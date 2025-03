100.000 tonnellate di petrolio sono andate distrutte, Russia nei guai

Come investire in borsa?

L’industria petrolifera russa sta affrontando una delle sue più gravi crisi a seguito di un attacco ucraino che ha distrutto un deposito strategico di 100.000 tonnellate di petrolio nella regione di Krasnodar.

L’incidente, avvenuto il 19 marzo, ha completamente devastato l’impianto di stoccaggio Naftatrans Kavkazskaya, con esplosioni e incendi fuori controllo. La perdita di un simile quantitativo di petrolio non è solo un duro colpo alle forniture energetiche della Russia, ma rappresenta un ulteriore tassello nella guerra economica in corso tra Mosca e l’Occidente.

Con le sanzioni già in atto e un calo delle esportazioni, la distruzione del deposito accresce le difficoltà per il Cremlino. La Russia deve ora affrontare una crisi di esportazione che mina la sua economia, mentre Putin cerca di rispondere con nuove strategie per mantenere i flussi di petrolio in movimento nonostante le restrizioni internazionali.

Ecco come l’attacco ha impattato il commercio petrolifero russo e quali sono le contromosse del Cremlino: di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Il traffico di petrolio russo: un settore in crisi L'attacco ucraino al deposito Naftatrans Kavkazskaya ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche russe. Il deposito, collegato al Caspian Pipeline Consortium e a un terminal ferroviario strategico, rappresentava un nodo chiave per le esportazioni di petrolio russo. La distruzione di 100.000 tonnellate di carburante ha causato danni economici ingenti e ridotto ulteriormente il volume delle esportazioni. Secondo i dati di Energy And Cleanair, i ricavi russi dalle esportazioni di combustibili fossili erano già in calo prima dell'attacco, registrando una riduzione del -3% a febbraio e attestandosi a 640 milioni di euro al giorno. La diminuzione più significativa si è verificata nel trasporto marittimo di petrolio greggio, con un calo del -13% su base mensile e un volume di esportazione in discesa del -9%. La distruzione del deposito di Krasnodar potrebbe amplificare questa tendenza negativa, aumentando le difficoltà per Mosca nel mantenere le sue rotte di esportazione. Nonostante i principali acquirenti Cina e India, assorbano l'85% delle esportazioni del greggio (Pechino il 47% e Nuova Delhi il 38%), le sanzioni occidentali stanno spingendo Mosca a ricorrere a metodi alternativi per aggirare le restrizioni, come la vendita di petrolio attraverso intermediari o con flotte non tracciabili. L'attacco ucraino ha quindi colpito non solo un'infrastruttura vitale ma ha anche amplificato le difficoltà della Russia nel mantenere stabile il proprio mercato energetico.