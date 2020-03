Coronavirus, elezioni regionali e amministrative verso il rinvio in autunno

Appare scontato un sostanzioso slittamento per le elezioni regionali e amministrative che, anche se il Viminale non aveva ancora indicato un data ben precisa, si sarebbero dovuto svolgere in contemporanea a fine maggio.

A causa dell’emergenza coronavirus invece il governo ha inserito nella bozza del suo ultimo decreto, che sarà esaminato e licenziato domani durante il Consiglio dei Ministri, una proroga della forchetta elettorale entro cui indire le elezioni regionali e amministrative.

Stessa sorte per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, inizialmente previsto per domenica 29 marzo e che nelle scorse settimane è stato rinviato sempre a causa dello scoppio dell’epidemia di coronavirus anche in Italia.

Regionali, amministrative e referendum verso il rinvio

Stando a quanto si apprende, nella bozza per quanto riguarda il referendum questo è fissato “ in 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso”. I cittadini quindi con ogni probabilità sceglieranno in autunno se confermare o meno la riforma del taglio dei parlamentari.

Anche per le elezioni regionali la scadenza dei termini, al momento fissata al 31 luglio 2020, dovrebbe essere prorogata di altri tre mesi permettendo così che Toscana, Marche, Puglia, Veneto, Liguria e Campania, possano votare in autunno quando l’emergenza si spera sarà terminata.

Discorso simile anche per le elezioni amministrative, dove per la data nella bozza del decreto ormai prossimo all’approvazione si parla di “in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020”.

A questo punto per accorpare le regionali al primo turno delle amministrative, le uniche date possibili sarebbero quelle del 15, del 22 o del 29 ottobre, visto che andando più in là si andrebbe oltre la proroga di tre mesi per le regionali.