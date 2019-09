Apple ha presentato i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max (la cronaca dell’evento)

Il grande giorno è arrivato: i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max sono stati rivelati nel corso dell’evento Apple 2019. La presentazione ufficiale è stata trasmessa live in streaming e noi di Money.it abbiamo commentato la diretta in italiano per voi, con aggiornamenti e immagini in tempo reale dallo Steve Jobs Theatre.

Tantissime le novità presentate sul palco di Cupertino: iPhone 11, erede di iPhone Xr, accanto a iPhone 11 Pro e Pro Max che vanno a sostituire l’Xs e Xs Max. L’evento Apple 2019 è come sempre la punta di diamante dell’azienda californiana, capace di catalizzare l’attenzione e gli occhi di tutto il mondo in attesa di vedere come saranno, e quanto costeranno, i nuovi iPhone.

Durante l’evento abbiamo visto anche Apple Watch Series 5 oltre a varie novità dai servizi Apple in arrivo.

Evento Apple 2019: presentazione iPhone 11 in diretta italiana

La cornice è ormai nota, lo splendido Steve Jobs Theatre di Cupertino situato all’interno dell’Apple Park si prepara ad accogliere i giornalisti provenienti da tutto il mondo, oltre ad aprire le porte della diretta streaming fruibile da varie piattaforme.

Sul palco è atteso il CEO Tim Cook che presenterà i nuovi iPhone 11, aprendone anche i preordini e rivelandone data d’uscita e prezzo. La live avrà inizio alle 19:00 e su Money.it non mancheremo di fornirvi aggiornamenti in diretta, con tutti i dettagli che emergeranno nel corso della presentazione.

Tante le indiscrezioni sulle novità Apple emerse nelle scorse settimane: la verità sta per essere rivelata, ma bisognerà aspettare l’inizio del keynote per conoscere finalmente tutti i dettagli dei nuovi iPhone, e non solo.

Appuntamento tra poche ore: per seguire la diretta in italiano sarà sufficiente attendere gli aggiornamenti automatici direttamente in questo articolo, che subirà update in tempo reale. Pronti a scoprire tutto sui nuovi melafonini?

Evento Apple 2019: cronaca in diretta

ore 20:42 - Tim Cook ringrazia e saluta. L’evento è ufficialmente finito.

ore 20:40 - La diretta sembra volgere al termine, Tim Cook torna sul palco e riassume le novità della serata. Si attendono i prezzi ufficiali dei nuovi iPhone per tutta la linea.

ore 20:35: rivelata la lineup dei nuovi iPhone. iPhone 11 parte da 699 dollari, iPhone 11 Pro da 999 e iPhone 11 Pro Max da 1099 dollari. Preordini aperti da venerdì.

ore 20:32 - È arrivato il momento del filmato riassuntivo ufficiale che fa da recap a quanto presentato su iPhone 11 Pro e Pro Max.

ore 20:27 - Ecco il quadro completo delle caratteristiche video. Il nuovo iPhone Pro sembra essere espressamente rivolto ai videomaker e a chi cerca un top di gamma completo e professionale.

ore 20:24 - È il momento del comparto video. Tutti e tre gli obiettivi sono in grado di registrare in 4K e 60 fps. Parte un filmato introduttivo. Zoom ottico 0.5, 1 e 2x.

ore 20:23 - nuova funzione presto in arrivo: Deep Fusion. Uno scatto multiplo che aumenta la definizione dell’immagine e aumentano il dettaglio riducendo il rumore dell’immagine.

ore 20:18 - Da Pro Battery a Pro Photography. Confermate le caratteristiche: 3 fotocamere posteriori da 12 megaipixel (Wide, teleobiettivo, Ultra Wide Camera).

ore 20:17 - Si parla di batteria. iPhone 11 Pro durerà 4 ore in più rispetto a Xs, mentre iPhone 11 Pro Max sarà addirittura 5 ore in più rispetto a Xs Max!

ore 20:16 - La presentazione è molto incentrata su performance e numeri. Si evidenziano le caratteristiche muscolari dei nuovi iPhone, tutta incentrata sulla potenza ingegneristica.

ore 20:13 - iPhone 11 Pro arriva in quattro nuove colorazioni, uno schermo OLED Super Retina Display con 2 milioni di colori, batteria migliorata del 15%. Confermato anche per questo modello l’A13 Bionic.

ore 20:09 - Arriva il modello top di gamma: iPhone 11 Pro. Confermate la tripla camera e il modulo quadrato per le fotocamere. I rumor per il momento sembrano in linea con quanto rivelato.

ore 20:08 - Rivelato il prezzo ufficiale: iPhone 11 partirà da 699 dollari!

ore 20:04 - Si parla di batteria: iPhone 11 durerà ben un’ora in più rispetto a iPhone XR, a oggi il miglior iPhone dal punto di vista dell’autonomia. Niente 5G ma Wifi 6.

ore 20:02 - Adesso si gioca: iPhone 11 sembra davvero rivolto agli appassionati di gaming mobile. È chiaro come Apple si rivolga sempre più ai servizi.

ore 20:00 - viene presentato il nuovo chipset della gamma, l’A13 Bionic. Arriva anche il confronto con i competitor top della gamma.

ore 19:58 - La fotocamera anteriore sarà dotata di 12 megapixel e possibilità di registrare video in 4K e 60 fps. Disponibile anche lo slow motion per la fotocamera frontale.

ore 19:56 - Migliorata la qualità video, 4K fino a 60 fps, e aggiunta una funzione simile a Instagram che permette di scattare o registrare video semplicemente tenendo premuto il tasto dedicato.

ore 19:54 - Presente ora in modo nativo la modalità ritratto, introdotta la nuova Night Mode che migliorerà gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

ore 19:51 - iPhone 11 avrà due fotocamera,12mp wide, 26mm f/1.8, ultra wide 12mp f/2.4. Migliorato il comparto sonoro, con Dolby Atmos.

ore 19:49 - Parte il filmato introduttivo dei nuovi iPhone. Si parte con l’erede di XR con doppia fotocamera. Nome ufficiale: iPhone 11. Logo spostato al centro e nuova colorazione lilla e verde mela.

ore 19:47 - Ecco il momento più atteso della serata: si parla di iPhone.

ore 19:44 - arrivano i prezzi di Apple Watch: da 399 dollari per la versione in alluminio GPS e 499 dollari per quella cellular. Preordini aperti, disponibilità alla vendita dal 20 settembre. Nuovo prezzo per Apple Watch Series 3, che parte ora da 199 dollari. Sparisce invece il Series 4?

ore 19:42 - chiamata d’emergenza attiva e valida in 100 paesi. Modello confermato in titanio e ceramica. Nuovi modelli Hermes e Nike.

ore 19:38 - Prima novità della quinta generazione: display always on con schermo che resterà sempre attivo, al contrario degli attuali device. Batteria che durerà tutto il giorno, design simile al Series 4.

ore 19:37 - parte il filmato introduttivo sul nuovo Apple Watch Series 5. È ufficiale.

ore 19:34 - con watchOS 6 viene introdotto il monitoraggio del suono che ci circonda, accanto a una funzione dedicata al ciclo mestruale per il mondo femminile. La salute continua a essere al centro per Cupertino e Apple Watch continua a sviluppare le proprie funzionalità con vere e proprie ricerche scientifiche e universitarie.

ore 19:30 - Lungo filmato introduttivo che presenta le caratteristiche della serie Apple Watch. Da notare le testimonianze di utenti che sono in vita grazie allo smartwatch Apple (che è in grado di chiamare automaticamente i soccorsi a seguito di anomalie cardiache).

ore 19:28 - Torna Tim Cook, è il momento di Apple Watch Series 5?

ore 19:27 - Compatibilità con Apple Pencil per un modello che allinea la gamma: fotocamera da 8 megapixel, 100% alluminio riciclato e un prezzo di partenza interessante di 329 dollari. Già disponibile al preordine e uscita prevista per il 30 settembre.

ore 19:23 - Sale sul palco Greg Jozwiak e viene presentato, a sopresa, un nuovo iPad di fascia economica di settima generazione. È il nuovo entry level, 10,2 pollici che manda in pensione iPad 2018.

ore 19:21 - Si parla di iPad e del nuovo sistema operativo dedicato: iPadOS

ore 19:19 - Arriva la data di uscita ufficiale, 1 novembre e il prezzo: 4,99 dollari. Un prezzo davvero vantaggioso rispetto a Netflix e al prossimo Disney+.

ore 19:18 - Si va di trailer per le nuove produzioni originali per Apple Tv+, da The Morning Show a See con Jason Momoa fino alla fantascientifica di For All Mankind.

ore 19:14 - torna Tim Cook sul palco, e si parla di Apple TV+, il nuovo servizio streaming di Apple dedicato a film e serie TV, con tante produzioni originali.

ore 19:13 - La data d’uscita di Apple Arcade sarà il 19 settembre, al prezzo di 4,99 dollari al mese con un catalogo di oltre 100 giochi. Primo mese gratuito e disponibilità in più di 150 paesi.

ore 19:04 - Si parte con Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento per scaricare tutti i giochi disponibili presenti su App Store, inclusi quelli a pagamento (ve ne abbiamo parlato qui]).

ore 19:01 - Dopo un delizioso filmato introduttivo che riassume la storia di Apple, ecco che l’evento ha finalmente inizio. Tutti i dispositivi, da iMac a iPhone. “Dai alle persone cose meravigliose, e faranno cose meravigliose”. Sul palco sale Tim Cook.

ore 18:59 - Ci siamo, un minuto all’inizio dell’evento Apple 2019.