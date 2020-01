Come votano gli studenti fuori sede?

È tempo di elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria e molti studenti fuori sede si chiedono come faranno a votare senza perdere le lezioni o spendere un patrimonio per treni, autobus o aerei per tornare a casa a votare.

Gli studenti e i lavoratori fuori sede non possono votare nel Comune dove si trovano per motivi di studio/lavoro, ma devono necessariamente esprimere il voto nel Comune di residenza. Questo significa affrontare un viaggio lungo e spesso molto costoso.

Per incentivare i ragazzi ad andare a votare, la legge prevede che sia possibile ottenere degli sconti consistenti sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno, a certe condizioni che indicheremo. All’iniziativa partecipano le Ferrovie di Stato, Alitalia per le tratte nazionali e anche i traghetti della Compagnia italiana di navigazione.

Quindi non ci sono scuse: bisogna andare a votare per il futuro della propria Regione. Per l’Emilia Romagna ci sono 7 candidatiin gara, mentre in Calabria sono 4. Vediamo come chiedere gli sconti.

Studenti fuori sede: come possono votare?

Gli studenti che per motivo di studio si trovano in un Comune diverso da quello di residenza, in Italia o all’estero, possono votare solamente se tornano a casa. Infatti, nonostante le molte proposte a riguardo, agli studenti fuori sede non è consentito esercitare il diritto di voto nel luogo di domicilio.

Tuttavia, occorre fare delle precisazioni: in occasione del referendum e delle elezioni regionali e politiche, gli studenti fuori sede possono votare nel Comune di domicilio facendosi delegare come rappresentanti di lista, invece per quanto riguarda le elezioni politiche questo non è possibile.

Infatti la legge prevede che gli elettori possano farsi delegare rappresentanti di lista solamente nel collegio di residenza, che in occasione del referendum è unico a livello nazionale. Al contrario, nelle elezioni politiche i collegi sono territoriali, dunque gli studenti possono votare solo se tornano a casa.

Per favorire la partecipazione alle elezioni ed incoraggiare i giovani a votare, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di beneficiare di sconti sui mezzi di trasporto. Lo studente però dovrà dimostrare che l’esercizio del diritto di voto è il motivo del viaggio.

Come chiedere lo sconto del biglietto per tornare a casa

Ormai da diversi anni, sia gli studenti che i lavoratori fuori sede possono usufruire di sconti per l’acquisto del biglietto di andata e ritorno per tornare al Comune di residenza e votare. L’iniziativa coinvolge tutti i mezzi di trasporto, quindi treni, aerei e traghetti.

Per esempio, Trenitalia permette di acquistare i biglietti ridotti dal decimo giorno antecedente le votazioni per il viaggio di andata, e dal decimo giorno successivo la votazione per quello di ritorno.

Per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard di Frecciarossa, chi risiede in Italia può beneficiare degli sconti seguenti:

70% del prezzo base per Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e IntercityNotte;

60% sui biglietti dei treni Regionali.

Per ottenere lo sconto, gli studenti/lavoratori fuori sede devono mostrare al momento dell’acquisto:

un documento d’identità in corso di validità;

la tessera elettorale;

la timbratura della tessera elettorale che attesta l’avvenuta votazione (per il viaggio di ritorno).



Chi non ha con sé la tessera elettorale da mostrare al momento del viaggio di andata può presentare una dichiarazione sostitutiva che ne attesti il possesso.

Come chiedere lo sconto per il viaggio in aereo

Studenti e lavoratori fuori sede possono ottenere uno sconto anche per il viaggio in aereo. Chi decide di volare con Alitalia per un volo nazionale può beneficiare di uno sconto di 40 euro, applicabile sul prezzo totale del biglietto di andata e ritorno. Lo sconto è applicabile solo se il costo del biglietto aereo è superiore a 40 euro al netto delle tasse, dei supplementi e del servizio di vendita.

Al momento del check-in e dell’imbarco, lo studente dovrà esibire oltre al documento di identità anche la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva del suo possesso.

Invece, al ritorno dovrà necessariamente esibirla, affinché il personale di scalo controlli che sia regolarmente timbrata e datata, in modo da dimostrare l’avvenuta votazione.

Come chiedere lo sconto per il viaggio in traghetto

Per votare alle elezioni politiche, anche chi viaggia in traghetto può usufruire di uno sconto per tornare a casa. La Compagnia italiana di navigazione (che copre i collegamenti con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) prevede la riduzione del 60% sul prezzo ordinario, valido per 20 giorni, 10 prima della votazione e 10 dopo.

Lo sconto si ottiene presentando al momento dell’acquisto il documento d’identità e la tessera elettorale. Anche in questo caso, solo per il viaggio di andata, è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva in caso di mancato possesso della tessera elettorale.