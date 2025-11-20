Come richiedere la tessera elettorale e dove ritirarla

Per votare, il giorno delle elezioni, è indispensabile avere la tessera elettorale, oltre al documento di riconoscimento. Una volta entrati al seggio sarà necessario esibirla, ma cosa bisogna fare per richiederla?

Con l’avvicinarsi delle ultime elezioni regionali del 2025, che coinvolge Campania, Veneto e Puglia, è importante che ogni elettore verifichi con anticipo di disporre della propria tessera elettorale, anche se questo documento, solitamente, si riceve in automatico. Al compimento del 18° anno di età si viene iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e viene assegnata una sezione elettorale, dove ci si potrà recare per votare. Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del Comune a ogni elettore viene consegnata la tessera elettorale, rilasciata dallo stesso Comune.

La tessera elettorale non ha una scadenza, a differenza di altri documenti come il passaporto o la carta d’identità, ma è valida per 18 consultazioni; quindi, non serve rinnovarla fino a quando vi è spazio per i timbri che attestano la partecipazione a una determinata elezione o se non si cambia residenza, si perde o si deteriora.

Per evitare sorprese il giorno del voto (che, in queste consultazioni, vede l’apertura dei seggi solitamente la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15) è utile verificare qualche giorno prima se la propria tessera sia ancora valida e correttamente intestata.

Per chi avesse bisogno di chiederne una nuova, ecco come richiederla e tutto ciò che c’è da sapere.

Come richiedere e ritirare la tessera elettorale

La tessera elettorale è il documento che permette a tutti gli elettori di esercitare il diritto di voto; questa va mostrata, come detto, nel seggio elettorale di appartenenza, insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità. Il diritto di voto si acquisisce al compimento del 18° anno di età e con questa acquisizione l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, identificato con un numero di lista generale e assegnato a una sezione elettorale presso cui si recherà per esercitare il suo diritto di voto.

Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del Comune viene consegnata, generalmente spedita all’indirizzo di residenza; la tessera elettorale è gratuita e deve essere utilizzata in occasione di ogni elezione o referendum per esercitare il diritto di voto.

Questo documento contiene alcune informazioni importanti, tra cui:

la sezione elettorale di appartenenza;

la sede dove votare;

i collegi elettorali di appartenenza;

i 18 spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.

Nel caso in cui la tessera elettorale non arrivi bisogna rivolgersi all’ufficio competente, ossia quello elettorale del Comune di residenza, e segnalare il mancato arrivo della tessera.

Furto o smarrimento della tessera elettorale

In caso di furto o smarrimento della tessera elettorale, è possibile ottenere un duplicato al Comune di residenza, dopo che il titolare ne ha fatto domanda all’Ufficio Elettorale di riferimento, insieme alla denuncia di smarrimento o furto del documento oppure, in alternativa, un’autodichiarazione nella quale afferma, sotto la propria responsabilità personale e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false, di aver smarrito la tessera elettorale.

Il rilascio del duplicato della tessera elettorale è immediato e può essere fatto anche in prossimità delle elezioni. In ogni caso è sconsigliato provvedere all’ultimo momento, soprattutto in prossimità della chiusura dei seggi.

Chi ha subito un furto della tessera elettorale o l’ha smarrita può recarsi alle urne anche senza questa solo nel caso in cui i Comuni non siano riusciti a consegnare all’elettore né la tessera né il suo duplicato. In tali frangenti un comunicato del ministero dell’Interno chiarisce come “l’ammissione al voto, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica dell’iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni”.

Cambio di residenza e tessera elettorale: ecco come comportarsi

Come anticipato, la tessera elettorale si ottiene nel momento in cui l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza. Cosa succede, quindi, se si cambia residenza?

Qualora l’elettore trasferisca la residenza da un Comune a un altro, sarà il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza.

Cosa succede se cambio residenza nello stesso Comune? In questo caso l’elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera. Se non si riceve il tagliando presso il domicilio segnalato, è possibile recarsi all’Ufficio Elettorale di competenza per ritirarlo, sempre muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Deterioramento della tessera elettorale

Nel caso in cui la tessera elettorale si fosse deteriorata - se è ad esempio strappata o non più leggibile - l’elettore può richiedere un duplicato recandosi all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza. Per ottenere il duplicato è necessario presentare l’apposita domanda, e requisito essenziale per l’ottenimento è la riconsegna del documento deteriorato. Una volta ottenuto il duplicato, è importante conservarla sempre con cura per evitare nuovi deterioramenti.

Non ho più spazio per i timbri sulla tessera elettorale: cosa fare?

Se la tessera elettorale è piena e non ha più posto per aggiungere il timbro delle prossime elezioni, quello che si deve fare è sempre e comunque recarsi all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, o del Municipio, e richiedere una nuova tessera elettorale.

Sarà necessario, al momento della richiesta, esibire la tessera elettorale vecchia, ossia quella che non ha più spazio per i timbri.

Qualsiasi sia il motivo di richiesta e ritiro della nuova tessera, il consiglio rimane quello di verificare disponibilità, validità e spazi disponibili sempre qualche giorno prima delle elezioni in modo da evitare ritardi o imprevisti all’ultimo momento.