Se stai per firmare un contratto di affitto per un negozio (o per un ufficio, un laboratorio, un ristorante), fermati un attimo: il canone mensile è solo la prima riga di un conto che può accompagnarti per anni. Dentro una locazione commerciale ci sono durata minima, rinnovi, adeguamento ISTAT, deposito cauzionale, garanzie extra, ripartizione delle spese, lavori, imposte (registro e bollo) e spesso anche l’IVA. Tradotto: se sbagli una clausola, non te ne accorgi “il mese dopo”, ma quando ormai sei incastrato.

Il contratto di locazione a uso commerciale ha regole proprie, diverse da quello a uso abitativo, pensate per rispondere alle esigenze delle attività economiche. Pur avendo alcune similitudini con l’affitto abitativo - a partire dalla forma libera - impone vincoli specifici su durata, recesso, successione e diritto di prelazione.

Se sei un piccolo imprenditore o un professionista che vuole capire quanto costa davvero affittare un locale commerciale in Italia, quali voci sono negoziabili e quali no, e dove si nascondono le clausole che pesano sul margine, ecco tutto quello che devi sapere. Vedremo anche cos’è il c.d. key money, la buonuscita preferita dai brand del lusso e della moda.

Nota pratica: le regole dipendono anche dalla categoria catastale, dalla destinazione d’uso, dal regime fiscale del locatore e dal tipo di attività. Prima della firma, un passaggio dal commercialista - e, se possibile, da un legale - è quasi sempre un investimento, non un costo.

Che cos’è la locazione commerciale e perché non è un “semplice affitto”

Per locazione commerciale si intende l’affitto di un immobile urbano destinato a un’attività economica: negozio, bottega, showroom, laboratorio, ufficio, bar o ristorante e, in generale, immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione. Come per gli altri contratti simili, il contratto di locazione a uso commerciale permette al conduttore (l’inquilino) di utilizzare l’immobile del locatore dietro pagamento di un canone prestabilito. In questo caso il locale viene impiegato a scopo commerciale, con destinazione d’uso univoca: un immobile non può avere più di una destinazione d’uso.

Gli immobili affittati a uso commerciale possono quindi essere destinati a:

attività lavorative e professionali , come l’apertura di uffici privati;

, come l’apertura di uffici privati; attività di tipo commerciale, artigianale o di ristorazione ;

; scopi industriali, come il magazzino ;

; attività ricettive, per esempio un albergo.

Vale anche il contrario: gli affitti a uso commerciale non possono essere utilizzati a scopo abitativo, così come non si possono svolgere attività commerciali in immobili adibiti ad altro uso.

La differenza rispetto a un contratto abitativo non è di etichetta: qui entrano in gioco tutele e vincoli specifici (durata minima, rinnovi, in alcuni casi indennità di avviamento), ma anche un livello di contrattazione più “da business”, dove ogni riga incide sui costi fissi.

La disciplina: cosa dice il Codice Civile?

Questa tipologia di contratto è regolata principalmente dalla legge n. 392 del 27 luglio 1978 (la disciplina delle locazioni di immobili urbani), che stabilisce - tra le altre cose - che il contratto di locazione commerciale:

ha una durata minima legale di 6 anni ;

; si rinnova automaticamente per altri 6 anni, a meno che la parte non comunichi la disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza;

per altri 6 anni, a meno che la parte non comunichi la disdetta almeno prima della scadenza; prevede che il recesso anticipato del conduttore per gravi motivi vada richiesto almeno 6 mesi prima della data in cui si intende lasciare l’immobile;

della data in cui si intende lasciare l’immobile; riconosce al conduttore un’ indennità per perdita dell’avviamento in caso di cessazione del rapporto non imputabile a lui;

in caso di cessazione del rapporto non imputabile a lui; consente al conduttore di sublocare o cedere il contratto anche senza il consenso del proprietario, purché la cessione o sublocazione avvenga insieme all’azienda; è però sempre obbligatorio informare il proprietario con raccomandata, che può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dalla ricezione ;

anche senza il consenso del proprietario, purché la cessione o sublocazione avvenga insieme all’azienda; è però sempre obbligatorio informare il proprietario con raccomandata, che può opporsi per gravi motivi ; prevede che, se il conduttore muore o recede, il contratto passi al coniuge o agli altri soggetti con cui svolgeva l’attività;

o agli con cui svolgeva l’attività; attribuisce al conduttore il diritto di prelazione sull’acquisto dell’immobile se il locatore lo mette in vendita;

riconosce al conduttore il diritto di prelazione quando il locatore, alla scadenza, intende locare l’immobile a terzi.

leggi anche Come funziona il subaffitto, quando è legale e tutte le regole

Durata: perché si parla di 6+6 e 9+9

Sulla durata la legge non lascia troppo spazio alle scorciatoie:

per le attività commerciali, industriali, artigianali e professionali (compreso l’uso turistico) la durata minima è di 6 anni ;

(compreso l’uso turistico) la durata minima è di ; per le attività alberghiere (in senso ampio) la durata minima sale a 9 anni ;

(in senso ampio) la durata minima sale a ; per gli immobili a carattere transitorio per natura, la durata può essere liberamente decisa tra le parti.

Alla prima scadenza il contratto tende a rinnovarsi automaticamente (per altri 6 o 9 anni), salvo disdetta nei termini. E, soprattutto, il locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo in presenza di motivi specifici previsti dalla legge: non basta voler “alzare il canone” o cambiare idea.

Il punto è questo: la durata è una cintura di sicurezza (ti dà stabilità), ma può diventare un macigno se l’attività non decolla o se la location non rende come speravi. Per questo, prima di firmare, la domanda giusta è: se tra 12-18 mesi devo cambiare strada, come esco?.

Disdetta e recesso: chi può uscire e quando

La comunicazione di disdetta deve essere data almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto (18 se si tratta di un affitto a scopo alberghiero), inviata tramite raccomandata nel rispetto delle regole di legge.

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, con un preavviso di almeno 6 mesi nelle forme previste. Per una nuova attività, però, la vera differenza la fa la clausola contrattuale: se riesci a negoziare un recesso più “usabile” (sempre nei limiti di legge), riduci il rischio di restare legato a un canone insostenibile.

Il proprietario, invece, può rescindere il contratto alla prima scadenza solo in condizioni precise:

se intende destinare l’immobile ad abitazione primaria propria, del coniuge o di parenti entro il secondo grado; oppure se vuole adibirlo, per sé o per gli stessi parenti, ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche, alberghiere, a impianti sportivi o ricreativi, o a qualunque altra attività di lavoro autonomo;

propria, del coniuge o di parenti entro il secondo grado; oppure se vuole adibirlo, per sé o per gli stessi parenti, ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche, alberghiere, a impianti sportivi o ricreativi, o a qualunque altra attività di lavoro autonomo; se il locatore è un ente della Pubblica Amministrazione e intende adibire l’immobile a finalità istituzionali;

e intende adibire l’immobile a finalità istituzionali; se vuole ristrutturare l’immobile per adeguarlo al piano comunale, quando l’operazione è resa impossibile dalla presenza del conduttore.

leggi anche Disdetta contratto di locazione commerciale: quando e come farla

Gli elementi obbligatori del contratto

Per legge, all’interno del contratto di locazione commerciale devono essere presenti:

il canone mensile;

mensile; la durata del periodo di locazione;

del periodo di locazione; le generalità delle parti contraenti;

delle parti contraenti; la descrizione dell’unità , con dimensioni, vani, indirizzo, pertinenze;

, con dimensioni, vani, indirizzo, pertinenze; tutti i dati catastali necessari alla registrazione, compresa la particella catastale.

A questi si possono aggiungere elementi facoltativi. Attenzione però: il contratto è nullo se non rispetta le norme imperative richieste per legge, come la durata minima di 6 anni. In questo caso si tratta di nullità parziale, con sostituzione automatica della clausola non conforme.

Il canone: come si costruisce (ed evitare di firmare fuori mercato)

Nella locazione commerciale il canone è, in genere, frutto di libera trattativa: città, zona, flussi pedonali, visibilità, metratura, stato degli impianti, presenza della canna fumaria, accessibilità, parcheggi e potenziale del business fanno il prezzo. Ma occhio a due errori tipici:

Guardare solo il mensile . Un canone da 2.000 euro al mese sono 24.000 euro l’anno: poi arrivano spese condominiali, utenze, TARI, assicurazioni, manutenzioni, eventuale IVA e imposte di registrazione.

. Un canone da 2.000 euro al mese sono 24.000 euro l’anno: poi arrivano spese condominiali, utenze, TARI, assicurazioni, manutenzioni, eventuale IVA e imposte di registrazione. Accettare un canone “da sogno” senza chiedersi se è sostenibile. Se il canone è fuori mercato, il rischio reale è che prima o poi si apra una rinegoziazione o, peggio, una crisi di liquidità.

Consiglio da contratto: fai mettere nero su bianco la decorrenza del canone, le scadenze, le modalità di pagamento tracciabile e cosa succede nei mesi di lavori (canone pieno? ridotto? differito?). Sono dettagli che, in fase di avvio, valgono più di un arredo nuovo.

Adeguamento ISTAT: la clausola “invisibile”… finché non sale

Nei contratti commerciali è spesso prevista la clausola di aggiornamento del canone all’indice ISTAT. La regola generale è che l’aggiornamento, se pattuito, non possa superare il 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo. Negli anni in cui l’inflazione torna a mordere, questa riga smette di essere una formalità: incide sul canone e quindi sul margine. Se hai un’attività stagionale o con margini stretti, valuta se concordare un meccanismo di aggiornamento più graduale o con una soglia.

Deposito cauzionale: massimo tre mensilità... e non è un salvadanaio del locatore

La regola di base è chiara: il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone e produce interessi legali, da corrispondere al conduttore con cadenza annuale (salvo che il contratto ne escluda espressamente la produzione). Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è pari all’1,60%, in calo rispetto al 2% del 2025 (fonte: decreto MEF del 10 dicembre 2025).

Esempio pratico: canone di 1.500 euro al mese > deposito “ordinario” fino a 4.500 euro.

Attenzione però: molti contratti, senza violare il tetto del deposito, chiedono anche garanzie aggiuntive (fideiussione bancaria o assicurativa, garanzie personali dei soci). Non è “illegale” in automatico, ma è un costo: una fideiussione ha commissioni e assorbe capacità finanziaria.

N.B. come e quando si restituisce il deposito, i tempi del sopralluogo finale, cosa può essere trattenuto (e con quali prove) e come si gestiscono eventuali contestazioni.

Imposta di registro: quanto incide e quando si paga

L’imposta di registro è spesso il primo costo “fiscale” che sorprende chi firma. La registrazione del contratto è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dalla stipula, normalmente tramite il modello RLI e i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Sui contratti a uso diverso dall’abitativo l’aliquota dipende dal regime fiscale del locatore:

1% del canone annuo per i fabbricati strumentali per natura (negozi e botteghe in categoria C/1, uffici in A/10, magazzini in B/8, ecc.) quando il locatore è un soggetto passivo IVA ;

per i fabbricati strumentali per natura (negozi e botteghe in categoria C/1, uffici in A/10, magazzini in B/8, ecc.) quando il locatore è un ; 2% del canone annuo negli altri casi, cioè quando il locatore non agisce come soggetto IVA.

In entrambi i casi è previsto un importo minimo di 67 euro per la prima annualità. L’imposta si può versare anno per anno oppure in un’unica soluzione per l’intera durata: in quest’ultimo caso spetta uno sconto pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Locatore e conduttore rispondono in solido del pagamento e, salvo diverso accordo, la spesa si divide a metà.

Proprio perché l’imposta cambia in base al regime IVA e alla tipologia di immobile, prima di fare i conti definitivi conviene verificare se il locatore è un privato o un soggetto IVA, se l’immobile è strumentale e se nel contratto è stata esercitata l’opzione per l’IVA.

Imposta di bollo: quando si applica?

Oltre al registro può essere dovuta l’imposta di bollo, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate: in caso di registrazione “tradizionale” con copie cartacee, è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Qui vale la regola d’oro: non dare per scontato chi paga. Va scritto chiaramente se bollo e registro vengono divisi, rimborsati o anticipati da una parte sola, e chi si occupa degli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni, rinegoziazioni).

IVA sulla locazione commerciale: la domanda da fare prima della firma

Quando si parla di tasse sull’affitto di un locale commerciale, l’IVA è una delle variabili più importanti. La regola generale è l’esenzione IVA, ma il locatore soggetto passivo può optare per l’imponibilità (aliquota del 22% sui fabbricati strumentali), manifestando la scelta nel contratto. L’opzione è poi vincolante per tutta la durata del rapporto.

Domande secche da fare (e da mettere a verbale nelle comunicazioni):

il canone è indicato oltre IVA o IVA inclusa ?

o ? il locatore è un soggetto IVA?

l’immobile è strumentale per natura?

è stata esercitata l’opzione per l’imponibilità IVA?

tu, come conduttore, potrai detrarre l’IVA integralmente, solo in parte o per nulla?

Perché cambia tutto: anche quando l’IVA è detraibile impatta sulla liquidità; se invece non lo è, diventa un costo pieno.

Cedolare secca sui negozi: perché oggi non è la regola

Ogni tanto riemerge la domanda: posso applicare la cedolare secca su un negozio?. La cedolare secca è uno strumento tipicamente legato agli affitti abitativi. Per i negozi (categoria C/1) c’è stata una disciplina specifica e limitata nel tempo: la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 59, legge n. 145/2018) ha consentito l’opzione, con aliquota del 21%, ai soli contratti stipulati nel corso del 2019, relativi a immobili C/1 fino a 600 mq (pertinenze escluse). La misura non è mai stata prorogata ai contratti stipulati dal 2020 in poi.

E il 2026 non ha cambiato le carte in tavola: la proposta di reintrodurre la cedolare secca commerciale al 21% - discussa in vista della Manovra, con l’ipotesi di alzare il limite fino a 1.500 mq ed estenderla anche agli uffici - non è entrata nella Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025). A oggi, quindi, chi affitta un negozio, un capannone o un ufficio applica la tassazione ordinaria, non la cedolare secca. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 34 dell’11 febbraio 2026, ha inoltre ribadito che l’opzione resta valida solo per i contratti nati ex novo nel 2019 e non può essere “rigenerata” in occasione di proroghe successive.

Morale: se stai firmando oggi una locazione commerciale, non dare per scontata la cedolare secca. Il tema resta sul tavolo del legislatore, ma finché non diventa legge la strategia va impostata sul regime ordinario, verificando caso per caso con un professionista.

Indennità per perdita dell’avviamento: quando spetta davvero

Per le attività con contatto diretto con il pubblico (tipicamente i negozi “su strada”), la legge prevede, al ricorrere delle condizioni, un’indennità per perdita dell’avviamento in caso di cessazione del rapporto non imputabile al conduttore. L’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 mensilità per le attività alberghiere).

Attenzione però: non vale sempre e non vale per tutti. Ci sono esclusioni, per esempio per le attività senza contatto con il pubblico e per alcune tipologie di immobili o situazioni particolari. Qui conviene essere molto concreti: se il tuo business dipende dalla location e dal passaggio, capire se e quando l’indennità può scattare è parte della valutazione economica.

Sublocazione e cessione del contratto (quando vendi l’attività)

Se un domani vendi l’azienda o la cedi, la legge prevede che, in determinati casi, tu possa cedere il contratto o sublocare insieme all’azienda anche senza il consenso del locatore, con comunicazione formale tramite raccomandata e possibilità di opposizione per gravi motivi entro 30 giorni. È una clausola che interessa chi vuole costruire valore, e non solo “stare aperto”: se l’obiettivo è rivendere l’attività, questo punto va capito bene prima di firmare.

Locazione commerciale “key money”: cosa significa

Il contratto di locazione commerciale detto “key money” è un particolare tipo di accordo diffuso soprattutto nel settore del fashion, della moda e del lusso. Il meccanismo è semplice: un brand offre una somma di denaro, a titolo di buonuscita, all’attività che occupa uno stabile con un regolare contratto di locazione, perché ha la necessità di aprire un punto vendita proprio in quella sede - spesso nelle vie dove si concentra lo shopping di lusso.

Individuato il locale, il brand contratta il conduttore e stipula il c.d. accordo key money, nel quale viene fissato l’importo che il brand si impegna a corrispondere in cambio del recesso anticipato dell’altro dalla locazione commerciale. Il contratto è però condizionato al consenso del proprietario dell’immobile: se il consenso manca, l’accordo è improduttivo di effetti. Se invece il proprietario accetta il recesso anticipato e il contestuale subentro, stipula un nuovo contratto di locazione commerciale con il brand.

Le clausole che fanno la differenza

Qui si decide se stai firmando un contratto “gestibile” o un vincolo che ti mangia l’ossigeno.

Destinazione d’uso e autorizzazioni

Un locale perfetto per la vendita al dettaglio può essere un incubo per la ristorazione (canna fumaria, requisiti igienico-sanitari, impianti, barriere architettoniche, regolamento condominiale). Non firmare senza aver verificato almeno la destinazione urbanistica e l’agibilità, la categoria catastale, la conformità degli impianti (con relativa documentazione), gli eventuali vincoli condominiali e le autorizzazioni comunali legate alla tua attività.

Lavori, migliorie e tempi di avvio

Se devi mettere mano a impianti, pavimenti, bagni o layout, il contratto deve dire chi autorizza cosa, chi paga, quando decorre il canone e se le migliorie restano al locatore e a quali condizioni. Se devi investire migliaia di euro, vuoi almeno sapere che non stai finanziando un immobile che poi perdi senza tutele.

Come registrare il contratto a uso commerciale

La registrazione del contratto di locazione commerciale è obbligatoria, come per gli altri contratti di affitto, e va effettuata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma.

Se il contratto ha una durata inferiore ai 30 giorni non è necessario registrarlo; in caso contrario, l’operazione si può fare online, attraverso il sito dell’Agenzia (modello RLI), oppure di persona negli uffici.

Gli errori che costano (davvero) più di una provvigione

Se vuoi un elenco breve e utile, eccolo: