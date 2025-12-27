Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il 1° gennaio questo Paese europeo passa all’euro, viaggiare lì sarà più facile

Ilena D’Errico

27 Dicembre 2025 - 00:08

Un altro Paese adotta l’euro come moneta unica nazionale a partire dal nuovo anno. Ecco cosa c’è da sapere.

Il 1° gennaio questo Paese europeo passa all’euro, viaggiare lì sarà più facile

Seguici su

C’è un importante cambiamento in arrivo in Europa. Un nuovo Paese europeo passa all’euro dal 1° gennaio 2026, semplificando ulteriormente le transazioni economiche nell’area e soprattutto rendendo ancora più facile viaggiare lì. Lo Stato in questione è peraltro una meta molto apprezzata dai viaggiatori europei, che potrà ora beneficiare di maggiore integrazione, oltre che di una nuova stabilità economica. Il Paese che compie questo grande passaggio è la Bulgaria, membro dell’Unione europea da quasi 19 anni che ora diventa il 21° Paese con la moneta unica.

La Bulgaria passa all’euro dal 1° gennaio

L’adesione della Bulgaria all’area dell’euro è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 luglio 2025. Contestualmente è stato fissato anche il tasso di conversione ufficiale del lev bulgaro a 1,95583 lev (BGN) per 1 euro (EUR). Bisogna quindi adoperarsi per cambiare banconote e monete in tempo. Nel dettaglio, la generalità del pubblico può convertire la valuta gratuitamente al cosiddetto valore di parità (il tasso di conversione citato) dal 1° gennaio al 2 marzo 2026. È importante gestire bene i tempi perché è previsto un massimale giornaliero. Nel Belpaese, come comunicato dalla Banca d’Italia, è permesso un cambio massimo di 2.000 lev a persona (circa 1.000 euro) al giorno presso le filiali della Banca d’Italia di:

  • Milano;
  • Bologna;
  • Roma Sede;
  • Napoli;
  • Catanzaro.

Analoghe soluzioni per cambiare il denaro sono previste ovviamente anche dalle altre Banche centrali dell’Unione europea, compresa quella bulgara, per consentire il passaggio nella maniera più rapida e agevole possibile. Sono inoltre previste regole speciali per le utenze istituzionali con conti presso la Banca d’Italia, che in Italia possono effettuare la conversione in euro esclusivamente presso la sede di Roma CDM (Centro Donato Menichella).

Come previsto dagli Accordi europei di cambio (Aec II), la Banca centrale europea (BCE) e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria stanno seguendo l’andamento del lev nei confronti dell’euro sul mercato valutario fino al 1° gennaio 2026. A quella data entrerà in vigore la modifica del Regolamento CE n. 2866/98, con cui si prevede proprio il tasso di conversione del lev. Dall’inizio del nuovo anno, quindi, sarà possibile recarsi presso le citate filiali della Banca d’Italia per ricevere gratuitamente il controvalore dei lev. Ci saranno così più di 6,4 milioni di cittadini europei a utilizzare l’euro come moneta, rafforzando la coesione economica dell’Unione europea, ma suscitando anche delle preoccupazioni.

Un grosso cambiamento per la Bulgaria

L’ingresso nell’Unione europea non comporta necessariamente l’addio alla propria moneta nazionale, tant’è che dal nuovo anno resteranno comunque ben 6 Paesi comunitari che conservano la valuta nazionale. Si tratta nel dettaglio di:

  • Ungheria (fiorino ungherese);
  • Repubblica Ceca (corona ceca);
  • Polonia (zloty polacco);
  • Romania (leu romeno);
  • Svezia (corona svedese);
  • Danimarca (corona danese).

La Bulgaria è quindi lo Stato più recente a unirsi alla moneta unica, con il parere favorevole di Bruxelles. Per l’adesione, infatti, Sofia ha dovuto dare prima dimostrazione di rientrare in alcuni parametri richiesti per l’ingresso nella zona Euro, vale a dire:

  • economia stabile;
  • debito pubblico sotto il 60% del Pil;
  • bassa inflazione.

Ciò non significa comunque che manchino le preoccupazioni, considerando che la Bulgaria rimane ancora il Paese dell’Ue con la più alta percentuale di persone a rischio di povertà e/o esclusione sociale. D’altra parte, l’unione della Bulgaria all’area Euro è motivo di rafforzamento dell’intera economia europea, grazie all’aumento della stabilità e alla semplificazione delle transazioni. Un toccasana anche per il turismo, con viaggi più facili da gestire e meno difficoltà per i commercianti. In proposito, la Banca centrale europea ha scritto:

Il cambiamento può suscitare domande e preoccupazioni. Tuttavia, la Bce e le autorità nazionali stanno lavorando in stretta collaborazione per garantire che la transizione avvenga senza intoppi per tutti, con un’attenta pianificazione e una forte attenzione alla stabilità dei prezzi.

leggi anche

Euro, arrivano le nuove monete. Ecco le foto ufficiali
Euro, arrivano le nuove monete. Ecco le foto ufficiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Euro (EUR)
# Europa (UE)
# Bulgaria
# Viaggiare

Iscriviti a Money.it

FT logo

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Selezionati per te

Questa è la nave più grande del mondo. È lunga più di 4 campi da calcio

Lifestyle

Questa è la nave più grande del mondo. È lunga più di 4 campi da calcio
Single Day 2025, l'elenco completo degli sconti migliori. Disponibili solo oggi

Lifestyle

Single Day 2025, l’elenco completo degli sconti migliori. Disponibili solo oggi

Correlato