10 imprenditori italiani che hanno fatto la storia

L’Italia è una terra di creatività, innovazione e spirito imprenditoriale. Nel corso del Novecento e dei primi anni del nuovo millennio, il Paese ha visto emergere figure che non solo hanno fondato o trasformato aziende diventate colossi internazionali, ma hanno anche contribuito a definire il concetto stesso di Made in Italy.

Il genio imprenditoriale italiano si è manifestato in molteplici settori: dall’automotive, con marchi iconici che hanno conquistato le strade e le piste di tutto il mondo, alla moda, che ha dettato lo stile per intere generazioni, fino all’alimentare, simbolo dell’eccellenza gastronomica e alla tecnologia, spesso pionieristica e rivoluzionaria.

Questi imprenditori non sono stati soltanto capitani d’industria, molti di loro hanno incarnato visioni culturali, sociali e politiche, anticipando tendenze globali e trasformando il sistema produttivo italiano in una forza trainante dell’economia nazionale e non solo.

In questo articolo esploriamo 10 figure chiave che hanno fatto la storia dell’impresa italiana, contribuendo in modo determinante al suo prestigio globale.

1) Adriano Olivetti Adriano Olivetti fu un imprenditore fuori dagli schemi, capace di unire tecnologia, design e responsabilità sociale. Guidò l’azienda fondata dal padre Camillo e la trasformò in un simbolo mondiale di innovazione. Olivetti divenne celebre per la produzione di macchine da scrivere eleganti e funzionali, come la Lettera 22, premiata a livello internazionale. Ma il vero tratto distintivo fu la sua concezione dell’impresa come comunità, un luogo dove il lavoro era strumento di dignità umana. Introdusse orari flessibili, servizi sanitari, scuole, case per i dipendenti e investì fortemente in cultura e formazione. Fu anche editore, urbanista e intellettuale, il suo pensiero resta un punto di riferimento nell’etica d’impresa.

Enzo Ferrari è stato molto più che un costruttore di automobili. Ex pilota, fondò la Scuderia Ferrari nel 1929, che inizialmente collaborava con Alfa Romeo. Dopo la Seconda guerra mondiale creò l'omonima casa automobilistica, che si trasformò rapidamente in un punto di riferimento per le vetture da corsa e da strada ad alte prestazioni. La Ferrari divenne emblema dell'eccellenza meccanica italiana, sinonimo di lusso, velocità e passione. Enzo Ferrari guidò l'azienda con piglio autoritario e una visione assoluta della qualità e della competizione. La scuderia ha vinto più campionati del mondo di Formula 1 di qualunque altro team, consolidando il mito del Cavallino Rampante. Ancora oggi, il marchio Ferrari è tra i più riconoscibili e desiderati al mondo.

3) Giovanni Agnelli Giovanni Agnelli fondò la Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) nel 1899, gettando le basi per la più grande impresa automobilistica italiana. Sotto la sua guida, Fiat diventò la locomotiva dell’industrializzazione italiana, trasformando Torino in una capitale industriale europea. La società ha prodotto modelli iconici come la Topolino, la 500 e la Panda e ha avuto un impatto profondo sul tessuto sociale, dando lavoro a centinaia di migliaia di persone. Giovanni Agnelli è stato un punto di riferimento della borghesia industriale italiana e, insieme ai suoi successori, ha mantenuto un ruolo centrale nell’economia del Paese per oltre un secolo.

4) Leonardo Del Vecchio Nato in un orfanotrofio milanese, Leonardo Del Vecchio iniziò a lavorare giovanissimo e fondò Luxottica nel 1961 ad Agordo, in Veneto. Partendo da un piccolo laboratorio, creò il più grande gruppo mondiale dell’occhialeria. Luxottica produce, distribuisce e vende marchi iconici come Ray-Ban, Oakley, Persol, e collabora con brand come Chanel, Prada e Armani. Ha acquisito catene globali come Sunglass Hut e Pearle Vision, integrando la filiera in modo verticale. Del Vecchio è stato tra gli uomini più ricchi d’Europa, simbolo della meritocrazia industriale e della visione globale.

5) Giorgio Armani Giorgio Armani ha fondato la sua casa di moda nel 1975, rivoluzionando l’abbigliamento maschile con l’introduzione della giacca destrutturata. Il suo stile pulito, raffinato e minimalista ha conquistato l’industria della moda mondiale, diventando sinonimo di eleganza e sobrietà. Ha saputo diversificare il suo marchio con linee di abbigliamento, accessori, profumi, arredamento e persino hotel di lusso. Armani è uno dei pochi stilisti rimasti indipendenti, mantenendo il controllo della sua azienda. La sua influenza va oltre la moda, è diventato un simbolo culturale dell’Italia moderna.

6) Luciano Benetton Luciano Benetton, insieme ai fratelli, ha fondato il gruppo Benetton negli anni ’60. L’azienda ha rivoluzionato il settore della moda casual con una produzione industriale flessibile e collezioni accessibili, ma soprattutto con campagne pubblicitarie innovative e spesso controverse, firmate dal fotografo Oliviero Toscani. Negli anni ’80 e ’90 Benetton divenne uno dei brand italiani più noti al mondo, presente in centinaia di Paesi. L’azienda ha anche investito nello sport (rugby, Formula 1) e nelle infrastrutture (Autogrill, Autostrade per l’Italia), incarnando un modello imprenditoriale fortemente globale.

7) Miuccia Prada Dottoressa in scienze politiche e attivista femminista, Miuccia Prada ha preso le redini dell’azienda di famiglia negli anni ’70. Da allora ha trasformato Prada in una delle case di moda più influenti al mondo. Con intuizioni estetiche e culturali fortissime, ha ridefinito il concetto di lusso: colto, ironico, provocatorio. Lancia il celebre zainetto in nylon nel 1985, rivoluzionando la moda con materiali inusuali. Fonda anche Miu Miu, seconda linea più giovane e sperimentale. Parallelamente investe nella Fondazione Prada, uno dei poli culturali più importanti d’Europa. Sotto la sua guida, Prada è diventata simbolo di innovazione tra arte, moda e architettura.

Pietro Barilla prese le redini dell'azienda fondata nel 1877, rilanciandola nel secondo dopoguerra e facendola diventare il primo produttore mondiale di pasta. Guidato dalla convinzione che "dare da mangiare bene è un atto d'amore", investì in impianti modernissimi, ricerca sulla nutrizione e campagne pubblicitarie memorabili. Negli anni '90, Barilla diversificò l'offerta con prodotti da forno e ampliò la sua presenza internazionale. Sotto la sua guida, l'azienda divenne simbolo di qualità e affidabilità alimentare, mantenendo un forte legame con i valori familiari e la sostenibilità.

9) Giuseppe De’ Longhi Giuseppe De’ Longhi ha ereditato l’azienda fondata dal padre e l’ha trasformata in un colosso globale degli elettrodomestici. Con una visione orientata al design e alla funzionalità, De’Longhi è diventato leader nelle macchine da caffè domestiche, unendo tradizione italiana e tecnologia. Ha acquisito marchi storici come Kenwood e Braun, consolidando la presenza sui mercati internazionali. Il gruppo è oggi sinonimo di qualità ingegneristica e stile italiano nel mondo, con particolare forza nel segmento premium.