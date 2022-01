Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a gennaio 2022

Tra i vari concorsi pubblici 2022 attivi vi sono molti in scadenza a gennaio proprio nell’ultima settimana del mese.

Alcuni bandi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale nei primi giorni dell’anno, scadranno invece nei primi giorni di febbraio e tra questi troviamo quello RIPAM per 2.293 posti.

Molti concorsi pubblici in scadenza permettono l’assunzione nella Pubblica Amministrazione e ci soffermeremo sui più importanti ricordando tuttavia che ci sono selezioni aperte anche a livello locale pertanto è importante controllare i bandi attivi nella propria regione.

Vediamo allora quali sono i principali concorsi pubblici con la domanda in scadenza nell’ultima settimana di gennaio e nei primi giorni di febbraio.

Concorsi pubblici in scadenza a gennaio: funzionari contabili e prefetti

Tra i concorsi pubblici in scadenza nel mese di gennaio troviamo i bandi per l’assunzione di funzionari contabili al ministero della Giustizia e per la selezione di prefetti. Ma andiamo per gradi.

Scade il prossimo giovedì 27 gennaio 2022 il bando per il concorso pubblico del ministero della Giustizia per 140 posti per il profilo professionale di funzionario contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1. Le assunzioni di laureati tramite il concorso saranno a tempo indeterminato presso Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Altro bando di concorso attivo e in scadenza sempre il prossimo 27 gennaio è quello del ministero dell’Interno per 180 prefetti. Si tratta di una selezione per avviarsi alla carriera prefettizia ed è pertanto rivolta ai laureati.

Anche il CSM, vale a dire il Consiglio Superiore della Magistratura, ha indetto un concorso pubblico che scade sempre il prossimo giovedì 27 gennaio per 19 addetti ai Servizi Generali, Area I e possono partecipare i diplomati.

Concorsi pubblici gennaio 2022 Bandi in scadenza per funzionari contabili, prefetti e CSM. Gazzetta Ufficiale n.103 del 28 dicembre 2021.

Tra i bandi locali troviamo quello della Regione Sicilia che ha indetto un concorso per 1.024 posti presso i Centri per l’Impiego.

La domanda inizialmente era possibile inviarla fino al prossimo venerdì 28 gennaio 2022, ma la Regione ha fatto slittare la scadenza alla fine del mese di febbraio.

Concorsi pubblici in scadenza a febbraio

Tra i concorsi pubblici attivi alcuni scadono nei primi giorni del mese di febbraio. Tra le selezioni che con più posti a concorso troviamo quella RIPAM per oltre 2mila nuove entrate.

Il concorso si pone l’obiettivo di assumere personale non dirigenziale di area II con contratto di lavoro a tempo indeterminato e posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 e per vari profili.

La domanda per il concorso RIPAM 2022 va inviata entro le ore 14:00 del 7 febbraio 2022 attraverso la piattaforma Step One 2019 (clicca qui). L’accesso è possibile solo tramite SPID.

Il candidato deve compilare il modulo online, una volta effettuato l’accesso, e inviarlo entro la scadenza prevista.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC) a lui intestato.

Tra i concorsi pubblici sempre in scadenza il 7 febbraio troviamo quelli banditi dal ministero dello Sviluppo Economico e dal ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per 225 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato al MISE e 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

I concorsi pubblici per titoli ed esami prevedono il reclutamento del personale in diverse aree specifiche e per questo rimandiamo a un articolo dettagliato di Money.it.