9 lettori su 10 sono favorevoli al ritorno al nucleare. I risultati del sondaggio di Money.it

La scorsa settimana abbiamo chiesto ai lettori di Money.it di esprimersi in merito all’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’assemblea di Confindustria 2026 sul tema del ritorno del nucleare in Italia. Un tema che è tornato al centro del dibattito politico ed economico dopo l’annuncio del governo di voler procedere verso un nuovo quadro normativo che apra la strada alle tecnologie nucleari di nuova generazione, come i piccoli reattori modulari (SMR).

E i risultati del sondaggio sono schiaccianti: l’89% dei votanti si è dichiarato favorevole al nucleare. Un dato che evidenzia come una larga parte dei nostri lettori guardi con favore all’ipotesi di reintrodurre l’energia nucleare nel Paese.

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Nucleare in Italia: opportunità, limiti e nodi ancora aperti

Il ritorno del nucleare nel dibattito politico italiano è tornato a occupare uno spazio centrale nelle discussioni sull’energia. Tra crisi energetiche, aumento della domanda elettrica, transizione ecologica e necessità di ridurre le emissioni di CO₂, il tema è nuovamente al centro dell’agenda pubblica. Ma quali sarebbero realmente i vantaggi e gli svantaggi di una ripartenza del nucleare in Italia?

Secondo Luca Romano, una delle principali qualità dell’energia nucleare è la sua capacità di produrre elettricità in modo continuo e programmabile. A differenza delle fonti rinnovabili come solare ed eolico, che dipendono dalle condizioni atmosferiche, una centrale nucleare può operare 24 ore su 24 per gran parte dell’anno, garantendo una fornitura stabile alla rete elettrica. Questa caratteristica potrebbe contribuire a ridurre la volatilità dei prezzi dell’energia e a rafforzare la sicurezza energetica del Paese.

Un altro argomento spesso richiamato dai sostenitori del nucleare riguarda la sicurezza. Nonostante l’immaginario collettivo sia ancora fortemente influenzato da incidenti come Chernobyl e Fukushima, le statistiche internazionali mostrano come il nucleare moderno presenti livelli di rischio molto bassi rispetto a molte altre fonti energetiche. Le tecnologie più recenti integrano sistemi di sicurezza passiva progettati per intervenire automaticamente anche in assenza di azioni umane o alimentazione elettrica esterna.

Il nucleare viene inoltre considerato una possibile leva per sostenere la crescente elettrificazione dell’economia. Dalla diffusione delle auto elettriche allo sviluppo dei data center, passando per l’industria ad alta intensità energetica, la domanda di elettricità è destinata ad aumentare nei prossimi decenni. Disporre di una produzione stabile potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per il sistema produttivo italiano.

Tuttavia, il nucleare presenta anche limiti significativi. Il primo riguarda i tempi. Anche ipotizzando l’impiego dei cosiddetti SMR, i piccoli reattori modulari sui quali punta gran parte del dibattito attuale, i benefici non sarebbero immediati. Prima di vedere gli effetti sulla produzione energetica nazionale occorrerebbero anni tra autorizzazioni, progettazione, finanziamenti e costruzione degli impianti.

Il secondo ostacolo è rappresentato dai costi iniziali. Le centrali nucleari richiedono investimenti molto elevati prima di entrare in funzione. Sebbene i sostenitori evidenzino che tali costi vengono ammortizzati su una vita operativa che può superare i sessant’anni, la necessità di mobilitare grandi capitali resta uno degli aspetti più delicati per qualsiasi programma nucleare.

Esiste poi una questione politica e sociale. In Italia il nucleare continua a essere un tema fortemente divisivo. La memoria dei referendum del passato, le preoccupazioni legate alla sicurezza e la difficoltà nell’individuare siti per le infrastrutture energetiche rendono probabile un acceso confronto pubblico. Anche qualora venisse approvato un quadro normativo favorevole, il percorso potrebbe essere rallentato da opposizioni territoriali, ricorsi amministrativi e lunghe procedure burocratiche.

Infine, il nucleare non viene generalmente considerato un’alternativa alle fonti rinnovabili, ma piuttosto un loro complemento. Molti esperti ritengono che la sfida energetica del futuro richieda un mix di tecnologie diverse: nucleare per la produzione continua, rinnovabili per la generazione a basse emissioni e sistemi di accumulo per gestire la variabilità della rete. Il vero nodo, più che scegliere una singola fonte, sarà trovare un equilibrio efficace tra tutte le opzioni disponibili.

Il dibattito italiano sul nucleare resta quindi aperto. Da una parte vi sono le promesse di maggiore autonomia energetica, stabilità dei prezzi e riduzione delle emissioni. Dall’altra persistono interrogativi su costi, tempi, consenso sociale e capacità del sistema Paese di realizzare opere complesse in tempi compatibili con gli obiettivi della transizione energetica.