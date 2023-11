3 mercati da tenere d’occhio questa settimana (13-19 novembre 2023)

Il calendario economico della settimana include alcuni dati macroeconomici di alto livello provenienti dalle più grandi economie del mondo. Ai trader verranno offerti dati sull’IPC statunitense e sulle vendite al dettaglio, un rapporto mensile sull’attività dalla Cina, nonché dati sull’IPC e sull’occupazione nel Regno Unito.

Scopri i mercati da tenere d’occhio questa settimana, secondo gli esperti di XTB. XTB è un broker di investimento one stop shop di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 paesi, autorizzato regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia strumenti con proprietà, azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD.

1) AUDUSD

Il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per ottobre, previsto per martedì alle 13:30 GMT, è un comunicato macroeconomico chiave della settimana. Si prevede che il rapporto mostri un’ulteriore decelerazione nell’indicatore principale, dal 3,7% su base annua di settembre al 3,3% su base annua di ottobre. Oltre ai dati sull’IPC, mercoledì alle 13:30 GMT ai trader verrà offerto anche il rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per ottobre. L’AUD/USD potrebbe essere una delle coppie in movimento questa settimana, dato che il rapporto sull’occupazione australiana di ottobre sarà pubblicato giovedì alle 0:30 GMT.

2) CHN.cash

Gli investitori riceveranno nuovi indizi sulla condizione dell’economia cinese mercoledì, quando il pacchetto di dati mensili per ottobre verrà rilasciato alle 2:00 GMT. Le azioni cinesi sono scese la scorsa settimana mentre le preoccupazioni sulle condizioni della seconda economia mondiale continuano a crescere. I forti dati sull’attività per ottobre potrebbero offrire un po’ di sollievo. Il mercato prevede una ripresa della crescita delle vendite al dettaglio rispetto a settembre, mentre la crescita della produzione industriale e degli investimenti urbani è più o meno allo stesso livello del mese scorso.

2) EURGBP

Il rapporto sul PIL del Regno Unito per il terzo trimestre del 2023, pubblicato venerdì, si è rivelato una sorpresa positiva. Pur non mostrando alcuna crescita del PIL del Regno Unito (0,0% su base trimestrale), il mercato prevedeva una contrazione dello 0,1% su base trimestrale. Ciò ha innescato un balzo sul mercato della GBP, ma la mossa si è rivelata di breve durata. La GBP avrà più possibilità di muoversi questa settimana con la pubblicazione dei dati sull’occupazione nel Regno Unito per settembre (martedì, 7:00 GMT) e del rapporto sull’IPC del Regno Unito per ottobre (mercoledì, 7:00 GMT). Attenzione, dunque, ai movimenti sul cambio euro-sterlina.

