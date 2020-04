Cassa integrazione, pagamenti INPS: a che punto sono? I dati

Cassa integrazione: i pagamenti INPS a che punto sono? I dati sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto nella giornata di ieri 22 aprile e mostrano il ritardo di alcune regioni, di cui tra le altre cose avevamo già parlato, nei pagamenti della cassa integrazione in deroga.

INPS riporta i numeri dei beneficiari che hanno ottenuto il pagamento dell’integrazione salariale, guadagni o in deroga, prevista dal decreto Cura Italia.

Molti hanno lamentato il ritardo dei pagamenti, nonostante sia stato stipulato l’accordo con le banche, primi fra tutti i Consulenti del Lavoro.

Inizialmente previsti già per la metà di aprile, come aveva annunciato lo stesso Conte, pare che per la prima fase della cassa integrazione slitteranno alla fine del mese corrente.

Troppe lungaggini burocratiche, specie per la cassa in deroga, lamentano gli addetti ai lavori. Intanto vediamo a che punto sono i pagamenti della cassa integrazione, specie quella in deroga secondo i dati INPS.

Cassa integrazione: i pagamenti INPS a che punto sono?

Cassa integrazione: i pagamenti INPS a che punto sono? Nella giornata del 22 aprile l’Istituto ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale i dati circa i beneficiari che fino a ora, con pagamento anticipato dal datore di lavoro a conguaglio o anche con diretta liquidazione dell’istituto hanno ricevuto la cassa integrazione.

Vediamo nel dettaglio che secondo i dati INPS al 22 aprile i beneficiari tra cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario sono 6.755.579 di cui:

4 .298.095 già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS;

2.457.484 con pagamento diretto INPS.

Per la cassa integrazione ordinaria le domande da aziende pervenute sono 309.485 di cui:

122.803 con pagamenti a conguaglio;

186.682 con pagamenti diretti.

Al 22 aprile sono state autorizzate 219.295 domande. Per quanto riguarda le richieste di pagamento diretto dall’INPS attraverso il Modello SR41 che è stato semplificato, le domande pervenute sono state:

56.769 per 218.500 beneficiari;

i pagamenti effettuati sono stati 19.902 per 76.585 beneficiari.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono state 152.382 per 2.414.685 beneficiari, di cui:

1.206.651 con pagamento a conguaglio;

1.208.034 con pagamento diretto.

Al momento, vale a dire al 22 aprile, ci sono all’INPS:

in istruttoria 26.675 domande per 436.882 lavoratori in richiesta;

1.850 domande autorizzate per 26.241 lavoratori in richiesta.

Quindi molti lavoratori sono in attesa del pagamento dell’indennità. Per questo speriamo che nel breve tempo tutti coloro che aspettano possano ottenere il pagamento della cassa integrazione come annunciato dal governo.

Pagamenti cassa integrazione in deroga: in ritardo alcune regioni

Alcune regioni sono in ritardo nel pagamento della cassa integrazione in deroga che avviene mediante la regione appunto che invia le domande ricevute a INPS.

Molte regioni sono arrivate tardi con l’accoglimento delle domande. Secondo i dati sul numero delle domande ricevute, accolte e processate da INPS il 22 aprile mancano regioni quali Sardegna, Sicilia e Trentino Alto Adige che non hanno inviato in dati.

Poi ci sono le regioni in cui si riscontra il ritardo della cassa integrazione in deroga, vale a dire quelle per le quali ancora non sono stati autorizzati i pagamenti nonostante siano state inviate le domande a INPS: Lombardia, Abruzzo e Valle d’Aosta.

Regione Domande Decretate Regione Domande Autorizzate INPS Domande Pagate Beneficiari Pagati LOMBARDIA 37 28 0 0 EMILIA ROMAGNA 3449 1991 30 74 LOMBARDIA 470 0 0 0 VENETO 3459 908 60 101 ABRUZZO 113 0 0 0 BASILICATA 577 315 117 228 CALABRIA 1344 269 7 15 CAMPANIA 8999 4956 639 1346 LAZIO 29684 4883 428 861 LIGURIA 2865 2027 16 29 MARCHE 6362 4520 170 353 MOLISE 87 59 2 3 PIEMONTE 704 321 12 28 PUGLIA 1691 1084 342 715 UMBRIA 937 319 76 132 VALLE D’AOSTA 453 183 0 0 ITALIA 64.175 22.936 2.038 4.149

Le rilevazioni, come specifica INPS si riferiscono al 22 aprile. In particolare Lombardia, Valle d’Aosta e Abruzzo che sono quelle in cui c’è maggior ritardo sono anche state le ultime a partire con le domande di cassa integrazione in deroga.

La regione più tempestiva è stata la Regione Lazio che aveva le domande approvate dalla Giunta già il 1°aprile con i primi invii all’INPS il 2. La regione che al 22 aprile ha più beneficiari a cui è arrivato il pagamento della cassa integrazione in deroga è la Campania, seguita da Lazio e Puglia. Nel totale a fronte di oltre 64mila domande poco più di 4mila beneficiari hanno ricevuto il pagamento della CIG in deroga.