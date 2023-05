Warren Buffett ha indicato la via da seguire: ecco su quale Paese conviene investire adesso

Warren Buffett, uno dei più grandi investitori della storia, ci ha abituati nel corso degli anni a delle operazioni finanziarie incredibili. In epoca pandemica, nel 2020, ha deciso di avviare una serie di investimenti lontano dal mercato americano ed europeo. Investimenti che ad oggi stanno portando i suoi frutti tanto che lo scorso 10 aprile, il guru americano ha annunciato di aver aumentato la sua quota facendolo diventare l’investimento più grande al di fuori degli Stati Uniti e dell’Europa. Ma di quale investimento stiamo parlando? Stiamo parlando del mercato giapponese. Un mercato all’apparenza piatto non in grado di portare elevati frutti e invece ancora per una volta la visione lungimirante di Warren è stata confermata.

Warren Buffett ha deciso di investire sul Giappone

Dal 2020 Warren Buffett ha mostrato di avere una certa predilezione verso le società giapponesi. Quelle finite nel mirino del guru americano sono le cosiddette «sogo sosha», ovvero conglomerati diversificati che vengono scambiati a valutazioni economiche convenienti o scontate sul mercato. Proprio quello di cui ha bisogno Warren con la sua Berkshire Hathaway.

Warren ha iniziato ad agosto 2020 acquisendo il 5% delle 5 principali società giapponesi: Itochu Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. Ltd., Sumitomo ADR e Marubeni ADR. Sono società che hanno radici profonde nell’economia e nella storia del Giappone e forniscono una vasta gamma di prodotti: cibo, tessuti, macchinari e, soprattutto, energia e metalli.

Ha deciso poi di aumentare la percentuale di investimento in queste società per altre due volte in questi anni, prima nel novembre 2022 ed ora ad aprile 2023. In questo modo il Giappone è diventato il suo più grande investimento al di fuori di Stati Uniti ed Europa ed ha annunciato di avere probabilmente ancora appetito per proseguire nella scalata. E il motivo è presto detto: sono attività redditizie protette da una buona barriera all’ingresso, sborsano ottimi dividendi e le loro azioni vengono scambiate a prezzi interessanti. Insomma sono società piuttosto allettanti rispetto a quelle del mercato statunitense.

L’influenza di Warren negli investimenti lo si nota anche dall’andamento del mercato azionario giapponese. Fino a quanto il guru americano ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio di aumentare le partecipazioni in azioni giapponesi, gli indici Nikkei e S&P 500 avevano quasi la stessa performance anno su anno.

Da aprile, mese in cui Buffett ha annunciato di voler aumentare le partecipazioni in società giapponesi, l’indice Nikkei 225 sta crescendo da 5 settimane consecutive salendo all’8% e registrando il massimo da novembre 2021.

Come investire in azioni giapponesi

Per chi vuole investire in azioni giapponesi e cavalcare l’onda come Warren Buffett ci sono due fondi negoziati in borsa che offrono investimenti su azioni giapponesi. Uno è l’indice iShares MSCI Japan che comprende circa l’85% dell’universo investibile di titoli scambiati in Giappone ma non è coperto dal rischio valutario.

L’altro è il WisdomTree Japan Hedged Equity Fund che investe in società giapponesi che pagano dividendi mentre si copre dalle oscillazioni valutarie. In questa situazione, un investimento con sede all’estero non sarebbe esposto al rischio valutario.