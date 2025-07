Grazie a questo aggiornamento il tuo MacBook funzionerà come una PlayStation 5

L’annuncio ufficiale era arrivato durante la Worldwide Developers Conference 2024 di Apple e adesso è ufficialmente realtà. Cyberpunk 2077, uno dei videogiochi più discussi e tecnologicamente avanzati degli ultimi anni, è disponibile per il sistema macOs. Si tratta di un evento significativo per gli utenti Apple, tradizionalmente esclusi dal mondo del gaming tripla A, una termine che indica titoli sviluppati e pubblicati con grandi budget e altissime aspettative di qualità.

I requisiti hardware necessari per giocare a Cyberpunk 77 su Mac

Tuttavia, non tutti i Mac sono in grado di supportare Cyberpunk 2077. Per giocare al titolo, è necessario possedere un dispositivo con chip Apple Silicon, preferibilmente dalla serie M1 in su (M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M3, M4). Inoltre, il sistema richiede almeno 16 GB di memoria unificata RAM e un sistema macOS Sequoia da 15.5 in poi.

Per avere un’esperienza fluida con dettagli grafici elevati e frame rate fino a 120 FPS, è consigliato un Mac con chip M4 Max o superiore. Invece, i dispositivi più datati, con chip Intel o con meno di 16 GB di RAM, non sono supportati ufficialmente e rischiano di avere prestazioni molto scarse, con frequenti cali di frame rate e possibili problemi di compatibilità.