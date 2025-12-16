Cosa c’è dietro la crescita esponenziale del mercato valutario nel mondo?

Il mercato valutario globale cresce nonostante l’incertezza: il dollaro USA mantiene un ruolo dominante mentre aumentano le operazioni di copertura e i volumi di trading tra investitori istituzionali.
La dimensione dell’economia globale nel 2025 è di circa 117 mila miliardi di dollari, secondo il Fondo Monetario Internazionale. Il volume delle operazioni nei mercati valutari ha raggiunto i 9,5 mila miliardi di dollari al giorno, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS). È evidente che il volume del trading valutario è molto più grande rispetto alla dimensione del commercio internazionale di beni e servizi; ad esempio, le esportazioni di beni e servizi rappresentano circa il 30% del PIL mondiale.
Ogni tre anni dal 1986, la BIS (in collaborazione con le banche centrali di tutto il mondo) cerca di misurare l’ammontare delle transazioni. L’indagine 2025 ha coinvolto più di 1.100 operatori nei mercati valutari, principalmente banche, in 52 giurisdizioni. Alcuni risultati e analisi dell’indagine 2025 sono stati pubblicati nel numero di dicembre 2025 della BIS Quarterly Review. Qui mi concentrerò sull’articolo introduttivo di Wenqian Huang, Ingomar Krohn e Vladyslav Sushko, “Global FX markets when hedging takes centre stage.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti
Iscriviti a Money.it
Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano
Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)
16 dicembre 2025
La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale
L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)
12 dicembre 2025
Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi
L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)
9 dicembre 2025
Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?
Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)
5 dicembre 2025
Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times
La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)
2 dicembre 2025
L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?
I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)
2 dicembre 2025