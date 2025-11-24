3 azioni da valutare prima che salgano alle stelle, secondo gli analisti di Goldman Sachs

Il 2025 si sta rivelando un anno sorprendente per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un +24% da inizio anno, piazzandosi tra gli indici migliori al mondo. Fiducia alimentata anche da una notizia recente che aumenta la fiducia degli investitori internazionali: Moody’s ha promosso il rating sovrano dell’Italia a Baa2, alzando l’outlook da stabile a positivo. Un upgrade raro per un Paese europeo e ancora più raro in questa fase macro.

Eppure, proprio mentre gli indici globali aggiornano i massimi e le banche centrali avvertono che il 2025 potrebbe nascondere il rischio di una recessione tecnica o di una bolla sull’AI. Ecco perché gli analisti suggeriscono di non inseguire le big tech, ma di cercare valore dove i multipli sono ancora bassi e il potenziale di crescita è concreto.

Queste sono le 3 azioni da valutare prima che salgano alle stelle. Titoli che Goldman Sachs ha inserito in una lista “Buy”, con target price superiori agli attuali valori di mercato. [...]