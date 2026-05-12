20.000 euro in bond al 5%? Ecco quanto si guadagna con l’inflazione che torna a salire

Per anni ottenere un rendimento del 5% con strumenti considerati relativamente sicuri sembrava impossibile. Oggi invece alcuni Treasury americani e Gilt britannici sono tornati a offrire rendimenti che non si vedevano dalla fine degli anni ’90.

Per molti investitori il ritorno di questi rendimenti rappresenta finalmente un’alternativa concreta alle Borse. Il problema è che il ritorno dei rendimenti elevati coincide anche con una nuova risalita dell’inflazione globale.

Il conflitto in Medio Oriente, i rischi sull’energia e le tensioni geopolitiche stanno riportando pressione sui prezzi. Nel Regno Unito l’inflazione è già salita al 3,3% e il mercato teme nuovi rialzi man mano che l’aumento dei costi energetici si trasmetterà all’economia. Per chi investe 20.000 euro non basta guardare solo al rendimento del 5%. [...]