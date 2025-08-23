5 imprenditori miliardari nati poveri

Nel mondo del business, è diffusa la convinzione che per avere successo servano capitali, contatti e una posizione privilegiata di partenza. Tuttavia, alcune delle figure più iconiche del panorama economico internazionale dimostrano il contrario. Ci sono infatti storie imprenditoriali di persone che, nate in condizioni di povertà, sono riuscite a scalare le vette del successo globale.

In questo articolo ripercorriamo i percorsi di cinque imprenditori self-made che hanno rivoluzionato i propri settori e accumulato patrimoni multimiliardari partendo da situazioni tutt’altro che privilegiate.

1) Leonardo Del Vecchio (Luxottica)

Leonardo Del Vecchio è forse il caso più emblematico di imprenditore partito da zero che ha saputo costruire uno degli imperi industriali più solidi e internazionali d’Italia. Nato nel 1935 a Milano in una famiglia poverissima di origini meridionali, perde il padre quando ha solo pochi mesi di vita. La madre, priva di mezzi per mantenerlo, lo affida a un orfanotrofio. Cresce in istituto e, appena adolescente, comincia a lavorare come apprendista in una bottega di incisioni metalliche. L’ambiente del lavoro manuale gli permette di acquisire competenze tecniche e spirito d’iniziativa.

Nel 1961, si trasferisce ad Agordo, in provincia di Belluno, e fonda Luxottica, inizialmente un piccolo laboratorio specializzato nella produzione di componenti per occhiali. In pochi anni, Del Vecchio decide di produrre montature complete con il proprio marchio e verticalizzare l’intero processo produttivo, una scelta che si rivelerà vincente. Negli anni Ottanta Luxottica entra infatti nel mercato americano e, nel decennio successivo, viene quotata in Borsa a New York. Seguono acquisizioni strategiche tra cui Ray-Ban, Oakley, Persol, Vogue Eyewear e Sunglass Hut, che fanno dell’azienda il colosso mondiale dell’eyewear. Nel 2018 realizza la storica fusione con Essilor, dando vita a EssilorLuxottica, la cui capitalizzazione di mercato vale oggi più di 111 miliardi.

Alla sua morte, avvenuta nel 2022, secondo Forbes, Del Vecchio aveva un patrimonio stimato di oltre 27 miliardi di dollari.