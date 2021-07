Chi sono i vip non vaccinati

C’è chi pubblica la foto prima, durante e dopo il vaccino con tanto di hashtag per tentare di sensibilizzare sulla campagna vaccinale; e c’è chi invece di vaccino non vuole proprio sentir parlare.

Questo genere di diatriba tra pro-vax e no-vax si è presentata anche nel mondo dello spettacolo, del giornalismo, della politica e altri settore essenziali come quello sanitario. In particolare, a pesare con la loro immagine pubblica, sono i vip.

In Italia i vip vaccinati non sono pochi, dall’imprenditrice Chiara Ferragni, Cesare Cremonini, Antonello Venditti, Checco Zalone e tanti altri. Chi invece non lo ha fatto che motivazioni aveva?

Vaccino sì o vaccino no: ecco i vip che hanno scelto di vaccinarsi o di non vaccinarsi e perché

Il vaccino non è obbligatorio e tutti possono decidere se e quando farlo. Alcune nuove disposizioni hanno reso la questione del “sì vaccino, no vaccino” un po’ più impellenti, soprattutto per quanto riguarda il caso di personaggi pubblici che con la loro presenza e immagine lavorano.

Alcuni hanno scelto di vaccinarsi e rendere il gesto pubblico per sensibilizzare sul tema e far capire che tutti si dovrebbero vaccinare per tornare alla normalità. C’è chi invece lo ha fatto in forma privata, magari anche con qualche dubbio, ma pur sempre nell’interesse collettivo e chi invece fa aperta campagna per il “no”, alimentato fake news e disinformazione medica.

I vip non vaccinati

L’agenzia di stampa Adnkronos ha raccolto diverse testimonianze di no-vax e dei motivi dietro la loro decisione. Per esempio il cantante Povia - conosciuto per la controversia sul testo di Luca era gay - ha dichiarato che non farà il “siero anti-Covid” perché non è un vero vaccino, non immunizza e non ferma il contagio.

Della stessa opinione in merito alla presunta “sperimentazione” sulle persone è Heather Parisi, che parla di vaccino sperimentale e di non poter evitare di pensare all’assenza di informazioni sul breve, medio e lungo periodo.

Le file dei complottisti sono occupate da Miguel Bosé ed Eleonora Brigliadori. Per Bosè il discorso sul covid è alquanto delicato. Il cantante ha infatti perso la madre per via del coronavirus, ma continua a credere che la pandemia e la crisi sanitaria siano tutti elementi di un complotto creato dal forum dei miliardari di Davos.

Eleonora Brigliadori ha esortato gli italiani a “svegliarsi” e a ragionare con la propria testa: “E se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione”. Inoltre ha affermato che fa tutto parte di complotto americano e di essere pronta a morire pur di non sottoporsi al vaccino.

Ultima dei no-vax con una motivazione più naturale (la paura) è Claudia Gerini. Dopo aver avuto alcune complicazioni durante il parto l’attrice ha affermato di essere predisposta alla trombosi e per questo sarebbe spaventata dal vaccino.

Chi si è vaccinato? Vip italiani contro il covid

Non tutti temono il vaccino anti-Covid o inventato bugie per screditare l’altra fazione della tribù - tale è diventata la disputa tra Red Ronnie, Enrico Montesano e Luca Zingaretti - e anzi si sono diventati magine della campagna di vaccinazione in Italia.

Chiara Ferragni ha postato la sua prima dose, descrivendolo come un momento emozionante e invitando tutti alla vaccinazione. Allo stesso modo anche Cesare Cremonini, Antonello Venditti e Renato Zero che ha scherzato sul “Paziente Zero” che vuole ancora cantare a lungo: “Viva il vaccino" Viva la vita”.

Ma anche Stefano Accorsi, Jovanotti e Checco Zalone e tanti altri, chi pubblicamente, chi in forma privata stanno contribuendo al ritorno alla normalità, minacciato dall’aumento dei contagi e dalla campagna vaccinale che ha bisogno di un’ultima essenziale spinta.