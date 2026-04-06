4 azioni big tech in calo di oltre il 20% dai massimi che dovresti conoscere

C’è qualcosa che non torna nei mercati tecnologici. I numeri raccontano una crescita straordinaria, ma i prezzi stanno dicendo tutt’altro. E quando prezzo e fondamentali divergono così tanto, di solito è lì che si nasconde l’informazione che fa davvero la differenza.

In un contesto simile, caratterizzato da crescita degli utili, dei ricavi e degli investimenti, ci si aspetterebbe un mercato in forte espansione. Eppure, il Nasdaq ha registrato un calo superiore al 10% dai recenti massimi.

Questo scollamento tra fondamentali e prezzo introduce un tema centrale: il mercato sta anticipando un deterioramento futuro, oppure sta semplicemente creando uno sconto valutativo che potrebbe rappresentare un’opportunità?

Il paradosso del Nasdaq: crescita record, prezzi in calo

Nel contesto attuale, il Nasdaq si trova in una situazione che, dal punto di vista strettamente analitico, può essere definita anomala. Le stime sugli utili per azione, i cosiddetti EPS], indicano una crescita attesa intorno al 24% su base annua, un ritmo estremamente sostenuto che, storicamente, si associa a fasi espansive dei multipli.

A questo si aggiunge una crescita dei ricavi prevista tra il 16% e il 18%, elemento che rafforza ulteriormente la narrativa di espansione strutturale del settore tecnologico.

Tuttavia, il dato più sorprendente riguarda il CAPEX, ovvero gli investimenti in capitale, che stanno registrando un’espansione cumulata prossima al 70%. Questo incremento riflette l’intensità della competizione tecnologica, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale, dove la corsa all’infrastruttura sta assumendo dimensioni sistemiche.

Le due paure che stanno guidando il ribasso

Per comprendere questa dinamica, è necessario analizzare le due principali fonti di rischio che stanno influenzando il sentiment degli investitori.

La prima è quella legata alla possibile bolla AI. Il mercato sta scontando l’ipotesi che l’enorme incremento del CAPEX non si traduca in una crescita proporzionale dei margini. In termini tecnici, se l’espansione degli investimenti non genera un ritorno adeguato in termini di redditività operativa, il rischio è quello di comprimere i margini e, di conseguenza, gli EPS.

Questo è un punto cruciale, perché le attuali valutazioni delle big tech si basano su aspettative di crescita molto elevate. Se queste aspettative venissero deluse, i multipli attuali diventerebbero difficilmente sostenibili.

La seconda paura riguarda il contesto macroeconomico, in particolare le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran e il conseguente impatto sui prezzi del petrolio. Un aumento del prezzo del petrolio si traduce in pressioni inflazionistiche che possono costringere le banche centrali a mantenere tassi elevati più a lungo.

Questo scenario ha un duplice effetto negativo: da un lato aumenta il costo del capitale, riducendo il valore attuale dei flussi di cassa futuri; dall’altro rallenta l’economia reale, con impatti diretti sui ricavi delle aziende.

Quattro big tech sotto pressione: cosa sta succedendo davvero

All’interno di questo contesto, alcune big tech hanno registrato correzioni particolarmente marcate, superiori al 20% dai massimi recenti.

Meta Platforms ha subito un drawdown significativo, sopra il 30%, principalmente a causa delle crescenti preoccupazioni legate alla sostenibilità dei margini nel segmento advertising. Nonostante una crescita robusta dei ricavi, il mercato teme che gli investimenti massicci nell’intelligenza artificiale e nel metaverso possano comprimere la redditività nel breve termine.

Microsoft ha registrato una correzione simile, con un calo superiore al 30% dai picchi. In questo caso, il focus è sulla divisione cloud e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti enterprise. Il mercato si interroga sulla capacità dell’azienda di monetizzare rapidamente questi investimenti, soprattutto considerando l’aumento dei costi infrastrutturali.

Netflix rappresenta un caso leggermente diverso, ma ugualmente significativo. Il titolo ha perso oltre il 30% dai massimi, complice una crescente saturazione del mercato dello streaming e una competizione sempre più intensa. Inoltre, la necessità di continuare a investire in contenuti originali mantiene elevata la pressione sui margini.

Infine, Nvidia, simbolo per eccellenza del boom dell’intelligenza artificiale, ha registrato una correzione superiore al 20%. Nonostante risultati finanziari straordinari, il mercato sta iniziando a prezzare uno scenario in cui la crescita esponenziale della domanda di chip potrebbe normalizzarsi, mentre i costi legati alla produzione e alla supply chain restano elevati.

Valutazioni e aspettative: si sta aprendo un gap

Il punto centrale di questa analisi riguarda la possibile apertura di un gap tra prezzi e utili.

Se le aziende riusciranno a mantenere gli attuali livelli di crescita degli EPS, o addirittura a superarli, le attuali correzioni potrebbero rappresentare una fase di riassorbimento delle aspettative, piuttosto che l’inizio di un trend ribassista strutturale.

In termini tecnici, si tratterebbe di una compressione dei multipli che riporta le valutazioni su livelli più sostenibili, senza un deterioramento dei fondamentali.

Al contrario, se gli utili dovessero deludere, il rischio è quello di assistere a una seconda fase di ribasso, guidata non più dal sentiment, ma da una revisione al ribasso delle aspettative.

Ttra rischio e opportunità, serve lucidità

In un contesto come questo, dominato da incertezza e narrative contrastanti, la tentazione di reagire emotivamente è elevata.

Ma è proprio in queste fasi che diventa fondamentale distinguere tra volatilità di breve periodo e cambiamenti strutturali.

Il mercato sta ponendo delle domande precise, e le risposte arriveranno dai dati sugli utili, non dalle aspettative.

Comprendere se questa fase rappresenti un’opportunità o un segnale di rischio richiede un’analisi approfondita, che vada oltre i movimenti di prezzo e si concentri sulla qualità della crescita.

Perché non sempre un calo è un problema.

Ma ignorarne le cause può diventarlo.