C’è un momento dell’anno nel quale la statistica suggerisce di aumentare l’attenzione. Nel 2026 quel momento potrebbe essere molto vicino.

Non perché una data possa prevedere ciò che farà Wall Street e neppure perché esista una legge secondo cui i mercati debbano necessariamente scendere dopo Ferragosto. Il punto è un altro: alcune ciclicità che normalmente vengono studiate separatamente quest’anno tendono a sovrapporsi proprio tra la seconda metà di agosto e l’autunno.

La stagionalità di agosto, il ciclo decennale, il ciclo presidenziale americano e il successivo comportamento storico di settembre individuano infatti una finestra temporale che merita attenzione.

La domanda, però, non riguarda soltanto le prossime settimane.

Se dovesse iniziare una correzione, potrebbe trattarsi semplicemente dell’ennesimo ritracciamento all’interno di una tendenza rialzista oppure dell’inizio di qualcosa di molto più importante?

E soprattutto: come cambierebbe la lettura di un eventuale ribasso passando da un orizzonte di alcuni mesi a uno di dieci o vent’anni?

Il punto centrale dell’analisi è distinguere due orizzonti temporali. Nel breve e medio termine, la seconda metà di agosto e il periodo settembre-ottobre 2026 concentrano diverse ricorrenze cicliche e stagionali storicamente delicate. Nel lungo termine, però, la statistica racconta una storia diversa: anche le fasi ribassiste più profonde hanno rappresentato finora segmenti temporanei all’interno di cicli molto più ampi, ai quali sono seguite nuove fasi rialziste. È proprio il contrasto tra questi due orizzonti a rendere particolarmente interessante l’attuale fase dei mercati.

Perché la seconda metà di agosto 2026 potrebbe essere diversa

Partiamo dagli Stati Uniti perché Wall Street continua a rappresentare il principale punto di riferimento dei mercati azionari internazionali.

Uno studio storico sul Dow Jones ha confrontato l’indice americano con FTSE, mercato italiano, DAX e CAC 40. Pur con performance assolute differenti, le principali Borse internazionali hanno mostrato nel tempo un’elevata correlazione con i movimenti del mercato americano. Un’analoga dinamica emerge dal confronto con S&P 500 e Nasdaq.

Questo non significa che tutte le Borse salgano o scendano contemporaneamente e nella stessa misura. Significa però che una fase direzionale importante partita da Wall Street tende spesso a riflettersi anche sugli altri principali mercati.

Ecco perché ciò che potrebbe accadere negli Stati Uniti nelle prossime settimane assume una rilevanza internazionale.

Considerato nel suo complesso, agosto non appare storicamente come un mese particolarmente negativo.

Nello studio sul Dow Jones, con dati dal 1929 all’agosto 2007, agosto ha registrato una performance media del +0,74% ed è risultato positivo nel 60,76% dei casi, contro il 39,24% di rilevazioni negative. La deviazione standard del 6,13% segnala però una dispersione molto elevata dei risultati.

Il dato mensile, tuttavia, racconta soltanto una parte della storia.

Quando agosto viene scomposto per singolo giorno di contrattazione emerge infatti una dinamica molto più interessante.

Dopo una fase iniziale debole, la curva media tende a recuperare nella zona centrale del mese e raggiunge un’area di forza relativa intorno al 18° giorno di Borsa aperta.

Poi il comportamento cambia.

Negli ultimi trading day di agosto la curva storica tende a deteriorarsi, restituendo una parte del movimento precedente.

La sequenza media può quindi essere sintetizzata così:

debolezza iniziale → recupero → area di forza nella seconda metà del mese → deterioramento verso la fine di agosto.

Ed è proprio l’ultima parte della sequenza ad assumere un significato particolare nel 2026.

Quest’anno, infatti, occupa contemporaneamente due posizioni molto precise nei grandi cicli storici: è il sesto anno del ciclo decennale ed è il secondo anno del ciclo presidenziale americano.

La combinazione viene indicata come 6°-2°.

Quando un anno terminante per 6 coincide con il secondo anno presidenziale, la curva storica tende a perdere forza nella seconda parte dell’anno e individua mediamente un’area di minimo tra settembre e ottobre.

Un ulteriore studio contenuto nei dati analizzati aveva individuato specificamente per il 2026 proprio settembre-ottobre come possibile finestra temporale del minimo annuale, dopo una fase di indebolimento attesa nella parte centrale dell’anno.

Ma la sovrapposizione delle diverse ciclicità è difficile da ignorare.

La sovrapposizione temporale delle diverse ciclicità rende quindi particolarmente interessante questa fase del 2026.

Se iniziasse un ribasso, quanto potrebbe durare?

Subito dopo agosto arriva inoltre uno dei mesi statisticamente più difficili dell’anno.

Nel campione storico considerato, settembre ha prodotto una performance media del -1,48% ed è risultato positivo soltanto nel 38,46% dei casi, contro il 61,54% di rilevazioni negative.

Anche il comportamento all’interno del mese è interessante: dal sesto trading day in avanti la performance media storica tende a diventare negativa.

Si crea quindi una successione temporale piuttosto particolare:

seconda metà di agosto → possibile perdita di forza

fine agosto → deterioramento della normale curva stagionale

settembre → mese storicamente sfavorevole

settembre-ottobre → area nella quale il ciclo 6°-2° tende a raggiungere il proprio minimo

Nessuna di queste statistiche dimostra che i mercati debbano scendere.

Individua però una finestra temporale nella quale l’eventuale comparsa di segnali grafici di debolezza assumerebbe un significato maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno.

A quel punto sorgerebbe inevitabilmente una seconda domanda: se iniziasse un ritracciamento, sarebbe soltanto una correzione oppure potrebbe rappresentare l’inizio di una lunga fase ribassista?

In teoria, entrambe le possibilità rimangono aperte.

Anche i grandi bear market sono iniziati con una prima discesa che, nelle fasi iniziali, poteva essere interpretata come una normale correzione.. Sarebbe quindi metodologicamente sbagliato escludere che un eventuale movimento ribassista possa svilupparsi per un periodo molto più lungo.

La statistica di lungo periodo, tuttavia, introduce un elemento differente.

Nel materiale storico analizzato viene osservato che, considerando complessivamente un decennio, nel quasi 80% dei casi le fasi ribassiste si sono concentrate nell’equivalente di circa tre anni.

In altre parole, i ribassi possono essere profondi, violenti e talvolta prolungati, ma storicamente hanno occupato una porzione minoritaria dei grandi cicli azionari.

Il 2020 offre un esempio estremo.

Il Dow Jones perse il 38,4% in meno di un mese, passando attraverso uno dei ribassi più rapidi della propria storia. Dal minimo di marzo 2020 a gennaio 2022, però, l’indice passò da 18.213,65 a 36.925,65, più che raddoppiando. I precedenti massimi erano già stati recuperati entro novembre 2020.

Naturalmente non significa che ogni futura correzione debba avere la stessa durata o essere seguita da un recupero altrettanto rapido.

Il punto statistico è differente: un ribasso, anche molto importante, e un cambiamento permanente della traiettoria di lungo periodo dei mercati non sono la stessa cosa.

È il caso di uscire dai mercati? Cosa raccontano 10 e 20 anni di storia

Ed eccoci alla domanda probabilmente più importante.

Se tra la seconda metà di agosto e l’autunno dovesse realmente iniziare una fase negativa, come cambierebbe la sua interpretazione per chi osserva i mercati su un orizzonte pluriennale?

Qui bisogna evitare di sovrapporre due dimensioni completamente differenti.

Una statistica che riguarda agosto, settembre o ottobre può essere rilevante per studiare il comportamento dei mercati nei prossimi mesi. Dice molto meno su ciò che potrebbe accadere nell’arco di dieci o vent’anni.

Nel materiale storico analizzato emerge infatti un dato significativo: indipendentemente dal punto di ingresso, mantenendo un investimento azionario per un periodo compreso tra 7 e 10 anni, la frequenza storica di un risultato positivo viene indicata intorno all’80%.

Portando l’orizzonte a 15-20 anni, nello stesso campione la percentuale supera il 95%.

Queste percentuali non rappresentano naturalmente una garanzia per il futuro. Un campione storico descrive ciò che è accaduto e non ciò che necessariamente accadrà.

Servono però a mettere nella corretta prospettiva la domanda iniziale.

La statistica storica mostra che una correzione di breve o medio periodo e l’andamento di un investimento azionario su orizzonti pluriennali sono due fenomeni che devono essere analizzati separatamente.

E questo vale anche nell’ipotesi più severa.

Se il movimento eventualmente iniziato tra agosto e settembre dovesse trasformarsi in una fase ribassista più lunga, la storia dei mercati azionari mostra comunque un’alternanza tra bear market e successive fasi rialziste, con queste ultime che hanno avuto mediamente una persistenza temporale maggiore.

Il punto, quindi, non è stabilire oggi se sia o meno il momento di “uscire dai mercati”. Una simile conclusione richiederebbe considerazioni individuali su obiettivi, rischio e orizzonte temporale che esulano completamente da un’analisi statistica generale.

La questione interessante è un’altra.

Come cambia la lettura di un ribasso quando l’orizzonte di osservazione passa da alcuni mesi a dieci o vent’anni?

Nel breve periodo, la combinazione del 2026 merita attenzione: seconda metà di agosto, deterioramento stagionale verso fine mese, settembre storicamente debole e ciclo 6°-2° che tende a ricercare un minimo tra settembre e ottobre.

Nel lungo periodo, però, la statistica racconta una storia differente: le grandi fasi ribassiste hanno rappresentato storicamente segmenti, anche molto dolorosi, all’interno di cicli di durata maggiore nei quali sono successivamente emerse nuove fasi rialziste.

Ed è forse questo il vero punto da osservare nelle prossime settimane.

Non soltanto se Wall Street inizierà a scendere, ma se un eventuale ribasso sarà abbastanza profondo e persistente da modificare realmente la struttura di lungo periodo dei mercati internazionali.

Fino a quando questo non accadrà, una finestra ciclica sfavorevole di alcune settimane o mesi e una tendenza strutturale di molti anni rimangono due fenomeni profondamente diversi.