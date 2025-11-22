Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

10 obbligazioni con rendimento superiore al 5%

Tommaso Scarpellini

22 Novembre 2025 - 07:52

Rendimenti elevati, rischi invisibili, mercati che confondono stabilità e incertezza. Una panoramica che mette in discussione ciò che sembra ovvio nel mondo delle obbligazioni.

10 obbligazioni con rendimento superiore al 5%

Seguici su

L’idea che il mondo obbligazioni offra opportunità “tranquille” è una delle illusioni più diffuse tra gli investitori europei. Eppure basta guardarsi intorno per scoprire che, già restando nel continente, esistono soluzioni apparentemente più competitive del classico BTP. E se allarghiamo lo sguardo oltre l’Europa, ci si imbatte in rendimenti che farebbero brillare gli occhi a chiunque.

Ma proprio qui nasce la domanda scomoda: se il mercato obbligazionario viene percepito come “free risk”, perché non comprare direttamente i titoli con rendimento più alto? La verità è semplice: le obbligazioni non sono free risk. Mai. Ogni rendimento è il risultato di un rischio sottostante, spesso nascosto, che il mercato ti fa pagare in silenzio. Ecco 10 obbligazioni che sembrano irresistibili, ma che in realtà portano con sé rischi molto più concreti del previsto.

Regno Unito – GILT oltre il 5% sulle scadenze 20-40 anni

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Obbligazioni
# Investimenti
# Analisi ciclica
# Rendimento

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

Selezionati per te

Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Mercato obbligazionario

Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni
Quanto guadagni con il nuovo BTP Valore ogni €1.000 investiti?

Mercato obbligazionario

Quanto guadagni con il nuovo BTP Valore ogni €1.000 investiti?

Correlato

Azioni e bond Monte Paschi, così 3 investitori retail hanno recuperato oltre €104.000 in pochi giorni

Martingale Risk: il tuo alleato nel recupero delle perdite finanziarie

Azioni e bond Monte Paschi, così 3 investitori retail hanno recuperato oltre €104.000 in pochi giorni