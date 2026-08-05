Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Niente vacanze per 2 italiani su 3 nel 2026. Ecco quanto spende chi resta a casa

Emanuele Di Baldo

5 Agosto 2026 - 17:39

Un dato che fa riflettere: circa 40 milioni di italiani rimarranno a casa in questo agosto. Un numero enorme che vale ben 13 miliardi di euro

Niente vacanze per 2 italiani su 3 nel 2026. Ecco quanto spende chi resta a casa
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

C’è un’Italia che ad agosto riempie i caselli e i gate degli aeroporti, e la raccontiamo ogni anno con la stessa liturgia fatta di code in autostrada, check-in e conti in tasca per capire quanto costa partire. Ma ce n’è un’altra, molto più numerosa, che di quella liturgia non fa parte: è l’Italia dei Rimasti, quella dei balconi, dei cortili e del bar all’angolo aperto anche il 15 agosto. E per la prima volta qualcuno ha provato a metterci un prezzo sopra. Il verdetto? Vale fino a 13 miliardi di euro in un solo mese.

A fotografare il fenomeno è il Centro Studi Conflavoro PMI, che ha ribaltato il punto di vista consueto: non chi va, ma chi resta. E i numeri sono tutt’altro che marginali.

Chi resta e perché: la mappa dei 40 milioni

Su una popolazione di 58,9 milioni di residenti, ad agosto 2026 partiranno circa 19 milioni di persone. Tutti gli altri - quasi 40 milioni, due italiani su tre - resteranno a casa, con una forchetta stimata tra i 37 e i 42 milioni. Un dato che, avverte lo stesso Centro Studi, riguarda esclusivamente il mese di agosto e non è confrontabile con le cifre sull’intera stagione estiva, che coprono quattro mesi e comprendono molte più persone.

Ma perché così tanti restano? Le ragioni sono essenzialmente quattro: necessità economica, cura di un familiare, salute e lavoro. C’è chi rimanda semplicemente le ferie: nel trimestre estivo si concentra il 48,3% dei viaggi dell’anno, il che significa che oltre la metà si fa negli altri mesi, e chi sposta le ferie all’autunno o all’inverno ad agosto è a casa. E poi c’è il capitolo più delicato, quello del portafoglio: oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Una quota che sale al 33,2% tra i nuclei con un figlio minore e schizza al 53,3% tra quelli con tre o più figli.

leggi anche

I Paesi più pericolosi al Mondo secondo la Farnesina nel 2026
I Paesi più pericolosi al Mondo secondo la Farnesina nel 2026

Quanto vale l’Italia dei Rimasti: 11-13 miliardi in un mese

Qui arriva il ribaltone. Perché i soldi di chi resta non evaporano: semplicemente, non si spostano. Restano nel raggio di pochi chilometri dall’uscio, dal fruttivendolo al forno al bar sotto casa. Ed è un fiume di denaro. Partendo dalla spesa alimentare media di una famiglia - 533 euro al mese, secondo i dati ISTAT sui consumi - e applicandola ai 17,5 milioni di famiglie dei Rimasti, si ottengono 9,3 miliardi di euro riversati in un solo mese tra supermercati, mercati rionali e negozi di quartiere.

Non è tutto. A questi si aggiungono 1,4 miliardi spesi tra bar, pizzerie, gelaterie e trattorie di prossimità, e altri 0,9 miliardi destinati al tempo libero a chilometro zero: piscine, arene estive, sagre di paese e iniziative locali. Somma finale: tra gli 11 e i 13 miliardi di euro. Un PIL silenzioso, come lo definisce Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro PMI: “Il negozio di quartiere non vive di turisti, vive di questa domanda. Agosto non è il mese morto del commercio di vicinato, è il mese in cui la sua clientela naturale è tutta a casa”.

Il Sud che non parte e il pranzo di Ferragosto da 21 euro a testa

Il fenomeno pesa in modo diseguale lungo lo Stivale. Nel Mezzogiorno, in un trimestre medio, viaggia appena il 7,8% dei residenti, contro il 24,1% del Nord. Ed è sempre al Sud che la quota di spesa destinata agli alimentari tocca il picco nazionale: il 25,4%, a fronte del 17,4% del Nord-est. Tradotto: dove si parte meno, si concentra di più la spesa di prossimità.

E poi c’è lui, il rito laico dell’estate italiana: il pranzo di Ferragosto. Una tavolata per otto persone - antipasto, pasta al forno, grigliata, contorni, anguria, dolce, vino, birra e caffè - ha un costo medio di circa 170 euro, poco più di 21 euro a testa. “La festa più sentita dell’estate è anche la più democratica”, chiosa Capobianco. “L’anguria al centro del tavolo resta il lusso più accessibile d’Italia”. Perché il vero influencer dell’estate, alla fine, non è sotto un ombrellone ai Caraibi: è il gelataio sotto casa, il panettiere che accende il forno all’alba del 15 agosto, il barista che ti fa il caffè quando la città sembra vuota. Restare, insomma, non è una rinuncia. È solo un altro modo di far girare l’Italia.

leggi anche

Le città più economiche d’Europa dove andare in vacanza nel 2026
Le città più economiche d'Europa dove andare in vacanza nel 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Turismo
# Famiglia
# Viaggiare
FT logo

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

Selezionati per te

La Grecia chiude 251 spiagge ai turisti

Viaggi & tempo libero

La Grecia chiude 251 spiagge ai turisti
La città europea perfetta per un viaggio economico. Spendi €50 al giorno e il vino costa €3,50

Viaggi & tempo libero

La città europea perfetta per un viaggio economico. Spendi €50 al giorno e il vino costa €3,50

Correlato