endless wars» che avevano segnato le amministrazioni precedenti – democratiche o repubblicane che fossero –, Trump ha via via abbracciato il motto della «pace attraverso la forza». Oggi il presidente non esita a ricorrere ad azioni militari decisive, come dimostrato dall’operazione in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro.

Emblematico di questo cambio di prospettiva è il rapporto sempre più stretto di The Donald con il controverso senatore Lindsey Graham, noto per le sue posizioni di «falco». Proprio sull’Air Force One, di ritorno da Mar-a-Lago dopo l’intervento venezuelano, Trump è apparso in compagnia di Graham, che ha pubblicamente esultato per le scelte del presidente, definendole un esempio di «America al suo meglio». [...]

Argomenti

# Venezuela
# Stati Uniti
# Donald Trump
# Guerra
# Settore difesa

