Come comprare un iPhone spendendo poco

Comprare un iPhone spendendo poco è veramente possibile? È forse questa la domanda che più spesso i clienti Apple si pongono.

IPhone, Mac, iPad. I prodotti Apple da sempre sono noti per le loro prestazioni e funzionalità, facendo sì che ogni anno sempre più clienti decidano di avvalersi dei prodotti con il marchio della mela stilizzata dietro.

Sfortunatamente i prezzi dei device Apple difficilmente possono essere economicamente accessibili, benché sia risaputo che il costo sia proporzionale alle prestazioni che il prodotto offre. Per questo motivo si cerca spesso un modo per poter risparmiare e ottenere comunque il desiderato smartphone.

Se si possiede un budget ristretto ma si necessita per lavoro di prodotti Apple, potrebbe essere utile conoscere alcuni metodi per risparmiare . Vediamo come si può comprare un iPhone nel 2024 spendendo poco.

1) iPhone ricondizionato, il modo migliore per risparmiare

Il modo migliore per comprare un iPhone a poco prezzo è quello di puntare a un prodotto “ricondizionato”: ma cosa vuol dire esattamente?

I “ricondizionati” o “rigenerati” (in inglese refurbished) sono prodotti a marchio originale, in questo caso Apple, con condizioni estetiche e funzionali pari al nuovo.

Ovviamente c’è una differenza da quello che si compra a prezzo pieno. Si tratta praticamente di iPhone che sono stati usati ma ispezionati, testati e sistemati professionalmente per funzionare e sembrare come nuovi.

Allo stesso modo esistono delle differenze tra un iPhone di seconda mano, quindi usato, e un iPhone ricondizionato: il primo è stato “vissuto” dal cliente il secondo non necessariamente. Infatti iPhone ricondizionati possono anche essere:

iPhone restituiti da un cliente che ha cambiato idea sul modello, sul colore, o per un ordine errato o in seguito a un malfunzionamento;

da un cliente che ha cambiato idea sul modello, sul colore, o per un ordine errato o in seguito a un malfunzionamento; prodotti usati solo a scopo espositivo in fiere e mostre o all’interno di negozi.

Il solo fatto che sia stato acceso una volta, infatti, impedisce al commerciante di vendere il prodotto come nuovo.

Uno dei siti dove poter comprare iPhone ricondizionati è Amazon Renewed. Acquistando un iPhone ricondizionato da Amazon si potrà richiedere il reso o rimborso entro un anno dalla ricezione se il prodotto non funziona come previsto.

In molti però potrebbero non fidarsi domandandosi se la qualità sia la stessa di un iPhone nuovo. La prova che la qualità de prodotti ricondizionati sia indubbia è il fatto che la stessa Apple, come altre grandi aziende, metta in vendita nei propri store online questa tipologia di prodotto.

2) Comprare un iPhone in sconto

Altro metodo per comprare iPhone a poco prezzo è quando questi sono in sconto. Questa potrebbe essere una buona alternativa al ricondizionato volendo comunque un iPhone nuovo.

Il problema principale di questa strategia è che i prodotti Apple raramente si trovano in sconto rispetto a tutte le altre marche di prodotti elettronici. Potrebbe essere comunque una buona scelta nel caso in cui sia vicino un giorno di promozioni importanti come il Black Friday o il Cyber Monday.

3) Comprare un modello iPhone precedente

Oltre a scegliere un iPhone ricondizionato esistono altri metodi per poter risparmiare sull’acquisto dello smartphone. Molto spesso dipende dalla tipologia di modello che il cliente desidera.

Infatti, se si desidera un iPhone ma non si hanno preferenze in merito al modello che si vuole acquistare, si potrebbe orientare la propria scelta su un modello precedente rispetto alle uscite dell’anno corrente. In questo modo si può risparmiare considerevolmente pur avendo un prodotto di primissima qualità.

4) Comprare un iPhone con meno memoria

L’ultimo trucco per poter comprare un iPhone spendendo poco è quello di comprare un modello con una capacità di memoria inferiore, in quanto la capacità di memoria influisce abbastanza sul prezzo del dispositivo Apple.

In questo modo si risparmia notevolmente e successivamente, nel caso in cui la memoria sia insufficiente - per non perdere comunque il vantaggio di avere più file - si potrebbero optare per il salvataggio di foto, video e documenti su iCloud.