WhatsApp si prepara a una seconda metà del 2026 ricca di novità per la sua app stabile su iOS e su Android. Le prime anticipazioni le stiamo già avendo in queste settimane con le diverse versioni beta che vengono lanciate sia per Apple sia per Google, con l’obiettivo di permettere ai developer di testare le modifiche, approvarle o rifiutarle.

Ma non solo perché, oltre ai test, ci sono strumenti e novità che già stanno venendo implementati nelle applicazioni in pianta stabile che tutti gli utenti possono scaricare sul proprio store dedicato. È quanto sta accadendo in queste ore su iPhone: la build 26.10.73 per iOS introduce una mini rivoluzione alla scheda profilo.

Come cambia il profilo di WhatsApp su iPhone

La scheda del profilo su WhatsApp cambia per sempre. Con l’ultimo aggiornamento in fase di rollout per iPhone, viene introdotta una modifica a livello di interfaccia che ridisegna completamente la pagina dedicata alla gestione e alla modifica del profilo personale. Posta dove si trovava l’ormai vecchia pagina Impostazioni, aggiunge alcune funzionalità utili.

Innanzitutto, viene mostrata l’icona del profilo al posto di quella dell’ingranaggio, così che l’utente possa riconoscere immediatamente quale account è in uso. Questa aggiunta è parecchio utile, considerando che WhatsApp sta testando il supporto multi-account per poter avere più profili all’interno dello stesso dispositivo.

Sotto l’immagine personale, troverai la dicitura Tu. Una volta aver toccato l’icona dedicata, si finisce nella pagina che prima era delle impostazioni. Puoi impostare il tuo mood, aggiungere un avatar, modificare le liste, vedere i messaggi preferiti e i dispositivi collegati. Ma anche controllare la privacy, gestire le chat e aggiungere informazioni al tuo account. Tutto organizzato e all’interno di un’unica scheda dedicata al tuo profilo.

L’aggiunta della scheda Tu al posto di Impostazioni non è l’unica modifica che il team di sviluppatori di Meta ha pensato per l’app di WhatsApp su iOS. Tra le altre cose, la pagina del profilo è stata aggiornata con l’implementazione di una foto di copertina predefinita nella parte superiore dello schermo.

Toccandola, sarà possibile impostarne una diversa tra quelle di default, scegliere un’unica tonalità, caricare una foto dalla galleria del telefono o scattarne una direttamente all’interno di WhatsApp. Per la sostituzione della foto di copertina, tuttavia, pare bisognerà attendere un futuro aggiornamento dell’applicazione.

Come detto, questa nuova versione è già oggi disponibile sull’App Store di iOS. Se aprendo lo store di iPhone non vedi l’update disponibile, ti consigliamo di attendere i prossimi giorni. Essendo infatti in fase di rollout, potrebbero volerci alcuni giorni prima che la distribuzione venga completata in tutto il mondo.