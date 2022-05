Banche centrali: aumenti dei tassi in tutto il mondo. Inasprimento da record?

Le banche centrali stanno aumentando rapidamente i tassi nel più diffuso inasprimento della politica monetaria da oltre due decenni, secondo un’analisi del Financial Times che mette a nudo l’inversione della loro precedente posizione storicamente accomodante.

Mentre la Bce si appresta a cambiare la sua strategia, con il capo economista Lane che ha appena parlato di due probabili aumenti di 25 pb tra luglio e settembre, Fed e BoE hanno già inaugurato la stagione del costo di finanziamento più elevato.

Nello specifico, i responsabili politici di tutto il mondo hanno annunciato più di 60 aumenti degli attuali tassi di interesse chiave negli ultimi tre mesi, il numero più alto almeno dall’inizio del 2000.

Le cifre illustrano l’inversione improvvisa e geograficamente diffusa delle politiche monetarie molto accomodanti adottate dopo la crisi finanziaria globale nel 2008 e ulteriormente rafforzate durante la pandemia di coronavirus. I tassi di interesse si sono avvicinati a minimi senza precedenti nella maggior parte delle economie avanzate nell’ultimo decennio e in alcuni casi sono diventati negativi.

Come sta cambiando la strategia delle banche centrali e cosa aspettarsi.

Inasprimento monetario diffuso: come si stanno muovendo le banche centrali

L’improvviso cambiamento nella politica monetaria arriva quando l’inflazione ha raggiunto i massimi da decenni in molti Paesi, alimentata dall’aumento dei costi energetici e alimentari da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio.

Secondo Jennifer McKeown, responsabile del servizio di economia globale presso Capital Economics, siamo dinanzi al “ciclo di inasprimento più coordinato degli ultimi decenni.” Si tratta di un fenomeno davvero globale, come ha dichiarato Christian Keller, economista di Barclays.

Tra i 55 tassi di riferimento chiave che sono aumentati di recente ci sono quelli della Federal Reserve e della Bank of England, che hanno entrambe mutato la politica monetaria estremamente espansiva e hanno risposto all’aumento dei prezzi.

All’inizio di maggio la Fed ha alzato il tasso di riferimento di 50 punti base portandolo a un intervallo compreso tra lo 0,75% e l’1%, il più grande aumento dal 2000. La Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi nelle ultime quattro riunioni, con l’incremento di maggio che ha portato il tasso principale all’1%.

Delle 20 principali banche centrali di tutto il mondo, è probabile che 16 aumentino i tassi di interesse nei prossimi sei mesi. Il rafforzamento dovrebbe essere più veloce negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

I mercati prevedono un aumento dei tassi ufficiali di almeno 100 punti base entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno nella zona euro, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

Secondo l’analisi, comunque, i tassi sono ancora bassi rispetto agli standard storici e gli economisti hanno avvertito che i recenti aumenti sono solo l’inizio di un ciclo di inasprimento globale.

America Latina e mercati emergenti: dove vanno i tassi?

Interessante osservare che l’America Latina ha intrapreso cicli di inasprimento lo scorso anno, poiché le economie della regione sono state danneggiate dalla pandemia.

Il Brasile ha aumentato i tassi 10 volte in poco più di un anno al 12,75%, rispetto al solo 2% di marzo dello scorso anno. Anche Messico, Perù, Colombia e Cile hanno incrementato gli oneri finanziari.

Il grafico mostra quanto accaduto:

Aumento tassi in America Latina

Silvia Dall’Angelo, economista presso la società di gestione degli investimenti Federated Hermes, ha affermato che le banche centrali dei mercati emergenti “sono state più reattive all’apparizione di un’inflazione elevata”.

In Africa, Ghana, Egitto e Sud Africa hanno tutti alzato le loro tariffe.

Mentre l’inflazione è stata più bassa nell’Asia orientale, giovedì scorso la Bank of Korea ha alzato il tasso di riferimento per il secondo mese consecutivo e la Bank Negara Malaysia ha sorpreso i mercati con un aumento di 25 punti base all’inizio di questo mese.

Una delle principali economie in controtendenza è la Cina, dove i crescenti danni economici causati dalle diffuse restrizioni e dai problemi nel settore immobiliare hanno spinto i funzionari a ridurre il tasso primario di prestito a un anno di 10 punti base dal 3,8% al 3,7%. Anche gli istituti di credito privati ​​hanno abbassato i tassi ipotecari.

La Bank of Japan ha mantenuto l’impegno a mantenere i rendimenti a zero, anche ampliando il proprio bilancio, se necessario.

La Banca di Russia, che ha alzato in modo aggressivo i tassi lo scorso anno e all’inizio della sua invasione dell’Ucraina, li ha tagliati tre volte negli ultimi mesi, riflettendo la stabilizzazione del rublo.