Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza ad aprile 2022

Sono numerosi i concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2022, o nella prima settimana di maggio, con i bandi attivi e ai quali è possibile candidarsi. Si tratta di concorsi pubblici per numerose assunzioni in diverse amministrazioni dello Stato.

Se in possesso dei requisiti richiesti dai singoli bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i cittadini possono candidarsi ai concorsi pubblici come quello per 1.956 posti non dirigenziali all’interno del ministero della Cultura, della Giustizia e dell’Istruzione, attivo per tutto il mese di aprile e in scadenza l’8 maggio 2022. Il 21 aprile invece scade il bando per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Vediamo allora quali sono i concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2022 e ai quali è possibile candidarsi.

Concorsi pubblici: bandi ministero Giustizia in scadenza ad aprile

Tra i concorsi pubblici in scadenza ad aprile, e ai quali è ancora possibile candidarsi, vi è quello per il ministero della Giustizia per un totale di 5.410 posti. Si tratta in verità di due bandi, per un totale di 5.410 posti, legati al PNRR che prevedono le assunzioni per il ministero della Giustizia in diverse sedi in Italia. Questi concorsi sono rivolti sia a diplomati che a laureati e tra i profili ricercati troviamo, solo per fare qualche esempio, i seguenti:

figura di IT senior con laurea in informatica, ingegneria, fisica, matematica;

profilo di edilizia senior con laurea in ingegneria e architettura;

tecnico di amministrazione per chi ha una laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche.

I due bandi di concorso sono previsti, distintamente, per il reclutamento di personale per l’area funzionale seconda e per l’area funzionale terza. I candidati in possesso dei requisiti devono inviare la domanda entro le ore 14.00 del 28 aprile 2022 accedendo alla pagina Step One 2019 con le credenziali SPID. Di seguito i dettagli.

Sempre per assunzioni nei ministeri, come anticipato, è stato pubblicato un bando per 1.956 posti. Si tratta di un concorso pubblico per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi e a tempo parziale. I ministeri interessati sono, oltre al ministero della Giustizia, anche quello dell’Istruzione e della Cultura. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando possono inviare la candidatura per tutto il mese di aprile e fino all’8 maggio. Per approfondire rimandiamo di seguito all’articolo dettagliato di Money.it.

Sempre il ministero della Giustizia ha pubblicato un bando, anche questo in scadenza il 28 aprile 2022, per un concorso che prevede l’assunzione di 203 unità di personale con profilo professionale di assistenti tecnici. Il concorso è rivolto a diplomati che verranno assunti, una volta superato il concorso, a tempo indeterminato.

Concorsi pubblici: 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Tra i concorsi pubblici attivi, e per i quali è possibile candidarsi ad aprile, vi è quello per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Chi è interessato può inviare la candidatura fino alle ore 23.59 del 21 aprile 2022 utilizzando, come si legge sulla pagina della Polizia di Stato dedicata ai concorsi, esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo concorsi online (clicca qui) cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

Il candidato può accedere alla domanda attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il candidato, ricorda la Polizia di Stato, deve essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

Sempre nell’ambito delle Forze dell’Ordine è attivo anche un concorso per Ufficiali dei Carabinieri. In particolare il concorso prevede la selezione, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 13 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. La domanda, sempre attraverso la procedura online (clicca qui), è possibile inoltrarla entro il 28 aprile 2022.

Concorsi pubblici: bandi Comuni in scadenza ad aprile

Tra i bandi di concorsi pubblici in scadenza ad aprile vi sono anche quelli per le assunzioni nei Comuni. Tra le selezioni attive nelle amministrazioni locali, e per le quali è possibile candidarsi, troviamo:

il bando per il concorso da istruttori amministrativi per 31 posti a tempo indeterminato da dividere tra i Comuni di Bologna e Modena . La scadenza è prevista per domani 11 aprile ;

a tempo indeterminato da dividere tra i . La scadenza è prevista per domani ; bandi legati al PNRR del Comune di Genova per contratti a tempo determinato rivolti a ingegneri, tecnici del restauro, architetti. È possibile candidarsi entro il 18 Aprile 2022 ;

per contratti a tempo determinato rivolti a ingegneri, tecnici del restauro, architetti. È possibile candidarsi entro il ; il bando per funzionari direttivi in vari profili professionali del Comune di Messina per l’assunzione di 66 laureati – categoria D – posizione economica D1, a tempo determinato e pieno. La scadenza per la domanda è fissata alla data del 26 aprile ;

per l’assunzione di 66 laureati – categoria D – posizione economica D1, a tempo determinato e pieno. La scadenza per la domanda è fissata alla data del ; i concorsi per il Comune di Livorno con scadenza alla data del 28 aprile 2022. Le selezioni sono rivolte ad assistenti sociali, educatori e insegnanti per un totale di 18 posti. I contratti sono a tempo indeterminato.

Sempre il 28 aprile scadono anche i bandi del Comune di Biella per tecnici e amministrativi. Si tratta di 10 posti a tempo indeterminato.

Tra i vari concorsi pubblici va ricordato anche quello del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), con sede a Messina, che prevede le assunzioni a tempo indeterminato di personale per ben 105 posti di lavoro da Agente Tecnico Esattore, di cui 75 unità nel 2022 e la restante parte il prossimo anno. Per le assunzioni 2022 la domanda scade il prossimo 26 aprile.