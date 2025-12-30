Abbonati

WhatsApp lancia lo strumento più atteso per liberare memoria sul telefono

Pasquale Conte

30 Dicembre 2025 - 00:15

C’è un’ultima grande novità del 2025 per WhatsApp. È stato lanciato un nuovo tool di pulizia selettiva per liberare spazio utile sul tuo smartphone.

WhatsApp lancia lo strumento più atteso per liberare memoria sul telefono

WhatsApp è una delle applicazioni che più occupano memoria sul telefono. Ogni singola chat, che sia privata o di gruppo, contiene al suo interno importanti quantità di dati che finiscono in automatico nello storage del proprio dispositivo. Il discorso si allarga ulteriormente per coloro che hanno il salvataggio automatico dei media nella galleria, altro fattore incriminante per il sovraccarico della ROM.

Il team di sviluppatori di Meta è ben conscio di tutto questo, tanto da aver sviluppato uno strumento studiato ad hoc per chi non ha più spazio disponibile sul proprio smartphone Android o iPhone. Dopo i tanti test dei mesi scorsi, finalmente in queste ore è partito il rollout di un nuovo aggiornamento che include uno strumento avanzato di pulizia selettiva delle chat di WhatsApp.

Inviare un biglietto di auguri di Natale tramite WhatsApp è semplicissimo. Ecco come

Come funziona il nuovo tool di WhatsApp

Uno strumento tutto nuovo, utile per liberare memoria su WhatsApp e gravare meno su quella del proprio dispositivo. Questo è l’ultimo “regalo” che il team di sviluppatori di Meta ha voluto fare ai miliardi di utenti in tutto il mondo per questo 2025, un vero e proprio selettore per la pulizia dello storage.

Accedervi è molto semplice, basta aprire una chat singola o di gruppo, fare tap sul nome nella barra superiore e ritrovarsi così nel menu di gestione. A questo punto, spunterà un nuovo pulsante chiamato “Svuota chat”. Toccandolo, troverai le opzioni disponibili per liberare memoria.

La prima è dedicata ai file multimediali. Se ci fai tap sopra, potrai scegliere se cancellare ogni elemento oppure selezionare singole categorie tra Documenti, foto, video, sticker e audio. Di fianco a ogni voce, c’è un’indicazione della memoria occupata, così da eliminare solo ciò di cui non hai bisogno.

Le altre due voci ti permettono invece di eliminare ogni messaggio eccetto quelli salvati nei preferiti con la stellina o di svuotare l’intera conversazione.

Le altre novità di WhatsApp

Questo strumento non è l’unica novità di WhatsApp a conclusione del 2025, anzi. Tra le altre cose, Meta sta testando l’editing delle immagini basato sull’intelligenza artificiale per gli aggiornamenti di stato. Per gli utenti, sarà possibile scegliere tra vari stili artistici che reinterpretano i look delle foto come anime, fumetti, pittura e videogiochi.

Un’altra chicca interessante è la possibilità nei canali di invitare i follower direttamente dalla pagina delle informazioni, utilizzando una sezione dedicata. Per gli admin, ci sarà modo di selezionare fino a 64 contatti contemporaneamente dalla rubrica e di inviare un messaggio preimpostato.

Infine, alcuni utenti già oggi possono provare un nuovo adesivo animato dedicato all’arrivo del 2026, disponibile direttamente all’interno della sezione per gli sticker. Lo stesso può essere fatto anche negli aggiornamenti di stato, per un look fresco e pronto a celebrare l’anno nuovo.

WhatsApp annuncia la prima grande novità del 2026 per gli sticker
