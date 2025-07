Xbox, la nuova console portatile fa tremare Sony. È la fine del dominio PlayStation?

Grandi novità in casa Microsoft: il colosso dell’informatica statunitense, sviluppatore della rinomata console Xbox, ha recentemente svelato una notizia che potrebbe cambiare significativamente il mercato del gaming portatile, assicurando all’azienda un posto privilegiato nel panorama videoludico globale.

Protagonista indiscussa di questa rivoluzione è la console portatile Xbox ROG Ally, un dispositivo innovativo e versatile che, nonostante le piccole dimensioni, funziona in tutto e per tutto come un potente PC da gaming.

Questa nuova uscita è stata realizzata in collaborazione con ASUS, azienda taiwanese annoverata tra i più grandi produttori mondiali di hardware per computer.

Ma c’è dell’altro. Microsoft ha deciso di evolvere l’ecosistema Xbox anche sul fronte software, integrando nel suo catalogo giochi dalle piattaforme PC. Tra i nuovi titoli disponibili, sono inclusi anche videogame esclusivi PlayStation che, in passato, non avrebbero mai potuto girare su una console Xbox.

Entrambi i modelli presentano uno schermo IPS da 7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate a 120 Hz, supportano VRR per immagini più fluide e sono alimentati da una batteria da 60 Whr. Il lancio è previsto per le festività natalizie del 2025 .

PlayStation Plus gratis, come giocare online senza pagare

Un punto a favore per gli amanti di Playstation potrebbe essere il prezzo della nuova console di gaming Xbox ROG Ally: voci del settore affermano che il costo dei nuovi dispositivi di casa Microsoft si aggirerà intorno ai 600 euro circa per la versione standard e 900 euro circa per quella potenziata, una cifra non proprio economica che potrebbe limitare l’acquisto in massa del prodotto.

Alcuni titoli PlayStation saranno disponibili nel catalogo Xbox

La missione di Microsoft per il dominio del mondo del gaming non si ferma solo alle console: l’azienda fondata da Bill Gates ha ampliato l’ecosistema Xbox anche sul fronte del software di gioco.

Nella nuova versione dell’app Xbox per PC, sarà possibile giocare a titoli acquistati su altre piattaforme (come Steam e Epic Games), permettendo agli utenti di ottenere così una di videogiochi universale.

Tra i titoli di gioco che saranno disponibili compaiono anche celebri giochi esclusivi PlayStation portati su PC come God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us, Days Gone e Helldivers 2 (se acquistati su Steam o Epic).

Tuttavia, questi giochi non supportano funzionalità tipiche di Xbox come agli achievement e non sono accessibili tramite Xbox Cloud Gaming.