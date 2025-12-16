Cosa c’è dietro la crescita esponenziale del mercato valutario nel mondo?

La dimensione dell’economia globale nel 2025 è di circa 117 mila miliardi di dollari, secondo il Fondo Monetario Internazionale. Il volume delle operazioni nei mercati valutari ha raggiunto i 9,5 mila miliardi di dollari al giorno, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS). È evidente che il volume del trading valutario è molto più grande rispetto alla dimensione del commercio internazionale di beni e servizi; ad esempio, le esportazioni di beni e servizi rappresentano circa il 30% del PIL mondiale.

Ogni tre anni dal 1986, la BIS (in collaborazione con le banche centrali di tutto il mondo) cerca di misurare l’ammontare delle transazioni. L’indagine 2025 ha coinvolto più di 1.100 operatori nei mercati valutari, principalmente banche, in 52 giurisdizioni. Alcuni risultati e analisi dell’indagine 2025 sono stati pubblicati nel numero di dicembre 2025 della BIS Quarterly Review. Qui mi concentrerò sull’articolo introduttivo di Wenqian Huang, Ingomar Krohn e Vladyslav Sushko, “Global FX markets when hedging takes centre stage.”